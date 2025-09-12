Most kezdhet aggódni a Boeing és az Airbus: jön Kína utasszállító repülőgépe – sorban állnak a vevők a C919-ért

A malajziai fapados légitársaság, az AirAsia nagy érdeklődést mutat a kínai C919 utasszállító repülőgép megvásárlása iránt, közölte a társaság vezetője. Ez része annak a stratégiának, amelynek célja a délkelet-ázsiai 700 millió fős népesség kiaknázása és a Kína és az Association of Southeast Asian Nations (Asean) közötti üzleti kapcsolatok erősödésének kihasználása — közölte a South China Morning Post.

A légitársaságokért folyik a verseny Ázsiában / A Fotó: Lakatos Péter

Vásárlás és befektetés

„Aktív tárgyalásokat folytatunk a C919 megvásárlásáról” – nyilatkozta Tony Fernandes a Capital A és az AirAsia befektetési holdingtársaság vezérigazgatója a hongkongi Belt and Road Summiton.

Mi vagyunk az első külföldi légitársaság, amely a Comac-kal együttműködik a C919-es megvásárlásában

– tette hozzá, utalva a Commercial Aircraft Corporation of China-ra, a repülőgép állami tulajdonú gyártójára, amely 192 utas befogadására alkalmas és 5555 kilométeres repülési távolságra képes. Fernandes nem hozta nyilvánosságra a potenciális megrendelés méretét, árát és egyéb részleteit.

Az Asean régió egyre inkább hasonlít az Európai Unióra, ahol a közös jogszabályok és a szabadkereskedelmi övezetek megkönnyítik a kereskedelmet, és egyszerűbb az emberek mozgása – nyilatkozta Fernandes, a Capital A képviselője, megjegyezve, hogy ez olyan légitársaságoknak kedvez, mint az AirAsia.

Óriási piacra óriási befektetés

A Boeing 737 és az Airbus A320 sorozattal versenyezni hivatott, egyfolyosós kínai utasszállító repülőgép iránti érdeklődés az Asean-blokk és Kína közötti repülési kapcsolatok és gazdasági kötelékek bővülésével párhuzamosan nőtt. A kínai polgári légiközlekedési hatóság adatai szerint jelenleg hetente 2552 menetrend szerinti utasszállító járat közlekedik Kína és az Asean-országok között, ami 8,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Az AirBorneo is rendel

Anthony Loke malajziai közlekedési miniszter korábban elmondta, hogy mind az AirAsia fapados légitársaság, mind az új Air Borneo légitársaság érdeklődik a C919 iránt, mivel a régióban növekszik a légi utazás, és az Airbus és a Boeing rendelésállománya is növekszik.

A C919 2023 májusában debütált a kereskedelmi forgalomban, és azóta több mint 1,5 millió utast szállított.

Három kínai állami tulajdonú légitársaság – az Air China, a China Eastern Airlines és a China Southern Airlines – 18 darabos flottát üzemeltet, és több száz további megrendelést adott le.