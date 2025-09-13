Keményen figyelmeztette Peking az országot, ahol nem lesz olyan gyár, mint Szegeden – ne engedjetek az amerikai zsarolásnak

Vámokat vetne ki Kínára és más országokra az Egyesült Államok déli szomszédja – derült ki egy jó hete, és meg is érkezett Peking válasza, egyelőre figyelmeztetés formájában, hiszen hivatalosan Mexikó sem jelentette be az új tarifákat. A kereskedelmi háború tovagyűrűző hullámokat vet, és mivel a piacvédő intézkedések ellenére a világ egyetlen nagy piac, bárhonnan szorítanak is ki kínai árukat, az ránk is hatással lehet, hisz ezek új piacokat keresnek.

Mexikói vámok: a kínai Szucsouban autókat rakodnak hajóra, hogy Mexikóba, Peruba, Dél-Koreába, Guatemalába és máshová exportálják őket – lenyűgöző méretek / Fotó: NurPhoto via AFP

Arról a Mexikóról van szó, amely nemrég elutasította a kínai BYD autógyártó ajánlatát, hogy Szegedhez hasonlóan náluk is elektromosautó-gyárat építsen.

A kínai Kereskedelmi Minisztérium honlapján közzétett nyilatkozatban egy névtelen szóvivő figyelmeztette Mexikót, hogy ha tényleg kivetné az új vámokat – amelyek a hírek szerint akár 50 százalékos mértékűek is lehetnek –, azt az amerikai zsarolásnak való meghajlásnak tekintenék Pekingben.

Az ilyen intézkedések bevezetése nemcsak az érintett kereskedelmi partnerek – köztük Kína – érdekeit sértené, hanem súlyosan aláásná Mexikó üzleti környezetének kiszámíthatóságát, és gyengítené a vállalatok bizalmát a mexikói beruházásokban

– áll a közleményben, amelyet a Nikkei Asia idéz.

Claudia Sheinbaum elnök a „Plan Mexico” terv keretében a hazai ipar védelmét és fejlesztését tűzte zászlajára, miközben a lépés az Egyesült Államok érdekeinek is kedvezhet. Mexikó új vámokat fontolgat olyan országokkal szemben, amelyekkel nincs kereskedelmi megállapodása – köztük Kínával.

A szóvivő azután ennél fenyegetőbbet is ír, arra utalva, hogy tényleges mexikói lépés kínai válaszintézkedést vonna maga után:

Kína a tényleges helyzet fényében megteszi a szükséges lépéseket, hogy határozottan megvédje törvényes jogait és érdekeit.

Mexikói vámok: tíz és ötven százalék közé tervezik őket

A mexikói média szerint a kormány terve az, hogy 10 és 50 százalék közötti vámokat vet ki számos termékre, köztük

autókra,

ruházati cikkekre

és elektronikai árukra.

A mexikói külkereskedelmi hiány irdatlan nagy, áradatban érkeznek a kínai autók

Marcelo Ebrard gazdasági miniszter szerint a cél csökkenteni az első fél évben Kínával szemben kialakult 57 milliárd dolláros külkereskedelmi hiányt. Claudia Sheinbaum mexikói elnök állítólag minderről Donald Trump amerikai elnök érvelésére emlélkeztetve kifejtette: a hazai termelési kapacitásokat szeretnék erősíteni a vámintézkedésekkel, a cél nem az Egyesült Államok megnyugtatása.