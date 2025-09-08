Jobban fel kell készülniük a zavarokra a logisztikai cégeknek

Öt fő irány határozza meg a következő öt-tíz évben a logisztikai vállalatok munkáját az iparban, a kiskereskedelemben és a szolgáltatások területén. A Dachser, a terület egyik jelentős szolgáltatója megvizsgálta azokat a megatrendeket, hosszú távú és globálisan ható folyamatokat, amelyekhez tapasztaltai és véleeménye alapján a logisztikai piac szereplőinek alkalmazkodniuk kell. Megállapításait eljuttatta a Világgazdaságnak.
Számos iparosodott társadalomban nő a lakosság átlagos életkora, az elöregedés miatt pedig a gazdaság minden területén erősödik a képzett munkaerő hiánya. Ilyen helyzetben a munkavállalók sikeresebben érvényesítik a munkakörülményeket és a munkakörnyezet érintő igényeiket, illetve megkérdejeleződnek a munka és a szabadidő közötti eddig elfogadott társadalmi normák. A gazdaság egyre nagyobb területe képtelen lépést tartani a képzett munkaerőért folyó versenyben, emiatt kénytelen csökkenteni vagy automatizálni a szolgáltatásait. Ezzel párhuzamosan a termelés is egyre inkább automatizálódik, vagy más országokba kerül át, ami újabb változásokat idéz elő az egyes országok gazdasági teljesítményében. Mindez komolyan hat a logisztikára, amelyben az áruforgalom és a tevékenység folyamatai még mindig nagyrészt emberi munkára épülnek.
A mesterséges intelligencián alapuló algoritmusok ma már képesek sokféle munkafolyamat önálló, megbízható irányítására, minimális emberi beavatkozással. Az úgynevezett MI-asszisztensek és az MI-ügynökök matematikai problémamegoldó módszereket tudnak kidolgozni, azokat folyamatosan fejlesztik és dolgoznak velük. Így pontos előzetes döntéseket hozhatnak például adminisztratív feladatokban, az alkatrészek beszerzésében, az adatelemzésben vagy a folyamattervezésben. A logisztikában ezek a rendszerek a robotikával és járművekkel kiegészülve árukat és termékeket is mozgathatnak. Az autonóm rendszerek így választ adhatnak a képzett munkaerő hiányára is.
Akik képesek fejleszteni és működtetni a rendkívül intelligens MI-asszisztenseket és MI-ügynököket, nagyobb befolyást szerezhetnek az ellátási láncok irányításában – jelenti ki az elemzés készítője, Andre Kranke, aki a Dachser kutatás-fejlesztési részlegének vezetője.
A teljes digitalizáció elengedhetetlen ahhoz, hogy az üzleti és logisztikai folyamatok gyorsabbak, hatékonyabbak és önállóbbak legyenek. Az úgynevezett „no touch”, azaz érintésmentes folyamatok felgyorsítják és hibamentessé teszik az információ- és pénzáramlást. A személyek, intézmények és áruk azonosítása biztonságosan, automatikusan történik, és azonnal felhasználható a további lépésekben. A papíralapú dokumentumokat és a kézi adatbevitelt digitális platformok és modern fejlesztési módszerek váltják fel. Az olyan adatbázis-struktúrák, amelyek révén gyorsabban és könnyebb lehet hozzáférni a tárolt információkhoz, kulcsfontosságúvá válnak az üzleti sikerhez. Azok a cégek, amelyek képesek folyamatos, megszakítás nélküli digitális üzletmenetet működtetni, előnyben lesznek a piacon.
Egyre több szabályozás ösztönzi vagy kötelezi a vállalatokat arra, hogy környezetbarát és fenntartható üzleti modelleket vezessenek be. Emellett számos nagyvállalat – különösen az Európai Unióban – elvárja beszállítóitól és szolgáltatóitól, hogy tegyenek környezet- és klímavédelmi lépéseket, illetve hitelt érdemlően igazolják, hogy megtették e lépéseket. A logisztikai ágazat célja továbbra is az, hogy nettó zéró kibocsátás mellett bonyolítsa a szállítást. Azok a cégek, amelyek költséghatékony és hitelesen igazolható megoldásokat kínálnak, megőrizhetik vagy növelhetik piaci részesedésüket.
A logisztikai vállalatoknak rugalmasan kell reagálniuk a váratlan zavarokra és a hosszabb távú változásokra. Ide tartozik
Csak azok a vállalatok lesznek sikeresek, amelyek ellenálló, biztonságos logisztikai rendszereket tudnak kialakítani és működtetni. Partnereivel és saját erőből maga a Dachser is készül készül ezekre a változásokra. Ahogy Willy Brandt, Németország egykori kancellárja mondta: „A legjobb módja a jövő megjóslásának az, ha mi magunk formáljuk.”
A németországi központú, családi vállalkozásként működő Dachser Európa vezető logisztikai szolgáltatója. Két üzletágban nyújt átfogó szállítmányozási és raktározási szolgáltatást személyre szabott ügyfélkiszolgálással: a légi és tengeri, valamint a közúti területen. Ez utóbbi üzletága két további vonalból áll: az európai logisztikai és az élelmiszer-logisztikai tevékenységre. Kínál a cég ezen felül szerződéses logisztikai és az egyes iparágakra kidolgozott egyedi megoldásokat. A Dachser a világ 43 országban összesen 433 helyszínen működik, ezeken együtt több mint 37 ezer munkavállalót foglalkoztat. Tavalyi árbevétele meghaladta a 8 milliárd eurót. Ugyanebben az évben 83,2 millió szállítmányt kezelt 44 millió tonna tömegben.
Magyarországon 1999-ben jelent meg. A pilisvörösvári székhelyű Dachser Hungary Kft. belföldi hálózatához hét telephely tartozik, ezeken összesen közel négyszázan dolgoznak. A bázisokról napi közel 30 járat indul közvetlen úticélok felé. Tavalyi árbevétele a 2023-as 31,5 milliárd forintról 31,6 milliárdra, adózott eredménye 1,8 milliárdról 2,2 milliárdra nőtt a nyilvános adatok szerint.
