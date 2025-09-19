Deviza
EUR/HUF389.71 +0.12% USD/HUF331.02 +0.23% GBP/HUF446.83 -0.18% CHF/HUF416.84 +0.04% PLN/HUF91.41 +0.05% RON/HUF76.83 +0.05% CZK/HUF16.04 +0.18% EUR/HUF389.71 +0.12% USD/HUF331.02 +0.23% GBP/HUF446.83 -0.18% CHF/HUF416.84 +0.04% PLN/HUF91.41 +0.05% RON/HUF76.83 +0.05% CZK/HUF16.04 +0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,419.34 -0.22% MTELEKOM1,858 +0.32% MOL2,764 -1.16% OTP28,860 -0.1% RICHTER9,865 -0.05% OPUS544 +1.84% ANY7,440 +1.34% AUTOWALLIS152.5 -2.95% WABERERS5,100 0% BUMIX9,246.8 -0.14% CETOP3,446.47 +0.14% CETOP NTR2,145.87 -0.06% BUX99,419.34 -0.22% MTELEKOM1,858 +0.32% MOL2,764 -1.16% OTP28,860 -0.1% RICHTER9,865 -0.05% OPUS544 +1.84% ANY7,440 +1.34% AUTOWALLIS152.5 -2.95% WABERERS5,100 0% BUMIX9,246.8 -0.14% CETOP3,446.47 +0.14% CETOP NTR2,145.87 -0.06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kereset
forint árfolyam
Lengyelország
fegyverkezés
életszínvonal

Kipukkadt a lengyel lufi: a magyar fizetések gyorsabban nőnek – de valami mindenkit idegesít

A Covid tarolása óta nem volt ilyen lassú a lengyel bérek növekedése. A magyar bérek gyorsabban növekednek, és ez az inflációhoz képest is így van, de le ne írjuk az EU keleti szárnyának legnagyobb gazdaságát, habár a múlt heti drónincidens aligha használt a fogyasztói bizalomnak, és ez régió-, sőt kontinensszerte megmutatkozhat. Mindenesetre a forint árfolyama ilyen erős a zloty ellenében tavaly nyár óta nem volt, mint a friss lengyel adatok nyomán.
Pető Sándor
2025.09.19., 05:50

Augusztusi kereseti számokat közölt csütörtökön Lengyelország, a magánszektorban 7,1 százalékkal voltak magasabbak a bruttó bérek, mint egy évvel korábban, és ez a legalacsonyabb szám 2021 februárja óta. A vállalati statisztikában a lengyelek egy hónappal előttünk járnak, és júliusban a magyar bérek a magán- és állami szektorban 9 százalékos emelkedést mutattak. 

Mielőtt egyszerűen összehasonlítanánk: ehhez kell még némi magyarázat, de a vége: a magyar bérek erősebben nőnek, mint Lengyelországban, ahol a fogyasztás hagyományosan a gazdasági növekedés fő motorja, nem az export, mint Magyarországon. Ez számunkra jó, számukra rossz hír lehet, mivel tudjuk: az európai uniós országok külkereskedelmével bajok vannak mostanában.

magyar bérek
A magyar bérek gyorsabban növelik értéküket a lengyelnél, de a fogyasztást egyéb tényezők is befolyásolják / Fotó: NurPhoto via AFP

Eme bajok miatt a szakemberek szerint az európai országok a következő években fogyasztásélénkítéssel igyekezhetnek gazdaságaikat kimozdítani a kátyúból, kérdés, hogy ez rövid távon mennyire összeegyeztethető felduzzadt fegyverkezési ambícióikkal, hosszabb távon pedig az unió megroppant versenyképességével. A problémáról készített tavalyi uniós jelentés szerzője, Mario Draghi a héten erről azt mondta: a versenyképesség idén még tovább romlott, Ursula von der Leyen EU-évértékelőjében pedig a látómezőből szinte kiszorította Ukrajna és Oroszország emlegetése.

A lengyel eset szinte mintapélda, hiszen Varsó olyan ütemben kezdett el a fegyverkezésre költeni, hogy a költségvetési hiány megemelkedése aligha hagy helyet az életszínvonal-javító intézkedésekre, a hitelleminősítés szélére jutottak, Donald Tusk balra hajló kormányának ráadásul a lengyel választók tavaszi döntése alapján egy jobboldali államelnökkel, Karol Nawrockival kell birkóznia a törvényhozásban.

Ami a magánszektor kereseteinek éves emelkedését illeti, tavaly februárban még 12,9 százalék volt a mostanival megegyező infláció mellett. 

Novemberben is még 10,7 százalék, de az infláció megugrása plusz 2 százalékpontot levett az értékéből. Ekkor a lengyel infláció magasabb volt, mint a magyar, azóta a magyar maradt 4 százalék körül, a lengyel azonban lement 2,9 százalékra.

Bruttó kereseti számokról van szó, és a lengyel adóék valamivel kisebb mint a magyar, de még ezzel együtt is a magyar bérek reálértékének növekedése, amint ősszel is, átmeneti megingás után gyorsabb, mint a lengyel – ha az éves bruttóbér-növekedés sebessége le is lassult nálunk is. Az 5 százalék körüli reálbér-emelkedés érzékelhető javulást jelent. A lengyel se kevés.

Lengyel béradatok: a reálkereset emelkedése vagy lassulása nem feltétlenül csapódik le a fogyasztásban

Más kérdés, 

  • ez lecsapódik-e fogyasztásban is, 
  • hiszen a háztartások választhatnak úgy is, hogy a többletkeresetüket megtakarítják.
  •  Sőt olyan választásuk is van, hogy csökkenő reáljövedelem mellett a megtakarításaikat kezdik el költeni: ezt az valószínűtlennek tűnő reakciót váltotta ki az energiaválság a románokból, akik másfél évtizeden keresztül hozzászoktak a szinte folyamatos fogyasztásnövekedéshez. A román állam is költekezett, mindennek az árát idén kezdik el fizetni megszorítások formájában, és rámehet az egész évtized.

A kiskereskedelmi forgalom és fogyasztói bizalom fel-le ingadozik

Melyiket választják a fentiek közül a háztartások, arról a kiskereskedelmi adatokból olvashatunk ki információkat, de inkább hosszabb távon, mert ezek hónapról hónapra erős ingadozást mutatnak. Az éves forgalomnövekedés

  • Lengyelországban júliusban 4,8 százalék volt a júniusi 2,2 után, 
  • Magyarországon 1,7, illetve 3 százalék.

A csalódást keltő júliusi magyar adatot az ING elemzői jegyzetében úgy kommentálták:

Ez jelzi, hogy az erős bérnövekedés szükséges, de nem elégséges a dinamikus növekedéshez a kiskereskedelemben, a fogyasztásban és a gazdaság egészében.

A két ország fogyasztói bizalmi indexei fel-le kanyarognak az idén, különösen a lengyeleknél, és a tavalyi szinteket nem igazán sikerül meghaladni. A lengyel index augusztusban mínusz 12,2 pont volt, ami javulás a júliusi 14-hez képest, de ugyanannyi, mint tavaly nyáron. Az infláció visszavonulása javíthatott a hangulaton, az orosz drónok szeptemberi behatolása és lelövése azonban, amit Romániában is követett egy incidens, aligha ösztönzi megtakarítás helyett fogyasztásra a háború dúlta keleti szláv térséggel határos régió lakóit.  

Egy jótékony hatása a lengyel béradatoknak lehet, két kevésbé jótékony már van is

A lengyel béradatok nyomán a forint 13 hónapos csúcsra erősödött a zloty ellenében, 91,17 közelében érve el a csúcsot. 

A Federal Reserve kamatcsökkentése és előrejelzései a dollárt gyengítve elméletileg mindkét közép-európai deviza számára kedvezők, hiszen relatív kamatelőnyüket növeli az amerikai kamatszint lejjebb szállítása. 

A lengyel bérnövekedés lelassulása ugyanakkor egyfelől a háztartásoknak rossz, másrészt viszont megnyithatja az utat egy októberi lengyel jegybanki kamatcsökkentés számára – idézte a Bloomberg a Bank Pekao elemzői jegyzetét. Mivel Magyarországon ilyen távon még nem várható kamatcsökkentés, a forint a zloty és a dollár, sőt az euró ellenében is erősödött. A zloty ugyanakkor az euróval szemben is gyengült.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1258 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
kötvénypiac

Trump és Hszi Csin-ping beszélgetésére várnak a tőkepiacok - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Kamatcsökkentési hullámot indíthat el az amerikai jegybank vágása. A részvénypiac az amerikai és a kínai elnök pénteki telefonbeszélgetését várja.
3 perc
monetáris politika

Politikai patthelyzet Varsóban: mit hoz Nawrocki elnöksége a gazdaságnak?

A köztársasági elnök és a kormány közötti erősödő konfliktus tartós intézményi blokádot hozhat.
5 perc
Európa

Kivonulhat Európából a világ egyi legnagyobb olajcége: leadta a figyelmeztetést a vezérigazgató

Az olajóriás csupán az Oroszország által kisajátított vagyonát szeretné visszakapni.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu