Forradalmi áttörés: kutatók benzinné alakították a műanyaghulladékot

Amerikai és kínai kutatók forradalmi eljárást dolgoztak ki, amelynek révén a vegyes műanyaghulladékot szobahőmérsékleten és normál légköri nyomáson benzinné tudják átalakítani. A csapat szerint a technológia kevesebb energiát és egyszerűbb berendezéseket igényel, mint az eddig ismert módszerek – írja az Interesting Engineering.
A folyamat során nemcsak a benzin legfontosabb alkotóelemei állíthatók elő, hanem sósav és vegyipari alapanyagok is keletkeznek, amelyek széles körben hasznosíthatók különféle ipari területeken. Az így létrejött anyagok többek között a víz tisztításában, a fémfeldolgozásban, valamint a gyógyszer- és élelmiszeriparban lennének hasznosak.
Az olcsó eljárás megoldást nyújthat a műanyaghulladék kezelésére, egyúttal csökkentheti a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget. Ugyanakkor kérdések merültek fel a környezeti hatásokkal kapcsolatban, mivel a műanyaghulladék üzemanyaggá alakítása során szén-dioxid szabadul fel.
A felfedezés fontos lehet, mivel a műanyaghulladék súlyosan veszélyezteti az emberi egészséget, az ebből eredő gazdasági veszteségek évente meghaladják az 1500 milliárd dollárt a The Lancet tanulmánya szerint. A szerzők leszögezik: a legnagyobb árat a gyermekek és a sérülékeny közösségek fizetik meg, akik a leginkább ki vannak téve a szennyezés hatásainak.
Philip Landrigan, a Boston College orvosa külön is kiemelte: a műanyagok – különösen az 5 milliméternél kisebb mikroműanyagok – már az emberi szervezetben is jelen vannak, miközben az egészségre gyakorolt hatásaikat még nem is ismerjük teljes mértékben. A kutatók ezért nemzetközi, kötelező erejű szabályozást sürgetnek, amely visszafogná a szennyezést, és hosszú távon kezelhetővé tenné a problémát.
A jelentés szerint a műanyaggyártás robbanásszerűen nőtt az elmúlt évtizedekben:
Ha nem történik radikális változás, az OECD előrejelzése szerint 2060-ra megháromszorozódhat a globális felhasználás, miközben a felhasznált műanyagok kevesebb mint 10 százalékát hasznosítják újra. A kutatók eközben új kezdeményezést is indítottak The Lancet Countdown néven, amely rendszeresen értékelni fogja a műanyagok által okozott szennyezés egészségügyi hatásait, és figyelemmel kíséri a nemzetközi fellépés alakulását.
Bali úszik a szemétben, a turistaparadicsom partvidékét belepte a műanyaghulladék – videó
Bali az utóbbi idők egyik legrosszabb monszunszezonját éli. Bár a heves esőzések és viharok az év végén csillapodtak, a csapadék hatása hetekkel később is érezhető az egész szigeten. A Jimbaran-öböl és a Kuta Beach partjait ugyanis tömegével lepte be az óceánból kimosott műanyaghulladék áradata.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.