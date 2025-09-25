Deviza
Kína csodafegyvert vetett be a külföldiek megnyerésére, de nem minden EU-tagnak jár ugyanaz

A távol-keleti óriás mindent megtesz a külföldiek becsábításáért a Covid lecsengése óta. Kína vízummentes beutazást kínál egyre több ország polgárai számára, de nem válogatás nélkül osztja a kedvezményt, az Európai Unió tagjai közt is vannak, akiket hátrébb soroltak. Jelenleg több helyről lehet vízummentesen Kínába utazni, mint az Egyesült Államokba.
Pető Sándor
2025.09.25., 16:49

Kína nem csak gazdasági és politikai értelemben az Egyesült Államok fő riválisa, minden lehetséges módon kiterjeszti befolyását, beleértve a kultúrát és a nemzetközi turizmust is. Egy friss jelentés szerint Peking és Sanghaj is egyre feljebb mászik a globális szuperközpontok ranglistáján, amit a technológiai fejlődésnek, a közlekedési fejlesztéseknek és a vízumnyitási politikának tulajdonítanak. Kína vízummentes beutazást kínál egyre több ország polgárai számára, de nem válogatás nélkül.

Kína vízummentes beutazást kínál egyre több ország polgárai számára, ők többek közt a képen látható Sanghajon keresztül érkeznek, emelve a szupernagyváros globális ázsióját
Kína vízummentes beutazást kínál egyre több ország polgárai számára, ők többek közt a képen látható Sanghajon keresztül érkeznek, emelve a szupernagyváros globális ázsióját / Fotó: NurPhoto via AFP

A jelentést a Csinghua Egyetem Fejlesztéstervezési Intézete és a brit Deloitte tanácsadó kínai irodája állítja össze évente, és a globális rangsorban idén a kínai főváros a hetedikről a hatodik helyre avanzsált, a 25 millió lakosú pénzügyi központ Sanghaj pedig a 11-ikről a nyolcadikra. Az utóbbi város a második helyen szerepel technológiai és tudományos publikációk számában – Peking mögött. (A teljes listát egyébként London, Párizs és New York vezeti.)

A jelentés olyan tényezőket vesz figyelembe, mint a humán tőke, a befolyás a politikára, a tudományra, a technológiára, a kultúrára és a gazdaságra, valamint a közlekedési és digitális konnektivitás. A kínai nagyvárosok felemelkedésének egyik fő okaként a 2023 novemberében bevezetett új politikát nevezi meg, amelynek célja minél több ország polgárai számára biztosítani a vízummentes beutazást – írja a South China Morning Post.

Kína vízummentességi programja: irgalmatlan léptékű a fellendülés a turizmusban 

A kínai nagyvárosok hatalmas fellendülést tapasztalhattak a beutazó turizmusban 2024-ben. A Pekingbe, Csungkingbe, Hangcsouba és Csengtuba érkező nemzetközi látogatók száma több mint megduplázódott az előző évhez képest, Hangcsou esetében a növekedés 191,5 százalék volt a jelentés szerint. Tudni kell azért: a Covid-világjárvány miatti korlátozásokat Kína 2022 decemberétől kezdte el kivezetni, és ez a folyamat 2023-ban zárult. 

A jelentés indexében a beutazó külföldi turisták és a nemzetközi járatok száma mintegy 20 százalékos súllyal szerepelt, így a javulás jelentős okozója volt a kínai nagyvárosok jobb helyezésének. 

A hivatalos adatok alapján 2024-ben 26,9 millió beutazó külföldit regisztráltak, ebből 20,1 milliót a vízummentességi programon keresztül – az utóbbi 112 százalékos növekedés az előző évhez képest. Idén az első nyolc hónapban máris 25,6 millió külföldi turista érkezett, ebből 15,9 millió vízummentesen (52 százalékos további éves növekedéssel).

A lap szerint jelenleg 47 ország – köztük 33 európai és 7 ázsiai – polgárai mentesülnek Kínában a vízumkötelezettség alól 30 napos időtartamra, és a nemzetközi látogatók tipikusan 

  • Pekingen,
  • Sanghajon, 
  • Sencsenen 
  • és a déli Kantonon keresztül érkeznek. 

A bevándorlási hatóságok ígéretet tettek a vízummentességi program további kiterjesztésére.

További 55 ország állampolgárai bizonyos feltételek mellett szintén beléphetnek Kínába vízum nélkül, de csak 10 napra, ha harmadik országba utaznak tovább – írja az SCMP. A mellékelt térkép szerint ez utóbbi, korlátozott kedvezményt nyert csoportba tartozik Európából az Egyesült Királyság, Svédország, Csehország, Litvánia és Ukrajna. A nagyobb, 30 napos kedvezményt élvező országok közé tartozik ugyanakkor az a Románia is, amelynek polgárai az Egyesült Államokba fájdalmukra nem utazhatnak vízummentesen. 

Némileg eltérnek a kínai lap számaitól a Passportindex portál adatai, mindenesetre azt mutatják, hogy jóval több országból lehet beutazni Kínába vízummentesen, mint az Egyesült Államokba. A vízumra kötelezett országok, illetve régiók tekintetében azonban – a portálon piros színnel jelöli őket – nagyon jelentős az átfedés. 

Ez Kína nagy terve, hogy berobbantsa a gazdaságát: az egész világ drukkol
A belső kereslet élénkítésére tett pekingi erőfeszítések eddig nem igazán jártak sikerrel, a lanyha munkaerőpiac és az ingatlanpiaci válság inkább megtakarításra ösztönözte a lakosságot. Kína most a szolgáltatási kínálat növelésével próbálja meg költekezésre bírni állampolgárait.

