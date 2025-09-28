Peking nem viccel: halálra ítélték a volt mezőgazdasági minisztert

Vesztegetés vádjával egy tartományi bíróság halálbüntetést kért Tang Renjian, korábbi kínai mezőgazdasági miniszter ellen - jelentette a kínai állami hírügynökség, a Hszinhua. Az ítélet végrehajtását két évre felfüggesztették.

Tang Renjian, korábbi kínai mezőgazdasági miniszter / Fotó: Xinhua via AFP

A Hszinhua szerint Tang 2007 és 2024 között különböző tisztségeiben több mint 268 millió jüan (37,6 millió dollár) értékben fogadott el készpénzt és ingatlant. A Csangcsuni Középfokú Népbíróság a halálbüntetést két évre felfüggesztette, figyelembe véve, hogy Tang beismerte bűneit – írja a Reuters.

A korábbi kínai mezőgazdasági miniszter az első lehet a sorban

A Kínai Kommunista Párt 2024 novemberében zárta ki Tangot, hat hónappal azután, hogy a korrupcióellenes felügyelet vizsgálatot indított ellene, és eltávolították tisztségéből. Tang ügye szokatlanul gyorsan zajlott; hasonló vizsgálatokat hajtanak végre Li Shangfu védelmi miniszter, valamint elődje, Wei Fenghe ellen.

Hszi Csin-ping elnök 2020-ban indította el a tisztogatási kampányt Kína belbiztonsági apparátusában, azzal a céllal, hogy a rendőrség, az ügyészség és a bíróságok

abszolút hűségesek, abszolút tiszták és abszolút megbízhatóak

legyenek.

Hivatalos életrajzok szerint Tang 2017 és 2020 között a nyugati Kanszu tartomány kormányzója volt, mielőtt mezőgazdasági és vidékügyi miniszterré nevezték ki. Hszi januárban kijelentette: a korrupció jelenti a legnagyobb fenyegetést a Kínai Kommunista Párt számára, és továbbra is növekvő tendenciát mutat.