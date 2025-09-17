Deviza
EUR/HUF390.17 +0.04% USD/HUF329.92 +0.03% GBP/HUF449.64 0% CHF/HUF418.41 0% PLN/HUF91.56 -0.12% RON/HUF77.01 +0.04% CZK/HUF16.05 +0.07% EUR/HUF390.17 +0.04% USD/HUF329.92 +0.03% GBP/HUF449.64 0% CHF/HUF418.41 0% PLN/HUF91.56 -0.12% RON/HUF77.01 +0.04% CZK/HUF16.05 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
labdarúgás
Kerkez Milos
Szoboszlai Dominik
Liverpool FC
Bajnokok Ligája

Százmillió euró a tét: Szoboszlaival és Kerkezzel kezdheti meg a BL-menetelést a nyáron alaposan bevásároló Liverpool

Kedden este elrajtolt a labdarúgó-Bajnokok Ligája 2025–2026-os idénye. A szerdai játéknap egyik slágermeccse a Liverpool–Atlético Madrid-rangadó, amelyen ráadásul jó eséllyel két magyar játékosnak is szurkolhatunk. Szoboszlai Dominik 100. liverpooli mérkőzésére készül, míg a nyáron közel 50 millió euróért igazolt Kerkez Milos először léphet pályára a legrangosabb európai kupasorozatban. A Pool a nyáron alaposan bevásárolt: összesen majd’ félmilliárd eurót költöttek erősítésekre, így céljuk a BL-ben sem lehet más, csak a végső győzelem. Ha összejön a diadal a jövő nyári budapesti döntőben, azzal pénzügyileg sem járnának rosszul a vörösök, hiszen körülbelül 100 millió euró folyna be az UEFA-tól az egyesület kasszájába.
Gombos Krisztián
2025.09.17, 18:30

Igazi nagybevásárlást tartott a Liverpool a nyári átigazolási időszakban: a teljes európai futballelitből messze ők költötték a legtöbbet új játékosokra, a Transfermarkt adatai szerint Arne Slot 484,7 euróból erősítette meg a vörösök keretét, ez jó 150 millió euróval több, mint amennyit a lista második helyén lévő Chelsea fizetett újonnan érkező labdarúgóiért.

Liverpool
Kerkez Milos (középen) közel 50 millió euróért érkezett a Liverpoolhoz idén nyáron, ahol a magyar válogatott után ismét együtt játszhat Szoboszlai Dominikkal (balra) / Fotó: AFP

A Pool idén nyáron kétszer is megdöntötte a brit transzferrekordot, előbb a Leverkusen német klasszisáért, Florian Wirtzét utaltak el a Leverkusennek 125 millió eurót, majd az átigazolási időszak végén 145 millió euróért szerezték meg a Newcastle svéd támadóját, Alexander Isakot. Isakhoz hasonlóan a csatársorban bevethető a Frankfurtból 95 millió euróért érkezett Hugo Ekitiké, de a védelem is kapott erősítést: 46,9 millióért tette át a székhelyét a Mersey partjára a magyar válogatott fáradhatatlanul száguldozó bekkje, a Bournemouthban évek óta kiválóan játszó Kerkez Milos, míg Jeremie Frimpong a már említett Wirtzzel együtt a Leverkusen mezét cserélte a Liverpooléra. A holland hátvédért 40 millió eurót kellett leszurkolnia az angoloknak, a védelem közepén bevethető fiatal olasz tehetség, Giovanni Leoni pedig 31 millió eurót kóstált. 

Hozzájuk képest már aprópénznek számít az az 1,8 millió euró, amit a Puskás Akadémiának fizettek a 20 esztendős kapustehetségért, Pécsi Árminért. Pécsivel, Kerkezzel és 2023 óta Szoboszlai Dominikkal immáron háromfős magyar légió állt össze az Anfielden, bár a fiatal hálóőrrel eleinte főként a tartalékcsapatban számol a Pool szakmai stábja.

A mérleg ugyan 265 millió euró mínuszt mutat, azért a bevételi oldal sem néz ki rosszul a Liverpoolnál. Összeségében 219,5 millió eurót kaptak a távozó játékosaik után, a legtöbbet, 70 milliót Luis Díazért tehették zsebre a Bayerntől, de az al-Hilal is szép summát, 53 millió eurót fizetett Darwin Núnezért. Jarrel Quansah Wirtzhez és Frimponghoz képest ellenkező utat bejárva kötött ki Leverkusenben, a gyógyszergyáriak 35 millió euróért szerezték meg a játékjogát, míg fiatal skót szélső, Ben Doak 23,5 millióért lett a Bournemouth alkalmazottja.

Az Atlético jóval visszafogottabb volt a Liverpoolnál az átigazolási piacon

Szoboszlaiék ma esti ellenfele, az Atlético Madrid visszafogottabb volt a transzferpiacon, de azért ők is elköltöttek 176 millió eurót erősítésekre. A legdrágább új szerzemény Alex Baena volt, a 23 esztendős spanyol szélső 42 millió euróért öltötte magára a matracosok dresszét, 26 millió euróért sikerült szerződtetni a Feyenoord szlovák válogatott védőjét, David Hanckót, nála kicsit olcsóbban, 24 millióért sikerült átcsábítani  a Betisből Johnny Cardosót a középpályára, a csatársorban pedig Giacomo Raspadorival és Thiago Almadával bővültek Simeone mester variációs lehetőségei. Az olasz támadóért 22 milliót csengetett ki a madridi csapat a Napolinak, míg a brazil szélső érkezése 21 millió euróba fájt a spanyoloknak.

Összességében közel százmilliós mínuszban zárta a nyarat az Atlético, mivel 68 millió euró bevételhez jutottak az eladott játékosok után. A legnagyobb összeget, 22 millió eurót Samuel Linóért kapták a Flamengótól, és majdnem ugyanannyit, 20 milliót fizetett Arthur Vermeeren játékjogáért az RB Leipzig.

Ebben a szezonban is jól fizet a Bajnokok Ligája: a végső győztes akár százmillió euróval is gazdagodhat

Az UEFA idén is bőkezűen honorálja a jó szereplést a Bajnokok Ligájában, az európai szövetség összesen 2,467 milliárd eurót oszt ki a főtáblára jutó 36 klub között.

A ligaszakaszba való bejutásért mind a 36 csapat 18,62 millió eurót kap, ehhez jönnek az eredményességi bónuszok: egy győzelem 2,1 millió, egy döntetlen pedig 700 ezer eurót ér. Az egyenes kieséses fázisban tovább nőnek a pénzdíjak: a legjobb 16 közé kerülés 11 millió eurót hoz a konyhára, a negyeddöntő 12,5 millió euró pluszbevételt jelent, az elődöntő elérése 15 millió eurót hoz a konyhára. A jövő májusi, Puskás Arénában rendezendő finálé résztvevői az eddigieken felül még 18,5 millió euróval gazdagodnak, a sorozat végső győztese pedig további 6,5 millió eurót vihet haza.

A ligaszakaszban elért helyezésük alapján további bónuszra jogosultak a csapatok: ennek a fázisnak az utolsó, 36. helyezettje 275 ezer eurót kap, az összeg helyezésenként ugyanennyivel nő, így az első helyezett 9,9 millió eurót zsebel be.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu