Dráma a legendás autógyártónál: tömeges leépítéseket jelentettek be, a dolgozók csaknem fele utcára kerül – nincs más esély a túlélésre

Mintegy 550 álláshelyet szüntet meg norfolki központjában a szebb napokat látott sportautó-gyártó, a Lotus, mely korábban tagadta, hogy gyárbezárásra készül Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban nyitna új üzemet.

A Lotus sem győzi már a versenyt, kénytelen költséget csökkenteni/Fotó: NurPhoto via AFP

A Lotusnak is a vámok tettek be

A BBC összefoglalója szerint júniusban a cég arról beszélt, hogy aktívan keresi lehetőségeit a világpiacon, de elkötelezett Nagy-Britannia iránt, ugyanakkor a munkahelyek megszüntetését korábban megerősítő közleményében

a Lotus Cars üzletág felülvizsgálatáról is írt, a piaci kondíciókkal összhangban.

A mostani döntését az autógyártó a bizonytalansággal és a gyors politikai változásokkal, köztük a vámokkal indokolta, mely világszerte rányomja a bélyegét az autóiparra. A szektorban erősödő verseny az ellátási lánc számos szereplőjét érinti, többek között Ausztriában vagy Németországban is szaporodnak az elbocsátások, de már azt is egyre többet hallani, hogy Kínában is túlkapacitás épült ki, miközben minden gyártó igyekszik csökkenteni a költségeit.

A cég ugyanakkor továbbra is elkötelezett Nagy-Britannia és Norfolk iránt, ahol a bejelentés előtt 1300 ember dolgozott, és ami a sportkocsik, az autósport és a mérnöki tanácsadás központja marad. Mindemellett igyekeznek diverzifikálni a Lotus Cars üzleti modelljét is, beleértve a bérgyártást is.