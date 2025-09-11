Megtalálta az FBI a fegyvert, amivel lelőtték Charlie Kirk republikánus aktivistát - az elkövető még szökésben

Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát, a Turning Point USA társalapítóját és vezérigazgatóját szerdán az Utah Valley University kampuszán lőtték le.
Az FBI a nyilvánosság segítségét kérte a lövöldözéssel kapcsolatos bármilyen információ, fénykép és videó megosztásával, mivel a fegyveres még mindig szabadlábon van. A helyi és állami bűnüldöző szervekkel együttműködve teljes körű kivizsgálást és igazságszolgáltatást ígért Charlie Kirk halálos lövöldözéses ügyében.
Hamarosan meg is született az első eredmény: az FBI szerint megtalálták a fegyvert, és nyomon követték a gyanúsított mozgását.
A hatóságok szerint a gyanúsított a lövöldözés után egy közeli lakónegyedbe menekült. Jó minőségű videófelvételük van a fegyveresről, de még nem azonosították, a felvételt pedig még nem hozzák nyilvánosságra.
A fegyvert egy erdős területen találták meg, ahol jelenleg cipő- és alkarnyomokat vizsgálnak.
Felfegyverzett rendőrök folytatják a gyanúsított keresését, aki az Utah Valley Egyetemen, egy forgalmas rendezvényen halálos lövéseket adott le Charlie Kirkre, a befolyásos konzervatív aktivistára — közölte a BBC. A hatóságok szerint a gyanúsított egy közeli tetőről egyetlen lövéssel találta el Kirk nyakát, miközben a szabadtéri diákrendezvényen beszédet tartott.
A 31 éves Kirk még tinédzserkorában alapította a Turning Point USA nevű csoportot, amely konzervatív eszmék terjesztésére törekszik az amerikai egyetemeken. Donald Trump elnök a Fehér Ház közleményében hazafinak nevezte az aktivistát, és elrendelte, hogy
félárbocra vonják az Egyesült Államok zászlait minden középületen és közterületen, minden katonai állomáson és haditengerészeti bázison, valamint a szövetségi kormány minden haditengerészeti hajóján a Columbia körzetben, az Egyesült Államokban, annak területein és birtokain 2025. szeptember 14-én napnyugtáig.
Az Utah Valley University hétfőig zárva tart, és minden személyes és virtuális óra elmarad. A szövetségi, állami és helyi hatóságok közölték, hogy úgynevezett „többszörös, aktív bűntényhelyszíneken” dolgoznak.
Eddig két embert vettek őrizetbe, de egyiküknél sem nyert megállapítást, hogy kapcsolatban állnának a lövöldözéssel, ezért mindkettőjüket elengedték. A tett indítéka még ismeretlen.
