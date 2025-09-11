Lengyelország nem tréfál: holnaptól 40 ezer katonát vezényel a fehérorosz határra – iszonyú veszélyes napok következnek

Cezary Tomczyk, Lengyelország védelmi miniszterhelyettese arról számolt be, hogy a közeljövőben mintegy 40 ezer katonát vezényelnek az ország határához válaszul az orosz-fehéroroszországi "Zapad-2025” gyakorlatra. A gyakorlatokat szeptember 12. és 16. között tartják

A lengyel haderő felkészültségét tesztelik az elkövetkező napokban / Fotó: Purger Tamás

"Felhívom a figyelmet arra, hogy a Zapad-2025 gyakorlatok támadó jellegűek. Ezért készült rájuk a lengyel hadsereg. Az elkövetkező napokban körülbelül 40 000 katonánk lesz a határon” – mondta Cezary Tomczyk, idézve a Polsat News-t .

Lengyelország és a balti államok – Litvánia, Lettország és Észtország – tervei szerint mintegy 40 000 katona részvételével megtorló védelmi gyakorlatokat fognak végrehajtani. Szeptember 2-án a lengyel védelmi minisztérium bejelentette az Iron Defender gyakorlatok megkezdését a NATO-országokkal közösen annak érdekében, hogy

teszteljék az ország területének hatékony elrettentésére és védelmére való képességét.

A fő kiképzőtér a kalinyingrádi területtel határos régióban található. További gyakorlatokra kerül sor a Nova Demba kiképzőtéren, az ukrán határ közelében.

A Zapad-2025 gyakorlatot szeptember 12. és 16. között tartják Fehéroroszországban. A gyakorlatok során az orosz és fehérorosz katonák a légicsapások elhárítását és a szabotázscsoportok elleni harcot gyakorolják. Több mint 13 ezer katona vesz részt rajtuk.

További lengyel lépések

Ahogy korábban írtuk, Lengyelország fokozza lég- és rakétavédelmét, valamint polgári védelmi intézkedéseit, miután orosz drónok megsértették a légterét. Lengyelország az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését is kezdeményezte az ügyben, ahol az államfő, Karol Nawrocki szorgalmazta a lég- és rakétavédelmi beruházások növelését és a polgári védelem fejlesztését is.