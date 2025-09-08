Nem kell techcégnek lenni ahhoz, hogy egy vagyont lehessen keresni a mesterséges intelligenciával

Megütötte a főnyereményt egy kis karibi szigetország az 1980-as éves években, amikor kiosztották a domainneveket, bár a babérokat csak az utóbbi években kezdik learatni, most viszont busásan. Anguilla dollár tízmilliókat zsebel be évente azzal, hogy árulja az ai-végű domainnevet – ami megegyezik a mesterséges intelligencia (artificial intelligence) angol rövidítésével.
Anguilla az Egyesült Királyság tengerentúli területe, a Kis-Antillák része, ahol nem egészen 20 ezer ember él, korábban elsősorban a turizmusból. Ez sem jelent csekély bevételt, mivel tavaly rekord számú, több mint százezer külföldi, elsősorban amerikai látogatót fogadtak.
A turizmus adja még mindig a GDP 37 százalékát
a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb jelentése szerint, de gyorsan zárkózik fel mögé a domainnév-eladás: tavaly 105,5 millió kelet-karibi dollárt (39 millió amerikai dollárt) hozott a konyhára, ami 23 százalékos részesedést jelent. (Egy kelet-karibi dollár 125,1 forint.)
A domainnév-regisztrációt nyomon követő oldal szerint az ai-val végződő oldalak száma az elmúlt öt évben több mint tízszeresére nőtt, csak tavaly megduplázódott a mesterséges intelligencia térnyerésének köszönhetően.
Ez pedig tartós bevételi forrást jelent a szigetnek.
A diverzifikálásra szükség is van, mert Anguilla az észak-atlanti hurrikánövben helyezkedik el, így minden ősszel komoly károk veszélye fenyegeti.
A domainnév-eladás ellenállóbb teszi a gazdaságát, és segít ellensúlyozni az esetleges károkat. A kormány várakozásai szerint az ebből származó bevétel az idén eléri majd a 132, jövőre pedig a 138 millió kelet-karibi dollárt.
Már most 850 ezer ai-végződésű domaninnév van, míg 2020-ban csupán ötvenezer volt a BBC összeállítása szerint.
Anguilla az Egyesült Királyság szuverenitása alá tartozik, de széles körű önrendelkezéssel rendelkezik. London garantálja a sziget védelmét és biztonságát, és anyagi segítséget nyújt természeti katasztrófák esetén. A 2017-es Irma hurrikán után például öt év alatt hatvan millió fontot biztosított a károk helyreállítására.
A brit kormány azonban üdvözli, hogy a sziget „innovatív módszereket keres a gazdasági növekedés biztosítására”,
mivel ez segít „hozzájárulni Anguilla pénzügyi önállóságához”.
A bővülő domainnév-bevételek kezelésének megkönnyítés érdekében a sziget tavaly októberben ötéves megállapodást írta alá a nyilvántartásokra szakosodott amerikai Identity Digitallal.
Bár arról nincsenek hozzáférhető nyilvános adatok, hogy mennyibe kerül egy ai-végű domainnév, a regisztrációs költségek 150-200 amerikai dollárnál kezdődnek, és nagyjából ennyibe kerül kétévente a megújításuk is. (Egy amerikai dollár 338,2 forint.)
A népszerű neveket, így ezt is azonban árverezik, az összeg így sokkal magasabb lehet.
Dharmesh Shah amerikai tech-vezér, a HubSpot társalapítója és technológiai igazgatója például az idén hírek szerint 700 ezer dollárt fizetett a you.ai címért.
Szintén kiszivárgott információk szerint nemrégiben
Ami biztos: a Identity Digital tíz százalékot von le a befolyt összegből, a többi az anguillai kasszába folyik be. Ahogy a regisztrált .ai domainek száma közeledik az egymillióhoz, az anguillaiak abban reménykednek, hogy ezt a pénzt biztonságosan kezelik és a jövőjükbe fektetik be.
