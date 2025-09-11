Meglepő helyen nőnek ki gombamód a napelemek a földből: erre senki nem számított

Szaúd-Arábia nem panaszkodhat, ha az olajellátásról van szó, így az arab ország áramtermelésében még ma is fontos szerepet játszanak a kőolaj-tüzelésű erőművek, amelyektől a világ többi része a hetvenes évek olajválságai után megszabadult.

Fotó: EDF Power Solutions

Napelemek láthatják el energiával a szaúdi gazdaságot

Az olajmonarchia ugyan régóta beszél nagyszabású terveiről a megújuló áramtermelés , különösen a napenergia felhasználása területén, azok már Mohaemmed bin Szalman koronaherceg 2016-os, az ország gazdaságának diverzifikálását célzó terveiben is helyet kaptak, ám mindeddig a szavakat ritkán követték tettek. A The Wall Street Journal beszámolója szerint azonban a királyság tervei a turizmustól az adatközpontokon át a különböző ipari létesítményekig mind az áramfogyasztás növelését okozhatják, és egyre inkább úgy tűnik, hogy ezt akkumulátorokkal kombinált napelemek termelhetik meg. A felszabaduló olajmennyiség pedig az exportpiacokon köthet ki.

A döntés hátterében a kínai napelemek árának zuhanása áll, aminek eredményeként ma már a napenergia a legolcsóbb, leggyorsabb, legegyszerűbb és legbiztonságosabb áramforrás, ami telepíthető – mondta a szaúdi elektromos hálózat átformálásban kulcsszerepet játszó ACWA Power vezérigazgatója, Marco Arcelli.

Óriási napelem-telepítési hullám indult az olajmonarchiában

Szaúd-Arábia 2030-ra azt tűzte ki célként, hogy áramtermelésének felét tiszta források biztosítsák, amihez mintegy 100 gigawatt kapacitás telepítésére lenne szükség. A királyság céljaival kapcsolatos szkepticizmus ugyanakkor érthető, tekintve, hogy tavaly az országban még csak 4 gigawatt napelem állt üzemben, ami nagyjából a magyarországi telepített kapacitás fele.

A korábbi hangzatos ígéretek eddig nem hoztak különösebb eredményeket, így a Softbank 200 milliárd dolláros napelemes projektje 2018-as bejelentését követően hónapok alatt az asztalfiókba került. Azonban mindez változóban van, így három szaúdi cég, köztük az ACWA – melynek legnagyobb részvényese a szaúdi szuverén vagyonalap – júliusban 8,3 milliárd dolláros beruházást jelentett be, melynek keretében 15 gigawatt megújuló kapacitást húzhatnak fel. Ennek az oroszlánrészét a napelemek adják, némi szélenergiával.