Amerika nyúlhat hirtelen a forint hóna alá, de az árának ők maguk aligha fognak örülni

A piaci elemzők immár hetven százalékra árazzák az amerikai kormányzati leállás esélyét finanszírozás hiányában szerda hajnalban. Ez ugyan viszonylag rendszeresen előfordul, és általában nincs különösebb hatással a pénzpiacokra és a gazdaságra, ezúttal azonban más lehet a helyzet. Donald Trump ugyanis masszív leépítésekkel fenyeget ebben az esetben, és véglegesen csökkenhet a szövetségi alkalmazottak száma. Ráadásul kulcsfontosságú adatokat nem hoznak majd a héten nyilvánosságra. Ami a dollárnak rossz, a forintnak jó, és most ez a helyzet.

Patthelyzet a kongresszusban, egyre nagyobb a kormányzati leállás esélye az Egyesült Államokban / Fotó: NurPhoto via AFP

J. D. Vance alelnök megerősítette a kongresszusi vezetőkkel folytatott fehér házi egyeztetés után, hogy a kormány „a leállás felé halad”, és a 70 százalékos esély is azt erősíti, hogy

a piacok szkeptikusak egy esetleges utolsó pillanatos megállapodással kapcsolatban.

„Okunk van azt gondolni, hogy ezúttal a leállás nem fogja követni a korábbi precedenseket” – írta Michael McLean, a Barclays vezető belpolitikai elemzője ügyfeleknek szóló jegyzetében. Ha Trump véghez viszi a tömeges leépítés tervét, „ez jelentős eltérés lenne a korábbi gyakorlattól, és új bizonytalanságot hozhatna a leállás gazdasági hatásába, amely egyébként várhatóan elhanyagolható lenne”, tette hozzá.

A CNBC emlékeztetett, hogy a korábbi leállások valóban alig hagytak nyomot, ha visszaestek is a piacok, aztán gyorsan helyreálltak. A legtöbb közgazdász úgy becsüli, hogy egy hetes leállás 0,1 százalékponttal csökkenti a GDP-t, a Bank of America szerint pedig a rövid távú veszteségek általában könnyen megtérülnek a következő negyedévekben.

A képviselőház és a szenátus demokrata vezetője semmit nem ért el a Fehér Házban / Fotó: NurPhoto via AFP

A legtöbb esetben csak napokig nem működött a kormányzat, a leghosszabb leállás 35 napig tartott Trump első elnöksége idején, 2018 végétől a következő januárig.

Ez a kormányzati leállás más lesz

A helyzet most azért más, mert a januárban hivatalba lépett kormányzat jelentő létszámleépítéseket hajtott végre, miközben a foglalkoztatottak száma alig nő , így megrendült az eddig bivalyerős amerikai munkaerőpiac.

A leállás automatikusan azt jelenti, hogy fizetés nélküli kényszerszabadságra küldik a nem létfontosságú munkaerőt, majd visszahívják őket, amikor újraindul a munka. Trump azonban az NBC Newsnak adott hétvégi interjúban kijelentette:

rengeteg embert el fogunk bocsátani… véglegesen csökkenteni tudjuk a létszámot.

Ha beváltja a fenyegetést, akkor annak a hatása majd csak a novemberben nyilvánosságra hozandó októberi foglalkoztatási adatokban látszik majd meg.