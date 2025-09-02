Németországon a befektetők szeme: az európai hadiipar új lendületet kap

Tradicionálisan az amerikai és kanadai piac dominálta a magántőke- és kockázatitőke-befektetéseket a repülőgép- és védelmi szektorban – derült ki a Reuters cikkéből, mely a németországi fegyver- és hadiiparra fókuszált.
Az S&P adatai szerint 2020 óta az összes ilyen jellegű befektetés 83 százaléka az Egyesült Államokba és Kanadába áramlott. Azonban ez a tendencia most megfordulni látszik. Az európai pénzügyi vezetők – klienseik és a politika nyomására – felülvizsgálják korábbi szigorú befektetési irányelveiket, különösen az ESG – környezeti, társadalmi és irányítási szempontok – területén.
Sophia Alison, a Macquarie Asset Management EMEA-régiójának közvetlen hitelezési portfóliómenedzsere a berlini SuperReturn konferencián hangsúlyozta: a védelmi szektort korábban automatikusan kizárták, most még egyes ESG-fókuszú befektetők is fontolóra veszik a tőke bejuttatását az európai védelem támogatására. Hozzátette, hogy ez egy nagyon kézzelfogható elmozdulás az elmúlt 12–18 hónaphoz képest.
Az európai országok közül Németország különösen vonzó célponttá vált a magántőke-befektetési cégek számára. Az ország nagyszabású infrastrukturális és védelmi befektetési programjai, köztük a márciusban jóváhagyott 500 milliárd eurós kezdeményezés, jelentősen megerősítették a piaci bizalmat. Simon Pex, a Carlyle Europe Partners ügyvezető igazgatója szerint érzik a lendületet és a hangulatváltozást, hogy
nagyobb figyelmet vonz, mint korábban. A pozitívabb politikai hangulat az országban gyorsíthatja a gazdasági növekedést, és Németország a következő évtizedben „a jó lehetőségek helye lehet”.
A magánbefektetők különösen az űrtechnológiában látnak lehetőségeket mind katonai, mind polgári felhasználásra.
Az európai védelmi kiadásokkal kapcsolatos optimizmus ellenére a szélesebb magántőkeügyleteket továbbra is korlátozza a recesszió veszélye. A Dealogic adatai szerint az európai tőzsdére lépéseken (IPO) keresztül történő magántőke-eszközértékesítések értéke az elmúlt négy évben átlagosan 3,7 milliárd dollárra esett vissza, ami töredéke az előző négy év átlagos 17 milliárd dollárjának.
Joana Rocha Scaff, a Neuberger Berman európai magántőke-vezetője szerint a befektetők immár negyedik éve szembesülnek a portfólióikból származó visszafogott realizációkkal. Sok befektető kezdeti optimizmusa ellenére, miszerint 2025-ben kedvező makrogazdasági háttér várható, a januári turbulencia és zaj megterhelte a befektetési tevékenységet, késleltette a kilépéseket (M&A vagy IPO-k révén), és ezzel szigorította a likviditási feltételeket – mondta.
A jelenlegi ütemet figyelembe véve, a Dealogic adatai szerint 2025 lesz a negyedik egymást követő év, amikor a magántőke-eszközértékesítések értéke 144 milliárd dollár alatt marad, ami a 2014 óta mért átlagos értéket jelenti. Az európai hadiipar iránti befektetői érdeklődés tehát egyértelműen növekszik, amit a geopolitikai helyzet és a kormányzati kiadások ösztönöznek.
A Németországban és más európai országokban zajló védelmi fejlesztések azonban hosszú távon stabil és jövedelmező befektetési lehetőséget kínálhatnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.