Felvillant a magyar gazdaság számára is egy olyan hír, amire gondolni sem mertünk – félő, hogy Európa csak pillanatokra érti meg

Aki nem érti, hogy lehet az, hogy visszatérően érkeznek az Európa és a magyarok számára is kulcsfontosságú német gazdaságról a biztató hírek, majd mindig kiderül, hogy késik a remélt áttörés – annak nem a logikájával vagy az informáltságával van a probléma. A probléma a német gazdasággal van. Az Ifo Gazdaságkutató Intézet felmérési eredményei ritka alkalmat hoztak el: egy olyan adatsort, amely legalább egy pillanatra fellebbenti a függönyt politika, gazdaság, a vállalatok és a szakértők egy lábujjhegyen kerülgetett közös titkáról a megroppant versenyképességű Európában.

Német gazdaság: Friedrich Merz kancellár vajon melyik felét nézte meg az adatoknak, amikor a politikát és a költségvetést tervezte? / Fotó: Anadolu via AFP

Hasonló pillanat volt az is, amikor egy hete Mario Draghi, az Európai Bizottság rendelte, gyászos eredményű versenyképességi jelentése óta eltelt egy év eredményeit értékelve összegezte, mi történt a fordulat érdekében azóta. Nagyjából semmi.

A politikában közben nagyon sok minden történt, globálisan, Európában és a németeknél is. Ursula von der Leyen második bizottsági elnöki ciklusa első évében politikai fordulatot vezényelt le Európa tartós kettészakítása, Ukrajna bármi áron való bekebelezése és az európai gazdaság katonai fejlesztésekre való áthangolása irányába, összhangban a közben Németországban elhatározott hatalmas költségvetési lazítás tervével.

A német gazdaság azonban nem tud kivergődni a recesszióból, holott folyton érkeznek a reménykeltő hírek, ígéretek. Miután az elmúlt években a vállalatok torkán versenyképességük rontását eredményező intézkedések sorát nyomták le, az orosz gázvezeték lezárásával és felrobbantásával, az atomerőművek bezárásával, az energiaválsággal, Oroszország leválasztásával, a Kínával való vámcsatározással és Ukrajna uniós felvételének felgyorsításával fűszerezve.

Középkorúak még Magyarországon is emlékeznek rá, a kommunista rendszerben a szép jövő mindig holnapra csúszott. Draghi kritikájára reagálva Von der Leyen is azonnal megígérte a sürgős sorsfordító intézkedéseket. Rá egy hétre a szép jövő és a küszködő jelen kapcsolatáról kijózanító üzenet érkezett a német kutatóintézettől. Lássuk.