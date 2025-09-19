Kipukkadt a lengyel lufi: a magyar fizetések gyorsabban nőnek – de valami mindenkit idegesít

Augusztusi kereseti számokat közölt csütörtökön Lengyelország, a magánszektorban 7,1 százalékkal voltak magasabbak a bruttó bérek, mint egy évvel korábban, és ez a legalacsonyabb szám 2021 februárja óta. A vállalati statisztikában a lengyelek egy hónappal előttünk járnak, és júliusban a magyar bérek a magán- és állami szektorban 9 százalékos emelkedést mutattak.

Mielőtt egyszerűen összehasonlítanánk: ehhez kell még némi magyarázat, de a vége: a magyar bérek erősebben nőnek, mint Lengyelországban, ahol a fogyasztás hagyományosan a gazdasági növekedés fő motorja, nem az export, mint Magyarországon. Ez számunkra jó, számukra rossz hír lehet, mivel tudjuk: az európai uniós országok külkereskedelmével bajok vannak mostanában.

A magyar bérek gyorsabban növelik értéküket a lengyelnél, de a fogyasztást egyéb tényezők is befolyásolják / Fotó: NurPhoto via AFP

Eme bajok miatt a szakemberek szerint az európai országok a következő években fogyasztásélénkítéssel igyekezhetnek gazdaságaikat kimozdítani a kátyúból, kérdés, hogy ez rövid távon mennyire összeegyeztethető felduzzadt fegyverkezési ambícióikkal, hosszabb távon pedig az unió megroppant versenyképességével. A problémáról készített tavalyi uniós jelentés szerzője, Mario Draghi a héten erről azt mondta: a versenyképesség idén még tovább romlott, Ursula von der Leyen EU-évértékelőjében pedig a látómezőből szinte kiszorította Ukrajna és Oroszország emlegetése.

A lengyel eset szinte mintapélda, hiszen Varsó olyan ütemben kezdett el a fegyverkezésre költeni, hogy a költségvetési hiány megemelkedése aligha hagy helyet az életszínvonal-javító intézkedésekre, a hitelleminősítés szélére jutottak, Donald Tusk balra hajló kormányának ráadásul a lengyel választók tavaszi döntése alapján egy jobboldali államelnökkel, Karol Nawrockival kell birkóznia a törvényhozásban.

Ami a magánszektor kereseteinek éves emelkedését illeti, tavaly februárban még 12,9 százalék volt a mostanival megegyező infláció mellett.

Novemberben is még 10,7 százalék, de az infláció megugrása plusz 2 százalékpontot levett az értékéből. Ekkor a lengyel infláció magasabb volt, mint a magyar, azóta a magyar maradt 4 százalék körül, a lengyel azonban lement 2,9 százalékra.