Szórakoztatóipari guruk bemondták: túl olcsók a koncertjegyek

A Live Nation vezérigazgatója, Michael Rapino és a Smith Entertainment Group vezérigazgatója, Ryan Smith azt nyilatkozta, hogy az élő események minden eddiginél központibb szerepet játszanak a kultúrában és a kereskedelemben a járvány utáni világban, és szerinte indokolt lehet a koncertjegyárak emelkedése – írja az Origo.
Rapino szerint a streamingbevételek eltörpülnek a turnékból befolyó összegekhez képest, ezért az élő előadások a művészek elsődleges bevételi forrásává váltak. „A művészek a bevételeik 98 százalékát a koncertekből fogják megkeresni – mondta el a CNBC-nek. – Most csináltuk meg Beyoncé turnéját, 62 teherautó szállította a berendezéseket. Olyan volt, mint egy Super Bowl, amit minden este megrendeznek.”
A vezérigazgató hangsúlyozza, hogy az átlagos koncertjegyár még mindig 72 dollár az Egyesült Államokban, miközben ennél sokkal többet költenek a sportrajongók az amerikaifutball-mérkőzésekre.
A filmek, színházak és koncertek belépődíjai augusztusban egyébként 3,4 százalékkal emelkedtek az USA-ban az egy évvel korábbihoz képest a Munkaügyi Statisztikai Hivatal fogyasztóiárindex-adatai szerint, meghaladva a teljes index 2,9 százalékos növekedését. Eközben a sportesemények belépődíjai 0,5 százalékkal csökkentek a múlt hónapban az előző év azonos időszakához képest.
A 2025-ös koncertjegyek árai Magyarországon jócskán eltérnek a fellépő előadótól, a helyszíntől és a jegytípustól függően; például Jennifer Lopez budapesti koncertjének jegyei 65 ezer és 95 ezer forint között mozogtak, míg a Metallica fellépésére az állóhelyek jegyárait 89 100 forinttól hirdették meg, az ülőjegyeket 51 100–98 100 forintért, a VIP-csomagokat (Enhanced Experience) pedig 179 ezer–1 millió 300 ezer forint közötti áron.
Mi befolyásolja az árakat?
