Leállt a londoni metró az iskolakezdésre, 700 ezer munkanap esik ki a többnapos sztrájk miatt

Hatalmasak lesznek a gazdasági károk. A vasárnap kezdődött londoni metrósztrájk következtében a számítások szerint munkanapok százezrei esnek ki péntekig. Komolyak a fennakadások a brit fővárosban.
Pető Sándor
2025.09.08., 20:09

Vasárnap részleges sztrájkkal kezdődött ritkított járatokkal a londoni metróhálózat dolgozóinak munkabeszüntetése, első teljes napja hétfő és még napokig tarhat, hatalmas gazdasági kárt okozva. Vasárnap este azért kezdődött el az akció, mert szakszervezet csökkentené a munkaidőt és növelné a béreket, az eddigi tárgyalások a munkadókkal azonban eredménytelenül zárultak. 

Londoni metrósztrájk: ha nincsen metród, járj gyalog
Londoni metrósztrájk: ha nincsen metród, járj gyalog Fotó: AFP

A munkabeszüntetést a közlekedési dolgozók legnagyobb szakszervezete, a Rail, Maritime and Transport Union (RMT) péntek reggelig hirdette meg. Hétfőtől már a teljes, 400 kilométeres londoni metróhálózatra kiterjedt – jelentette az MTI.

Ez hatalmas érvágás a metropolisz és az ország gazdaságának és kényelmetlenség a londoniaknak. A londoni metróhálózat 11 fővonalból és rengeteg mellékvonalból áll, naponta négymillió körüli az utasok száma, egy év alatt pedig több mint egymilliárd. 

Hétfőn egyáltalán nem járt a metró a nyolc legnagyobb forgalmú metróvonalon. Ezek:

  • Bakerloo, 
  • Circle, 
  • District, 
  • Hammersmith & City,
  •  Jubilee, 
  • Piccadilly, 
  • Victoria,
  •  Waterloo & City. A Central, Metropolitan, Northern vonalakon bizonyos szakaszokon volt forgalom. 

A sztrájk egybeesett az iskolakezdéssel

A szakszervezet heti 35-ről 32-re csökkentené a munkaidőt, a fenntartó, a Transport for London (TfL) szerint azonban a követelés anyagi és gyakorlati szempontok alapján is teljesíthetetlen.

Keir Starmer miniszterelnök hivatalának nyilatkozata szerint jogos a londoniak felháborodása a sztrájk okozta közlekedési káosz miatt. Ráadásul pont hétfőn kezdődött az új tanév első teljes hete.

A hivatal szóvivője felszólította a feleket, hogy azonnal folytassák a tárgyalásaikat és oldják meg a problémát.

A Centre for Economics and Business Research (CEBR) nevű londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely úgy becsli, a sztrájk közvetlenül 230 millió font (csaknem 105 milliárd forint) pénzügyi veszteséget okoz London gazdaságának, és a gazdasági-pénzügyi veszteségek mintegy 700 ezer munkanap kiesésének felelnek meg. A londoni éjszakai szórakozóhelyek iparági szövetsége - a Night Time Industries Association - úgy becsli, csak az ő szektorában 150 millió font (68 milliárd forint) lesz a bevételkiesés.

