Az osztrák haderő Microsoftról LibreOffice-ra vált, nem spórolás az ok – ebből gátszakadás lesz?

Az open source szoftver használata nem a Microsoft ellen vagy egy nagyobb összeg megtakarításról szól, hanem a digitális szuverenitásról — közölte a hadsereg a Der Standard lappal. Lefordítva: ne nézzetek bele az adataimba.
„Ezt a lépést a digitális szuverenitás megerősítése érdekében tesszük, hogy meg tudjuk őrizni függetlenségünket az információs és kommunikációs technológia terén, és biztosítsuk, hogy az adatokat kizárólag nálunk, házon belül dolgozzák fel” – nyilatkozta Michael Hillebrand, a szövetségi hadsereg 6. igazgatóságának és kiberbiztonsági osztályának vezetője az Ö1 rádiónak.
Az első találgatások a lehetséges alternatívákról már öt évvel ezelőtt felmerültek. Az ötletet az a félelem indította el a gyakorlatban, hogy bizonyos alkalmazások a jövőben már csak a felhőn keresztül lesznek elérhetők. Az Office 365 és a Windows 11 megjelenésével ez az elképzelés mára valósággá vált – mondta Hillebrand.
Egy 2022-ben kiírt nyilvános pályázat után egy német vállalatot bíztak meg azzal, hogy a LibreOffice-t a hadsereg igényeihez igazítsa.
Ezt követően 16 ezer alkalmazott kapott képzést. Az MS Office 2016 óta már nem számít standard szoftvernek. A jövőben lehetőség nyílik taktikai jelek közvetlen létrehozására a LibreOffice-ban. Ezek szabványosított grafikus szimbólumok, amelyekkel egységek, funkciók vagy infrastruktúra ábrázolhatók térképeken és digitális helyzetképeken.
Az osztrák hadsereg és az amerikai technológiai vállalat közötti együttműködés már 1990-ben megkezdődött. 2006-ban az osztrák hadsereg összes számítógépének Windows XP-re és Microsoft Office 2003-ra való átállását ünnepelték a Bécsi Nemzeti Védelmi Akadémián. 2013-ban Windows 7-re álltak át. 2018-ban az osztrák hadseregnek fel kellett vennie a kesztyűt, mert még több ezer munkaállomásukon licenc nélkül használták a Microsoft operációs rendszereit és Office csomagjait.
A mesterségesintelligencia-startup és a Microsoft szerződése 2030-ig él, és egyebek mellett kizárólagos jogot ad a tech óriásnak az OpenAI alkalmazásprogramozó felületének (API) hosztolásához az Azure felhőn. Sam Altman cége azonban szeretne az API terén az Amazon Web Servicesszel és a Google-lal is együttműködni, hasonlóan a nagy versenytársához, az Anthropichoz – írja a Financial Times. Ezek a piaci változások nem voltak biztonságosak a hadseregek számára Európában, így lassan több országot is láthatunk az olcsóbb alternatíva vagy a saját fejlesztések felé fordulni.
