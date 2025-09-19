Kipukkadt a lengyel lufi: a magyar fizetések gyorsabban nőnek – de valami mindenkit idegesít

Augusztusi kereseti számokat közölt csütörtökön Lengyelország, a magánszektorban 7,1 százalékkal voltak magasabbak a bruttó bérek, mint egy évvel korábban, és ez a legalacsonyabb szám 2021 februárja óta. A vállalati statisztikában a lengyelek egy hónappal előttünk járnak, és júliusban a magyar bérek a magán- és állami szektorban 9 százalékos emelkedést mutattak.
Mielőtt egyszerűen összehasonlítanánk: ehhez kell még némi magyarázat, de a vége: a magyar bérek erősebben nőnek, mint Lengyelországban, ahol a fogyasztás hagyományosan a gazdasági növekedés fő motorja, nem az export, mint Magyarországon. Ez számunkra jó, számukra rossz hír lehet, mivel tudjuk: az európai uniós országok külkereskedelmével bajok vannak mostanában.
Eme bajok miatt a szakemberek szerint az európai országok a következő években fogyasztásélénkítéssel igyekezhetnek gazdaságaikat kimozdítani a kátyúból, kérdés, hogy ez rövid távon mennyire összeegyeztethető felduzzadt fegyverkezési ambícióikkal, hosszabb távon pedig az unió megroppant versenyképességével. A problémáról készített tavalyi uniós jelentés szerzője, Mario Draghi a héten erről azt mondta: a versenyképesség idén még tovább romlott, Ursula von der Leyen EU-évértékelőjében pedig a látómezőből szinte kiszorította Ukrajna és Oroszország emlegetése.
A lengyel eset szinte mintapélda, hiszen Varsó olyan ütemben kezdett el a fegyverkezésre költeni, hogy a költségvetési hiány megemelkedése aligha hagy helyet az életszínvonal-javító intézkedésekre, a hitelleminősítés szélére jutottak, Donald Tusk balra hajló kormányának ráadásul a lengyel választók tavaszi döntése alapján egy jobboldali államelnökkel, Karol Nawrockival kell birkóznia a törvényhozásban.
Ami a magánszektor kereseteinek éves emelkedését illeti, tavaly februárban még 12,9 százalék volt a mostanival megegyező infláció mellett.
Novemberben is még 10,7 százalék, de az infláció megugrása plusz 2 százalékpontot levett az értékéből. Ekkor a lengyel infláció magasabb volt, mint a magyar, azóta a magyar maradt 4 százalék körül, a lengyel azonban lement 2,9 százalékra.
Bruttó kereseti számokról van szó, és a lengyel adóék valamivel kisebb mint a magyar, de még ezzel együtt is a magyar bérek reálértékének növekedése, amint ősszel is, átmeneti megingás után gyorsabb, mint a lengyel – ha az éves bruttóbér-növekedés sebessége le is lassult nálunk is. Az 5 százalék körüli reálbér-emelkedés érzékelhető javulást jelent. A lengyel se kevés.
Más kérdés,
Melyiket választják a fentiek közül a háztartások, arról a kiskereskedelmi adatokból olvashatunk ki információkat, de inkább hosszabb távon, mert ezek hónapról hónapra erős ingadozást mutatnak. Az éves forgalomnövekedés
A csalódást keltő júliusi magyar adatot az ING elemzői jegyzetében úgy kommentálták:
Ez jelzi, hogy az erős bérnövekedés szükséges, de nem elégséges a dinamikus növekedéshez a kiskereskedelemben, a fogyasztásban és a gazdaság egészében.
A két ország fogyasztói bizalmi indexei fel-le kanyarognak az idén, különösen a lengyeleknél, és a tavalyi szinteket nem igazán sikerül meghaladni. A lengyel index augusztusban mínusz 12,2 pont volt, ami javulás a júliusi 14-hez képest, de ugyanannyi, mint tavaly nyáron. Az infláció visszavonulása javíthatott a hangulaton, az orosz drónok szeptemberi behatolása és lelövése azonban, amit Romániában is követett egy incidens, aligha ösztönzi megtakarítás helyett fogyasztásra a háború dúlta keleti szláv térséggel határos régió lakóit.
A lengyel béradatok nyomán a forint 13 hónapos csúcsra erősödött a zloty ellenében, 91,17 közelében érve el a csúcsot.
A Federal Reserve kamatcsökkentése és előrejelzései a dollárt gyengítve elméletileg mindkét közép-európai deviza számára kedvezők, hiszen relatív kamatelőnyüket növeli az amerikai kamatszint lejjebb szállítása.
A lengyel bérnövekedés lelassulása ugyanakkor egyfelől a háztartásoknak rossz, másrészt viszont megnyithatja az utat egy októberi lengyel jegybanki kamatcsökkentés számára – idézte a Bloomberg a Bank Pekao elemzői jegyzetét. Mivel Magyarországon ilyen távon még nem várható kamatcsökkentés, a forint a zloty és a dollár, sőt az euró ellenében is erősödött. A zloty ugyanakkor az euróval szemben is gyengült.
