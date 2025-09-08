Jobban fel kell készülniük a zavarokra a logisztikai cégeknek

Öt fő irány határozza meg a következő öt-tíz évben a logisztikai vállalatok munkáját az iparban, a kiskereskedelemben és a szolgáltatások területén. A Dachser, a terület egyik jelentős szolgáltatója megvizsgálta azokat a megatrendeket, hosszú távú és globálisan ható folyamatokat, amelyekhez tapasztaltai és véleeménye alapján a logisztikai piac szereplőinek alkalmazkodniuk kell. Megállapításait eljuttatta a Világgazdaságnak.

Megváltoztak a logisztikai piacon aktív cégek működési körülményei/Fotó: Horváth Lilla

Át kell adni a stafétabotot, de kinek?

Számos iparosodott társadalomban nő a lakosság átlagos életkora, az elöregedés miatt pedig a gazdaság minden területén erősödik a képzett munkaerő hiánya. Ilyen helyzetben a munkavállalók sikeresebben érvényesítik a munkakörülményeket és a munkakörnyezet érintő igényeiket, illetve megkérdejeleződnek a munka és a szabadidő közötti eddig elfogadott társadalmi normák. A gazdaság egyre nagyobb területe képtelen lépést tartani a képzett munkaerőért folyó versenyben, emiatt kénytelen csökkenteni vagy automatizálni a szolgáltatásait. Ezzel párhuzamosan a termelés is egyre inkább automatizálódik, vagy más országokba kerül át, ami újabb változásokat idéz elő az egyes országok gazdasági teljesítményében. Mindez komolyan hat a logisztikára, amelyben az áruforgalom és a tevékenység folyamatai még mindig nagyrészt emberi munkára épülnek.

Egyre több az autonóm folyamat a logisztikai piacon is

A mesterséges intelligencián alapuló algoritmusok ma már képesek sokféle munkafolyamat önálló, megbízható irányítására, minimális emberi beavatkozással. Az úgynevezett MI-asszisztensek és az MI-ügynökök matematikai problémamegoldó módszereket tudnak kidolgozni, azokat folyamatosan fejlesztik és dolgoznak velük. Így pontos előzetes döntéseket hozhatnak például adminisztratív feladatokban, az alkatrészek beszerzésében, az adatelemzésben vagy a folyamattervezésben. A logisztikában ezek a rendszerek a robotikával és járművekkel kiegészülve árukat és termékeket is mozgathatnak. Az autonóm rendszerek így választ adhatnak a képzett munkaerő hiányára is.

Akik képesek fejleszteni és működtetni a rendkívül intelligens MI-asszisztenseket és MI-ügynököket, nagyobb befolyást szerezhetnek az ellátási láncok irányításában – jelenti ki az elemzés készítője, Andre Kranke, aki a Dachser kutatás-fejlesztési részlegének vezetője.

Előnyt ígér a digitális működés

A teljes digitalizáció elengedhetetlen ahhoz, hogy az üzleti és logisztikai folyamatok gyorsabbak, hatékonyabbak és önállóbbak legyenek. Az úgynevezett „no touch”, azaz érintésmentes folyamatok felgyorsítják és hibamentessé teszik az információ- és pénzáramlást. A személyek, intézmények és áruk azonosítása biztonságosan, automatikusan történik, és azonnal felhasználható a további lépésekben. A papíralapú dokumentumokat és a kézi adatbevitelt digitális platformok és modern fejlesztési módszerek váltják fel. Az olyan adatbázis-struktúrák, amelyek révén gyorsabban és könnyebb lehet hozzáférni a tárolt információkhoz, kulcsfontosságúvá válnak az üzleti sikerhez. Azok a cégek, amelyek képesek folyamatos, megszakítás nélküli digitális üzletmenetet működtetni, előnyben lesznek a piacon.