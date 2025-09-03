Deviza
Fellendült a német autópiac: ismét fogynak a hazai márkák – történelmi mélypont közelében a dízel, két számjegyű növekedés az elektromosoknál

A hagyományos benzin- és dízelmotoros autók jelentősen vesztettek a súlyukból. A német autópiac azonban augusztusban 5 százalékkal bővült az előző évhez képest, miközben a hibridek és tisztán elektromos modellek robbanásszerű növekedést mutattak.
VG
2025.09.03., 16:03

A német közlekedési hatóság jelentése alapján augusztusban 207 229 személygépkocsit helyeztek forgalomba, ami 5 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos hónapjához képest. A német autópiacot döntően a céges vásárlások mozgatták: az új autók 64,4 százalékát vállalatok, míg 35,5 százalékát magánszemélyek regisztrálták.

Many new VW and Audi cars on the car train német autó
A német autópiac azonban augusztusban 5 százalékkal bővült az előző évhez képest, miközben a hibridek és tisztán elektromos modellek robbanásszerű növekedést mutattak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Erősen zárták a nyarat a német autógyártók

A márkák közül a legnagyobb ugrást a MAN érte el, 47,6 százalékos növekedéssel, bár piaci részesedése továbbra is marginális, 0,1 százalék. A prémiumszegmensben a BMW és az Audi erősödött, 15,3, illetve 13,2 százalékkal, míg a Mercedes enyhe, 1,5 százalékos visszaesést mutatott. A volumenmárkák közül a Volkswagen továbbra is piacvezető 18,1 százalékos részesedéssel, bár csak 6 százalékkal nőtt. A vesztesek között a Smart, az Opel és a Porsche szerepeltek.

Az importmárkák közül a Seat volt a hónap nyertese, 20,1 százalékos növekedéssel és 6,1 százalékos piaci részesedéssel. A legnagyobb külföldi szereplő továbbra is a Skoda maradt, amely 14 472 eladott autóval és 7 százalékos részesedéssel őrizte első helyét. Szintén erős hónapot zárt a francia Citroën és Renault, míg az ázsiai márkák – például a Hyundai, a Kia és a Toyota – gyengébben teljesítettek, több mint 6 százalékos visszaesést mutatva.

A meghajtásban egyértelmű az irányváltás: a hibridek 39,8 százalékos részesedéssel uralták az újautó-piacot, ezen belül a plug-in hibridek közel 77 százalékos ugrást produkáltak. A tisztán elektromos autók 19 százalékos részesedés mellett 45,7 százalékkal bővültek. 

Ezzel szemben a benzinesek és a dízelek komoly visszaesést mutattak, 27, illetve 13,1 százalékkal. 

Az átlagos szén-dioxid-kibocsátás 10,9 százalékkal 105 gramm/kilométerre csökkent.

A kategóriák közül az SUV-k dominálták a piacot, 34,4 százalékos részesedéssel és 12,8 százalékos növekedéssel. A legnagyobb ugrást azonban az úgynevezett „utilities” szegmens hozta, több mint 42 százalékos növekedéssel.

A teljes járműpiacon – beleértve a haszongépjárműveket, motorkerékpárokat és utánfutókat – összesen 252 609 új jármű került forgalomba, ami 3,5 százalékos emelkedést jelent. A motorpiac azonban szenvedett: az új motorkerékpár-regisztrációk közel 24 százalékkal estek vissza.

A használtpiacon még markánsabb volt a gyengülés: a tulajdonosváltások 4,2 százalékkal csökkentek, különösen a buszoknál és motorkerékpároknál látszott nagyobb esés.

A trendek egyértelműek: a piac motorja most a villanyosítás, míg a hagyományos erőforrások fokozatosan háttérbe szorulnak. A következő hónapok kulcskérdése, hogy a gyártók mennyire tudják fenntartani a lendületet a gyengélkedő magánvásárlások mellett.

Nincs megállás Németországban: folyamatosan lepik el az autók az utakat

Tavaly tovább emelkedett a személygépkocsi-forgalom sűrűsége Németországban.

 

