Nyugdíjrendszer kontra gazdasági növekedés: Peking sarokba szorította a vállalatokat – sokan máris kibúvót keresnek

Peking ismét megreformálná az egyre bizonytalanabb talajon álló kínai nyugdíjrendszert: szeptembertől minden vállalatnak kötelezően be kell fizetnie a dolgozói járulékokat, amit eddig sok helyen megkerültek. Az intézkedés célja az öregedő társadalom terheinek enyhítése, de a cégek attól tartanak, hogy az extra költségek tömeges üzletbezáráshoz és munkahelyek átalakulásához vezetnek.

A kötelező járulékbefizetések javíthatják a kínai nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, de a gazdasági lassulás közepette súlyos mellékhatásokkal fenyeget / Fotó: CFOTO via AFP

Peking szeptember 1-től hatályba léptetett szabálya alapjaiban forgathatja fel a kínai munkaerőpiacot:

immár nem engedélyezett, hogy a munkáltatók és munkavállalók „közös megegyezéssel” eltekintsenek a nyugdíjjárulékok befizetésétől.

A legfelsőbb bíróság döntése szerint az ilyen gyakorlat a cégek erőfölényét konzerválta, és gátolta az idősödő társadalomra való felkészülést.

A kínai nyugdíjrendszer egyre nagyobb nyomás alatt áll:

a befizetések tavaly 5,2 százalékkal nőttek;

miközben a kifizetések hét százalékkal emelkedtek.

Ráadásul a 734 milliós munkaképes korú népességnek csak harmada fizetett teljes társadalombiztosítási hozzájárulást 2024-ben. Ez a rés a rendszer fenntarthatóságát veszélyezteti, miközben a központi és helyi kormányzatok költségvetése is szűkülőben van.

A vállalatok viszont arra panaszkodnak, hogy az új kötelezettségek a túlélésüket veszélyeztetik. Egy shenzheni étterem már két üzletét kénytelen volt bezárni a növekvő bérterhek miatt, most pedig a helyi hatóság az elmúlt félév elmaradt befizetéseit is követeli. Egy zhejiang-i autóalkatrész-gyártó szerint a havi 770 jüanos extra teher alkalmazottanként már kezelhetetlen, miközben a dolgozók is vonakodnak a saját részüket befizetni.

Máris keresik a kibúvókat a kínai nyugdíjszabályok alól

A piaci reakció gyors és sokrétű volt: egyes cégek leépítenek és részmunkaidős foglalkoztatásra váltanak, mások – köztük a McDonald’s – nyugdíjasokat alkalmaznak, akik mentesülnek a járulék alól. Egy sanghaji kocsma tulajdonosa a Financial Timesnak nyíltan elismerte, hogy technikai átsorolással próbálja kikerülni a kötelezettséget, mert a vendégmunkások többsége úgysem maradna a városban 25 évig, hogy nyugdíjra jogosult legyen.