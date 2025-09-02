Nagyot gurított a Levi's, de menet közben megvált sok dolgozótól

A Nagy-Britanniában Northamptonban székhellyel rendelkező farmermárka 1857-ről 1630-ra mérsékelte a tavaly november 30-án zárult, legutolsó pénzügyi évében a központi egységeken dolgozó munkatársainak létszámát – írja az Origo. A brit Levi’s az előző pénzügyi évében nagyjából ugyanekkora létszámban vett fel dolgozókat. A vállalat növelte értékesítését és adózás előtti eredményét.
A ruházati márka brit vállalatának adózás előtti eredménye 7,7 millió fontról 9,5 millió fontra növekedett egy év alatt, miközben az eladásai 89-ről 96,9 millió fontra bővültek. Ezek impozáns növekedésre utaló számok, de az igazgatótanács által jegyzett közlemény szerint a forgalom valójában stagnált, s nem emelkedett. Ez összefüggésben állhat a központi dolgozói létszámhoz képest nagyarányú, egy év alatt végrehajtott elbocsátásokkal.
A vállalatnál azt is jelezték, hogy értékelésük szerint a vásárlások jelentős része nem a hagyományos márkaüzletekben bonyolódik, hanem az árérzékeny vásárlók célzottan keresik a leárazásokat, kiárusításokat, és inkább ezeken veszik meg a márka darabjait.
Közölték, hogy míg a vásárlások jelentős része az akciók és az ár-összehasonlítások alapján történik, bíznak abban, hogy a tavaly Beyoncé énekesnő közreműködésével indított, 12 hónapon át tartó marketingkampány hamarosan az eladásoknál is érezteti hatását.
A normál értékesítés növekedésével a brit Levi’s mind az online, mind az offline térben lecsavarná az árakra vonatkozó akciókat, melyeket most értékesítésük bástyájának, s egyébként jól jövedelmező modellnek tartanak.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Miként arról lapunk beszámolt, az amerikai gyártónál viszont egyelőre nem panaszkodnak, a második negyedévben az ikonikus farmemárka bevétele 1,45 milliárd dollárra nőtt a június 1-jén zárult három hónapban, jócskán meghaladva az 1,37 milliárd dollárról szóló elemzői konszenzust.
