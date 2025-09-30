Ilyen rossz hír még nem érkezett Németországról az idén: alig hisznek a szemüknek az elemzők – csúcsra ért a drágulás, megtorpant a fogyasztás

A német kiskereskedelmi forgalom 2025 augusztusában 0,2 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, elmaradva a 0,5 százalékos növekedésre vonatkozó piaci előrejelzésektől. Éves szinten ugyanakkor 1,8 százalékos növekedést regisztrált a Destatis, ami lassulás a júliusi 2,9 százalékos növekedéshez képest és a leglassabb ütem az elmúlt egy évben.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A statisztikai hivatal szerint nőttek az élelmiszer-eladások, miközben a nem élelmiszer jellegű értékesítés és az online rendelések visszaestek havi alapon. Az előzetes adatok alapján az infláció 2,4 százalékkal nőhet szeptemberben az előző év azonos hónapjához képest. A jelentősebb tartományok közül Bajorországban 2,4 százalék, Észak-Rajna-Vesztfáliában 2,3 százalék, míg Baden-Württembergben 2,7 százalék lehet a pénzromlás mértéke.

Egymásnak ellentmondó adatok érkeztek az elmúlt hónapokban a német gazdaságból. Noha az ipari termelés egy-egy hónapra életjeleket mutat, de a megrendelésállomány továbbra sem ad okot optimizmusra. Júliusban az ipari megrendelések 2,9 százalékkal estek vissza az előző hónaphoz képest, pedig az elemzők 0,5 százalékos bővülést vártak.

Ráadásul április óta egyetlen hónapban sem nőttek a megrendelések, és egy év alatt hét hónapban visszaesés volt. Csökkent az iparvállalatok bevétele, miközben az EY szerint az iparban 2019 óta csaknem negyedmillió munkahely szűnt meg. A legnagyobb visszaesést az autógyártásban mérték. A leépítések fő okai a

magas energiaárak, a bonyolult bürokrácia és a nemzetközi gazdasági kihívások, mint az Egyesült Államok vámpolitikája és az ázsiai versenytársak terjeszkedése.

Ezek után nem csoda, hogy Berlin is egyre borúlátóbb az ország jövőjével kapcsolatban: a kormány nulla növekedéssel számol erre az évre, és 1 százalékkal 2026-ra. A kölni IW (Institut der deutschen Wirtschaft) gazdaságkutató intézet szintén stagnálásra rontotta a német gazdaság idei GDP-növekedési előrejelzését az őszi prognózisában.

A következő évben, 2026-ban, háromévnyi recesszió és stagnálás után viszont már megindulhat a német gazdaság fellendülése: a kölni IW 1 százalékos GDP-növekedést jósol. Ehhez fontos hozzátenni, hogy a gazdaságkutató intézetek az elmúlt pár évben prognózisaikban folyamatosan mindig a következő évre halasztották a fellendülés megindulását.