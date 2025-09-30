Deviza
EUR/HUF389.86 -0.31% USD/HUF332.01 -0.43% GBP/HUF446.63 -0.31% CHF/HUF417.19 -0.21% PLN/HUF91.39 -0.23% RON/HUF76.76 -0.25% CZK/HUF16.03 -0.41% EUR/HUF389.86 -0.31% USD/HUF332.01 -0.43% GBP/HUF446.63 -0.31% CHF/HUF417.19 -0.21% PLN/HUF91.39 -0.23% RON/HUF76.76 -0.25% CZK/HUF16.03 -0.41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,960.13 -0.3% MTELEKOM1,810 +0.33% MOL2,708 -1.92% OTP28,860 -0.66% RICHTER9,905 +1.82% OPUS556 -0.54% ANY7,480 +1.87% AUTOWALLIS160.5 +0.93% WABERERS4,950 +1.01% BUMIX9,301.62 +0.75% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,156.51 -0.66% BUX98,960.13 -0.3% MTELEKOM1,810 +0.33% MOL2,708 -1.92% OTP28,860 -0.66% RICHTER9,905 +1.82% OPUS556 -0.54% ANY7,480 +1.87% AUTOWALLIS160.5 +0.93% WABERERS4,950 +1.01% BUMIX9,301.62 +0.75% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,156.51 -0.66%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
adatközlés
kormányzati leállás
Egyesült Államok

Amerika nyúlhat hirtelen a forint hóna alá, de az árának ők maguk aligha fognak örülni

Kulcsfontosságú adatok közlése maradhat el. A közelgő amerikai kormányzati leállás más lesz, mint a korábbiak, súlyosabb következményekkel járhat.
M. Cs.
2025.09.30, 15:21
Frissítve: 2025.09.30, 15:22

A piaci elemzők immár hetven százalékra árazzák az amerikai kormányzati leállás esélyét finanszírozás hiányában szerda hajnalban. Ez ugyan viszonylag rendszeresen előfordul, és általában nincs különösebb hatással a pénzpiacokra és a gazdaságra, ezúttal azonban más lehet a helyzet. Donald Trump ugyanis masszív leépítésekkel fenyeget ebben az esetben, és véglegesen csökkenhet a szövetségi alkalmazottak száma. Ráadásul kulcsfontosságú adatokat nem hoznak majd a héten nyilvánosságra. Ami a dollárnak rossz, a forintnak jó, és most ez a helyzet.

Capitol kormányzati leállás
Patthelyzet a kongresszusban, egyre nagyobb a kormányzati leállás esélye az Egyesült Államokban / Fotó: NurPhoto via AFP

J. D. Vance alelnök megerősítette a kongresszusi vezetőkkel folytatott fehér házi egyeztetés után, hogy a kormány „a leállás felé halad”, és a 70 százalékos esély is azt erősíti, hogy 

a piacok szkeptikusak egy esetleges utolsó pillanatos megállapodással kapcsolatban.

„Okunk van azt gondolni, hogy ezúttal a leállás nem fogja követni a korábbi precedenseket” – írta Michael McLean, a Barclays vezető belpolitikai elemzője ügyfeleknek szóló jegyzetében. Ha Trump véghez viszi a tömeges leépítés tervét, „ez jelentős eltérés lenne a korábbi gyakorlattól, és új bizonytalanságot hozhatna a leállás gazdasági hatásába, amely egyébként várhatóan elhanyagolható lenne”, tette hozzá.

A CNBC emlékeztetett, hogy a korábbi leállások valóban alig hagytak nyomot, ha visszaestek is a piacok, aztán gyorsan helyreálltak. A legtöbb közgazdász úgy becsüli, hogy egy hetes leállás 0,1 százalékponttal csökkenti a GDP-t, a Bank of America szerint pedig a rövid távú veszteségek általában könnyen megtérülnek a következő negyedévekben.

Congressional Leaders Meet At The White House To Try To Avoid Government Shutdown
A képviselőház és a szenátus demokrata vezetője semmit nem ért el a Fehér Házban / Fotó: NurPhoto via AFP

A legtöbb esetben csak napokig nem működött a kormányzat, a leghosszabb leállás 35 napig tartott Trump első elnöksége idején, 2018 végétől a következő januárig. 

Ez a kormányzati leállás más lesz

A helyzet most azért más, mert a januárban hivatalba lépett kormányzat jelentő létszámleépítéseket hajtott végre, miközben a foglalkoztatottak száma alig nő , így megrendült az eddig bivalyerős amerikai munkaerőpiac.

A leállás automatikusan azt jelenti, hogy fizetés nélküli kényszerszabadságra küldik a nem létfontosságú munkaerőt, majd visszahívják őket, amikor újraindul a munka. Trump azonban az NBC Newsnak adott hétvégi interjúban  kijelentette: 

rengeteg embert el fogunk bocsátani… véglegesen csökkenteni tudjuk a létszámot.

Ha beváltja a fenyegetést, akkor annak a hatása majd csak a novemberben nyilvánosságra hozandó októberi foglalkoztatási adatokban látszik majd meg.

Kulcsfontosságú gazdasági adatok késhetnek

A foglalkoztatási adatok gyakran mozgatják a dollárt és más devizákat – beleértve a dollárgyengeségből általában erőt merítő magyar forintot –, befolyásolják a jegybank, a Federal Reserve politikáját és a vállalatok döntéseit. A legfrissebb adatot a héten kellene nyilvánosságra hozni, az amerikai munkaügyi és a kereskedelmi minisztérium azonban már bejelentette, hogy a statisztikai intézeteik még részleges leállás esetén sem közlik majd azokat.

Így nem jelenik majd meg 

  • a szeptemberi foglalkoztatásról, 
  • az építőipari kiadásokról 
  • és talán még az augusztusi külkereskedelemről 

szóló statisztika, emlékeztetett a Reuters.

Congressional leaders meet with Trump in effort to avoid government shutdown
J. D. Vance alelnök (jobbra) szerint a kormány a leállás felé halad / Fotó: NurPhoto via AFP

A Bureau of Labor Statistics (BLS) azon kulcsfontosságú ügynökségek közé tartozik, amelyeknek a tevékenysége megszűnik a leállás idején, szerdán azonban még közzéteszi az augusztusi nagyvárosi foglalkoztatási és munkanélküliségi jelentést.

A Census Bureaunak ugyancsak szerdán kellene közölnie az augusztusi építőipari és a gyáripari statisztikákat. Egy esetleges 

hosszabb leállás befolyásolhatja a harmadik negyedévi GDP-adatok október 30-án esedékes nyilvánosságra hozatalát is.

Ha késik a szeptemberi inflációs jelentés, akkor a társadalombiztosítási hatóság nem tudja közzétenni az éves megélhetési költségek kiigazítását, ami a nyugdíjasok számára kulcsfontosságú.


 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu