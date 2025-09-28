A mesterséges intelligencia átalakította a kiberbűnözést

Az összehangolt, hamis közösségi médiafiókokból álló hálózatok korábban elsősorban csalók és állami szereplők eszközei voltak. Ilyenek például a hírhedt orosz trollgyárak. Ezek működtetése sok időt és munkaerőt igényel. A generatív mesterséges intelligencia (MI) eszközeinek megjelenése azonban egyszerűbbé tette a botnetkampányok kezelését, és sokkal nehezebbé az észlelésüket.
A technológia fejlődése miatt a bot-hálózatok ma már a márkák számára is problémát jelentenek.
Az elmúlt egy-két évben jelentősen megnőtt a vállalatokat célzó koordinált támadások száma: bot-hálózatok vették célba például az Amazont, a Targetet, a McDonald’sot és a Boeinget.
Az MI-vezérelt botok villámgyorsan képesek alulról jövőnek tűnő kampányokat indítani megosztó, témákban, és fenn is tartani ezeket a trendeket – mutatott rá Emilio Ferrara, a Dél-Kaliforniai Egyetem számítástechnika- és kommunikációprofesszora, aki évek óta kutatja a közösségi médiás botokat. „A források azonosítása nehéz, de ezek a példák jól mutatják, hogy nem állami szereplők is folytatnak kampányokat a márkák hírneve ellen” – tette hozzá a The Wall Street Journalnak.
A támadások mögötti indítékok feltárása éppoly nehéz, mint az elkövetők azonosítása, de a pénz lehet a fő mozgatórugó – állítja a PeakMetrics, egy startup, amely online vitákat és fenyegetéseket követ nyomon kormányzati és vállalati ügyfelek számára.
Az X-en a hitelesített felhasználók, akik elérnek bizonyos követő- és megtekintési számokat, pénzt kaphatnak a bejegyzéseikre érkező lájkok, válaszok és megosztások alapján. A botok, amelyek embereknek álcázzák magukat, segíthetnek elérni ezeket a minimumokat, és terjesztik a posztokat, hogy minél több valódi felhasználóhoz jussanak el.
A botnetek megosztó témákra összpontosítanak, amelyek erős érzelmi reakciókat váltanak ki az emberekből, és nem korlátozódnak egyetlen platformra vagy politikai irányzatra sem. A panaszokat felnagyítják, így a vállalatvezetők nagyobb nyomás alá kerülnek.
Általában a megosztó témákkal kapcsolatos X-posztok 20–30 százaléka származik botoktól.
A Cyabra izraeli dezinformáció-észlelő cég szerint a közelmúltban botnetek felerősítették az Amazon és a McDonald’s bojkottját követelő posztokat, miután ezek a cégek visszavágták a sokszínűségi és befogadási programjaikat.
A Cyabra 600–800 paramétert elemez annak eldöntésére, hogy egy fiók emberi-e vagy sem. Így például a helyszínt, a posztolási gyakoriságot és az MI által generált profilképeket. Habár ez fáradtságos munka, mégis, ha a cégek tudják, hogy a negatív kampányokat harmadik felek koordinálják, elkerülhetik, hogy közvetlenül reagáljanak a botokra, vagy minden panaszt valós felhasználói véleménynek tekintsenek.
