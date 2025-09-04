Új világhatalom született, most szembesült vele mindenki: Magyarország ősi szövetségese olyat tett, amire alig képes más – de ennek ára lesz

„Lengyelország bekerült azon húsz nemzet exkluzív csoportjába, amelyek gazdasága elérte az ezermilliárd dollárt” – jelentette be Donald Tusk miniszterelnök. Hozzátette, hogy ez történelmi mérföldkő a nemzet számára.

Lengyelország csatlakozott a legerősebb gazdaságok klubjához / Fotó: NurPhoto / AFP

A Polskie Radio online cikke szerint a kormányülés előtt felszólalva Tusk hangsúlyozta Lengyelország gazdasági teljesítményének jelentőségét, és kijelentette, hogy nem ez lesz az utolsó előrelépése az országnak.

A bejelentés Andrzej Domanski pénzügyminiszter július végi előrejelzését követi, miszerint

Lengyelország 2025-re a világ huszadik legnagyobb gazdasága lesz.

Az ország gazdasági lendülete különösen erős volt az elmúlt negyedévekben. A lengyel Központi Statisztikai Hivatal hétfőn arról számolt be, hogy a bruttó hazai össztermék (GDP) 3,4 százalékkal nőtt az idei év második negyedévében, ezzel az ország Európa leggyorsabban növekvő gazdaságai közé tartozik.

„Ez a növekedés nálunk az egyik legmagasabb Európában és a legnagyobb gazdaságokhoz képest is. Nem csak az európaiakhoz képest, Lengyelország páratlan a növekedési ütem tekintetében” – jelentette ki Tusk.

Kiemelt egy másik statisztikát is: Lengyelország vezet az egy főre jutó rendelkezésre álló reáljövedelem növekedésében. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai is ezt erősítik meg a 2023 harmadik negyedévének végétől 2025 első negyedévéig vizsgált periódusra vonatkozóan.

A cikk hozzáteszi, hogy Lengyelország teljesítménye ebben a kategóriában jelentősen meghaladta a G7-országok és más európai gazdaságok átlagát. Az ország a rendelkezésre álló jövedelem növekedésében felülmúlta a G20 csoport tagjai közül

az Egyesült Királyság,

Franciaország,

az Egyesült Államok,

Ausztrália

és Kanada

teljesítményét is.

Jelenleg a G20 csoportnak 19 ország és két csoport (az Európai Unió és az Afrikai Unió) a tagja, Lengyelország (még) nincs köztük hivatalosan.

Trükkös a lengyel gazdaság

A lengyel gazdaság 2025 első negyedévében éves szinten 3,2 százalékkal bővült, ami megfelelt a korábbi előzetes becsléseknek, és enyhe lassulás a 2024 negyedik negyedévében mért 3,4 százalékos növekedéshez képest. A kiskereskedelmi forgalom júliusban 2,2 százalékkal nőtt, míg a munkanélküliségi ráta 5,2 százalékra emelkedett.