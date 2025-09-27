Mintázatot mutatnak az orosz dróntámadások? — A koppenhágai reptér kétszeri lezárásából kiderült: az oroszok tesztelik a NATO-t

Gyanús dróntevékenység miatt 24 órán belül másodszor is lezárták a dániai Aalborg repülőteret, miután Koppenhága előző nap hasonló „hibrid támadásról” értesítette a NATO-t és az EU-t — közölte az Euronews.

A NATO tudomást szerzett a második drónberepülésről is Dániában / Fotó: Anelo / Shutterstock

Gyanús dróntevékenység miatt Dánia Aalborg repülőtere péntek éjfél előtt, mindössze 24 óra alatt másodszor is kénytelen volt bezárni, ami csak egy következő a hasonló incidensek közül. A dán hatóságok riasztották a NATO-t és az EU-t.

A behatolás miatt a kereskedelmi és katonai repülésekre egyaránt használt repülőtérnek 23 órától éjfélig be kellett zárnia, miután egy tárgyat észleltek az égen.

A dán hatóságok jól szervezett hibrid támadásnak minősítették a dróntevékenységet, ami tovább növeli az észak-európai biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat az orosz légtérbe történő behatolások növekedése miatt. Csütörtöki sajtótájékoztatóján Troels Lund Poulsen dán miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter elmondta, hogy a „szisztematikus művelet” mögött egy „professzionális szereplő” áll, akivel nehéz felvenni a harcot.

Az első attrocitás közel egy hónapja történt

Ahogy korábban megírtuk , szeptember 9-ről 10-re virradó éjjel, röviddel éjfél előtt a lengyel légierő és a NATO radaroperátorai több repülőgépet észleltek, amelyek Ukrajnából és Fehéroroszországból repültek be a lengyel légtérbe. Néhány nappal később egy másik orosz drón mintegy 20 kilométerre repült be a román légtérbe, és román F–16-osok követték nyomon, mielőtt visszafordult Ukrajna felé.

Szeptember 19-én éjjel orosz repülőgépek 12 percig megsértették Észtország légterét.

Végül szeptember 23-án több drón jelent meg a koppenhágai repülőtér felett, ami miatt a repülőtér több órára bezárt, amit a dán hatóságok újabb orosz műveletnek minősítettek.

Mi lehet ezzel a célja Oroszországnak?

Kézenfekvő kérdés, hogy miért kezdtek hirtelen orosz drónok és repülőgépek repülni a NATO légterébe? A Kreml szinte minden hasonló esetre visszafogottan reagált, egyszerűen csak bejelentette, hogy nem áll szándékában támadni lengyel célpontokat.

Oroszország szövetségese, Fehéroroszország szerint a drónokat megzavarták és emiatt tértek le a pályáról, így a behatolás nem volt szándékos.

Azt is állította, hogy előre tájékoztatta Lengyelországot a berepülésről, sőt, azt is, hogy néhányat lelőtt saját maga.