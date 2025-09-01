Olyan sokat ér a McLaren Forma–1-es csapata, hogy még akkor is nehéz lenne kifizetni, ha minden magyar hozzájárulna

Csillagászati összeget érhet a Forma–1-ben a konstruktőrök versenyét toronymagasan vezető McLren Racing, ami nem is csoda, hiszen a csapat két pilótája, Oscar Piastri és Lando Norris az első két helyen áll az idei idényben.
Egy Forma–1-es csapat értékét nehéz meghatározni, hiszen ezek ritkán cserélnek gazdát, ám a McLaren Racing kisebbségi tulajdonosait most kivásárolná a bahreini szuverén vagyonalap, a Mumtalakat és az Abu-Dzabi-központú CYVN Holding egy olyan tranzakció keretében, mely a teljes csapatot több mint 3 milliárd fontra (1370 milliárd forintra) értékelné – jelenti a Business Times.
A mintegy 30 százalékos részesedést a csapatba 2020-ban bevásárló MSP Sports Capitaltól és másoktól, köztük a Walmart-örökös Rob Waltontól szereznék meg, akik igencsak jó üzletet csináltak, hiszen 560 millió fontos értékeltség mellett jutottak hozzá, tehát több mint ötszörösére növelték befektetésük értékét. A Forma–1-es csapatok értéke újabban az egeket verdesi, hiszen
a tabellán jóval hátrébb álló Aston Martin részesedésének eladásakor is 2,4 milliárd fontos értékeltségről tárgyalnak.
A Zak Brown vezette csapat tavaly 26 éve először szerzett konstruktőri világbajnoki címet, míg az idei szezonban élen álló pilótái 2008 óta először nyerhetnek a versenyzők között. Ugyanakkor a céghez tartozik a McLaren Automotive is, mely számos nehézséggel küzd, és többször is a részvényesekhez volt kénytelen fordulni finanszírozásért.
A CYVN szeretne visszatérni a nyereséges működéshez, miután el kellett adnia cég vintage autógyűjteményét, fejlett technológiarészlegét, de még a cég központját is, amelyet azonban visszabéreltek.
