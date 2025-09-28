Deviza
EUR/HUF392 +0.35% USD/HUF335.01 +0.37% GBP/HUF449.84 +0.54% CHF/HUF420.7 +0.55% PLN/HUF91.87 +0.34% RON/HUF77.14 +0.34% CZK/HUF16.15 +0.34% EUR/HUF392 +0.35% USD/HUF335.01 +0.37% GBP/HUF449.84 +0.54% CHF/HUF420.7 +0.55% PLN/HUF91.87 +0.34% RON/HUF77.14 +0.34% CZK/HUF16.15 +0.34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
korábbi kínai mezőgazdasági miniszter
korrupció
Hszi Csin-ping
Kína

Peking nem viccel: halálra ítélték a volt mezőgazdasági minisztert

Hszi Csin-ping kőkeményen lép fel a korrupció ellen. A korábbi kínai mezőgazdasági miniszter vasárnap halálbüntetést kapott.
D. GY.
2025.09.28., 12:04

Vesztegetés vádjával egy tartományi bíróság halálbüntetést kért Tang Renjian, korábbi kínai mezőgazdasági miniszter ellen - jelentette a kínai állami hírügynökség, a Hszinhua. Az ítélet végrehajtását két évre felfüggesztették.

korábbi kínai mezőgazdasági miniszter
Tang Renjian, korábbi kínai mezőgazdasági miniszter / Fotó: Xinhua via AFP

A Hszinhua szerint Tang 2007 és 2024 között különböző tisztségeiben több mint 268 millió jüan (37,6 millió dollár) értékben fogadott el készpénzt és ingatlant. A Csangcsuni Középfokú Népbíróság a halálbüntetést két évre felfüggesztette, figyelembe véve, hogy Tang beismerte bűneit – írja a Reuters.

A korábbi kínai mezőgazdasági miniszter az első lehet a sorban

A Kínai Kommunista Párt 2024 novemberében zárta ki Tangot, hat hónappal azután, hogy a korrupcióellenes felügyelet vizsgálatot indított ellene, és eltávolították tisztségéből. Tang ügye szokatlanul gyorsan zajlott; hasonló vizsgálatokat hajtanak végre Li Shangfu védelmi miniszter, valamint elődje, Wei Fenghe ellen.

Hszi Csin-ping elnök 2020-ban indította el a tisztogatási kampányt Kína belbiztonsági apparátusában, azzal a céllal, hogy a rendőrség, az ügyészség és a bíróságok 

abszolút hűségesek, abszolút tiszták és abszolút megbízhatóak 

legyenek.

Hivatalos életrajzok szerint Tang 2017 és 2020 között a nyugati Kanszu tartomány kormányzója volt, mielőtt mezőgazdasági és vidékügyi miniszterré nevezték ki. Hszi januárban kijelentette: a korrupció jelenti a legnagyobb fenyegetést a Kínai Kommunista Párt számára, és továbbra is növekvő tendenciát mutat.

Kapcsolódó

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
célpont

Tombol a háború: az ukránok orosz energiaipari létesítményeket, az oroszok ukrán repülőtereket támadnak

Statisztikát közölt eddigi eredményeiről az orosz hadügy.
3 perc
Hszi Csin-ping

Peking nem viccel: halálra ítélték a volt mezőgazdasági minisztert

Hszi Csin-ping kőkeményen lép fel a korrupció ellen. A korábbi kínai mezőgazdasági miniszter vasárnap halálbüntetést kapott.
3 perc
hitelgarancia

Felébredt a brit kormány kétmilliárd fonttal siet a megroppant autógyár segítségére

Leállnak és elbocsátásokba kezdenek az egyik legpatinásabb brit autógyár beszállítói.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu