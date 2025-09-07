Arannyá változtatta a matcha-mánia a zöld japán teaport

Rekord magasságba ugrott a rituális japán teaceremóniák köztiszteletben álló teája, a matcha (vagy maccsa) ára, akkora divatot csinált belőle az internet az egészségre gyakorolt jótékony hatása miatt. Egyre több rajongót szerez, ami komoly problémát okoz a nagy kávézóláncoknak, amelyek még nem vették fel a menüjükre.

Divat lett világszerte a matcha, nem győzik kielégíteni a keresletet / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Japánban már a XII. század óta fogyasztják a matchát, ami speciálisan termesztett és feldolgozott, majd porrá őrölt zöld tea. Az elmúlt években azonban az antioxidáns hatása miatt felkapta a TikTok is, így hihetetlenül megnőtt iránta külföldön is a kereslet.

A japán pénzügyminisztérium adatai szerint

a szigetország tavaly 36,4 milliárd jen értékben exportált zöld teát

– négyszer annyit, mint egy évtizede. (Egy jen 2,3 forint.) Ennek 44 százaléka került az Egyesült Államokba, többnyire a matchához hasonlóan por formájába, így nagy megkönnyebbülés az importőrök számára, hogy a két ország kereskedelmi megállapodást kötött.

A növekvő kereslet kielégítése érdekében a tokiói kormány fontolgatja, hogy támogatást nyújt a teaültetvények bővítésére. Ehhez azonban több munkaerő is kell, ami egyre nagyobb probléma az öregedő népességű országban, ahol forró témává vált a bevándorlás.

Roppant munkaigényes a zöld por előállítása / Fotó: AFP

A matcha alapanyagául szolgáló tencha tea termesztése ugyanis nagyon munkaigényes, a rügyeket védeni kell a naptól, hogy érvényesüljenek jellegzetes, füves ízek. A termelők szerint nincs elég kéz a levelek betakarításához, gőzöléséhez és szárításához, mielőtt porrá őrölnék őket.

Nincs elég matcha, csúcson az ár

A nehézségek és a nagy kereslet miatt a tavaszi kiotói aukción tavalyhoz képest 170 százalékkal, kilónként 8235 jenre ugrott a tencha tea ára, így is sok japán boltban nem kapni. Ahol van, ott korlátozzák a megvásárolható mennyiséget, a turistákat azonban nem lehet eltántorítani: a rengeteg külföldi látogató nem csupán a rizsárak rohamos emelkedéséhez járult hozzá,

szuvenírként viszik haza a matchát is.

A helyzetet tovább ronthatja, hogy az idén nyáron rekord hőség volt a szigetországban, ami árt a termésnek, így jövőre még kevesebb és drágább lehet a matcha.