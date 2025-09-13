Megalázta Amerikát Európa egyik leggazdagabb országa: nem kellettek neki a fegyverei, mást választott helyettük – Trump ezt nem fogja hagyni

Párizs hatalmas győzelmeként, egyben a Donald Trump amerikai elnökre mért csapásnak értékeli a Politico, hogy Dánia a francia-olasz SAMP/T légvédelmi rendszert választotta az amerikai Patriots helyett. A dán fegyveres erők földi telepítésű légvédelmet építenek, amely képes megvédeni a civileket, a katonai célpontokat és a kritikus infrastruktúrát a levegőből érkező fenyegetésektől, a nagy hatótávolságú rendszerhez a francia-olasz gyártású SAMP/T rendszert szerzik be, míg a közepes hatótávolságú rendszerek esetében a norvég gyártású NASAMS, a német IRIS-T és a francia VL MICA egy vagy több rendszere közül lehet választani – közölte ugyanis a dán védelmi minisztérium.
A SAMP/T és a Patriot közötti versenyt szorosan figyelemmel kísérték – ez volt az első próbája annak, hogy Európa hajlandó-e korlátozni az Egyesült Államokból származó beszerzéseket Trump megbízhatatlanságára válaszul. Koppenhágát az Egyesült Államok elnöke is célba vette, ismételten azzal fenyegetve, hogy annektálja Grönlandot, amely a Dán Királyság autonóm része – emlékeztet a lap.
Ezért fontos Grönland: óriásbánya nyílik, különleges fémből gazdagodik meg a világ legnagyobb szigete
A hatalmas sziget bányászata csak lassan fejlődik, jelenleg csak két kisebb bánya működik, de az elmúlt hónapokban több projektet is bejelentettek. A napokban kiderült, hogy egy molibdénbányát nyitnak a Dán Királysághoz tartozó autonóm sziget keleti felében.
Dánia döntése Párizs számára is győzelem, mivel a nemrég kinevezett miniszterelnök, Sébastien Lecornu intenzíven lobbizott más európai fővárosokban, amikor fegyveres erőkért felelős miniszter volt, hogy meggyőzze őket arról, hogy a SAMP/T következő generációja jobb, mint a Patriot.
Dánia az első európai ország Franciaország és Olaszország mellett, amely megvásárolta az MBDA és a Thales által gyártott SAMP/T rendszert.
A dán védelmi minisztérium szerint a rendszereket a működési, gazdasági és stratégiai tényezők átfogó értékelése alapján választották ki. A földi telepítésű légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek beszerzésével és üzemeltetésével kapcsolatos teljes költségeket 58 milliárd koronára (7,7 milliárd euróra) becsülik.
