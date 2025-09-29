Újabb nagy leépítés jön Németországban: a Lufthansa több ezer munkavállalóját rúgja ki, dátumot és pozíciókat is közölt a vállalat

Európa legnagyobb légitársasága, a Lufthansa jelentős létszámleépítést jelentett be: 2030-ig mintegy négyezer adminisztratív dolgozótól válik meg, elsősorban Németországban. A vállalat a hatékonyság növelésével és a költségek csökkentésével magyarázza a lépést.

Hatalmas leépítés esedékes a Lufthansa adminisztratív dolgozói között / Fotó: Dirk Daniel Mann / Shutterstock

A Bloomberg emlékeztet: ez a legnagyobb leépítés a légitársaságnál az elmúlt években, de nem érinti a frontvonalban dolgozó szakembereket: a pilótákat, légiutas-kísérőket vagy a karbantartókat. A légitársaságnál körülbelül 15 ezer adminisztratív dolgozó dolgozik a teljes 103 ezer fős létszámon belül.

A lépéseket a folyamatosan emelkedő költségek, a késedelmes repülőgép-szállítások és a csökkenő profit miatt kellett meghozni a Lufthansa vezetése szerint, miközben a befektetők is nyomást gyakorolnak a cégre. A Lufthansa csoport ugyan 127 millió eurós nyereséget ért el a hagyományosan gyengébb első fél évben, azonban a Lufthansa márkanév alatt végzett repülési tevékenységek ehhez kevésbé járultak hozzá.

A vállalat most ambiciózus célt tűzött ki maga elé: 2028 és 2030 között a szabad cash flow-ját jelentősen, 2,5 milliárd euró fölé növelné, amit a működés egyszerűsítésével és a költségek csökkentésével érne el. Érdemes megemlíteni, hogy Németországban zsinórban zajlanak a leépítések, számos iparágat érintve.

Folyamatosak a kirúgások Németországban

Az idei első fél évben a fém- és elektromos iparban 76 ezer munkahely szűnt meg Európa legnagyobb gazdaságában, 2023 óta pedig összesen 154 ezer, miközben az autóiparban egy év alatt több mint 51 ezer álláshely esett ki, a dolgozói létszám 7 százalékkal csökkent ezen a területen.

A leépítések fő okai a magas energiaárak, adók, szociális járulékok, a bonyolult bürokrácia és a nemzetközi gazdasági kihívások, mint az Egyesült Államok vámpolitikája. A Bosch például 2030-ig további 13 ezer munkahely megszüntetését tervezi, főleg németországi telephelyein. Tavaly már 11 600 fővel csökkentette létszámát, csak Németországban 4500 álláshelyet szüntetett meg.

Ezek után nem csoda, hogy Friedrich Merz is egyre borúlátóbb az ország jövőjével kapcsolatban: a kancellár az augusztus közepén tartott beszédében elismerte, hogy a gazdaság sokkal rosszabb helyzetben van, mint várta. Az elemzők idén 0,2 százalékos gazdasági növekedést jósolnak Európa legnagyobb gazdaságának.