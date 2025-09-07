Ötnaposra tervezett sztrájkot kezdtek vasárnap a londoni metróhálózat dolgozói, miután eredménytelenül zárultak a szakszervezet által követelt munkaidő-csökkentésről és a béremelésről szóló tárgyalások eddigi fordulói.

Londoni metró: ebbe beleremeghet az angol gazdaság, öt napos leállás jön / Fotó: SOPA Images

Londoni metró: vasárnap kezdődik a sztrájk

A közlekedési dolgozókat képviselő legnagyobb szakszervezet, a Rail, Maritime and Transport Union (RMT) péntek reggelig hirdette meg az akciót.

Vasárnap még csak részleges sztrájk kezdődött, számos metróvonalon ritkított járatokkal, de hétfőtől, ha addig nem sikerül megállapodásra jutni az RMT követeléseiről, csütörtökön várhatóan a teljes, több mint 400 kilométeres londoni metróhálózat leáll, és csak péntek délelőtt indul újra a forgalom.

A 11 fővonalból és számtalan elágazó mellékvonalból álló londoni metrót átlagosan négymillió – évente több mint egymilliárd – utas használja,

így a sztrájk hétfőtől bizonyos rendkívüli felfordulást okoz a londoni tömegközlekedésben, annak ellenére, hogy a buszközlekedésre és a városi vasúthálózatokra az akció nem terjed ki.

Az RMT szakszervezet fő követelése az, hogy a londoni tömegközlekedésért felelős városházi cég, a Transport for London (TfL) csökkentse 32 órára a metróalkalmazottak átlagos heti munkaidejét a jelenlegi szerződésekben előírt 35 óráról. A TfL álláspontja szerint a követelés sem anyagi, sem gyakorlati szempontból nem teljesíthető.

Az angol gazdaság is megérezheti, ha tényleg leáll a metró

Pénzügyi elemzők szerint a metrósztrájknak várhatóan komoly negatív gazdasági következményei lesznek. A Center for Economics and Business Research (CEBR) nevű londoni gazdasági-pénzügyi modellszámítási elemzői azt valószínűsítik, hogy

a közlekedési munkabeszüntetés azonnal 230 millió font (csaknem 105 milliárd forint) pénzügyi veszteséget okoz London gazdaságának.

A CEBR becslése szerint az ötnapos metrósztrájk várható gazdasági-pénzügyi veszteségei hozzávetőleg 700 ezer munkanap kiesésének felelnek meg.