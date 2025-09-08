Magyarországon nincs gazdagabb ember: ő a fiatal cseh mogul, aki összekötötte a magyart Európa egyik legvirágzóbb védelmi iparával

Magyarországon is megjelent a leggazdagabb cseh. A Michal Strnad vezette globális védelmi ipari Czechoslovak Group (CSG) a 4iG mellett részesedést szerezhet a Rábában, így még érdekesebb a számunkra, kicsoda is pontosan, és hogyan lovagolta meg a katonai eszközbeszerzéseket.

Michal Strnad Európa egyik legnagyobb lőszergyártójává tette a CSG-t / Fotó: TNS/ABACA via Reuters

Nem lehet pontosan tudni, hogy mekkora a vagyona, a becslés a Forbes a 10,7 milliárd dollárjától kezdve a Bloomberg 14,4 milliárdján keresztül 17,1 milliárd dollárig terjed, de az biztos, hogy megközelítette vagy akár lekörözte a Kellner-örököst, és Csehország leggazdagabb embere lett , bekerült a 30 legmódosabb európai közé. Ha a becslések alsó határát nézzük, a leggazdagabb magyarok még akkor sincsenek a közelében sem. Az övé a régió egyik legnagyobb védelmi cége, a cseh hadiipar pedig az Európai Unió legerősebbjei közé tartozik.

Bár ez semmit nem von le az érdemeiből, nem kizárólag a saját erejéből lett az, aki: 2018-ban örökölte meg az apjától a CSG-t, Európa egyik legnagyobb tüzérségilövedék- és harcjárműgyártóját, amelynek

értéke jócskán megnőtt az ukrajnai háború kirobbantotta fegyverkezési hullámnak köszönhetően.

A céget 1995-ben alapította a papa, Jaroslav Strnad. Michal akkor hároméves volt, és hamar érdeklődést mutatott az üzlet és a védelmi ipar iránt. Jó tanítómesterre talált az apjában, aki fontos szerepet játszott az üzleti érzékének és vállalkozói szellemének kialakításában. Egész életében támasza volt a nyilvánosságtól teljesen elzárkózó édesanyja is.

2013-ban, 21 évesen vette át az apjától a CSG vezetését, és a karrierjét azóta számos figyelemre méltó eredmény jellemzi. A vállalat az irányítása alatt jelentős növekedést és diverzifikációt ért el, kiterjesztette a tevékenységét különböző iparágakra. Strnad stratégiai látásmódja és üzleti érzéke döntő szerepet játszott a CSG sikerében.

Michal Strnad globális birodalmat épít

A CSG tevékenysége nem korlátozódik a védelmi iparra, sok más szektorban is jelen van, hiszen több mint száz vállalatból áll, amelyek egyike a teherautó-gyártó Tatra.