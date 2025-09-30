Európa kijózanító berlini pofont kapott: a német költekezésben bízik mindenki, de még az autópályákat se tudják felújítani

Már a parlament előtt van a jövő évi német költségvetés, amelyet részben hitelből finanszíroznak majd. A legnagyobb mértékben a hadseregre fordított kiadásokat emelik, a többi tárcának meg kell húznia a nadrágszíjat, ami többek között azt jelenti, hogy a közlekedési minisztérium nem kapja meg az ígért eurómilliárdokat a leromlott úthálózat felújítására.

A 2026-os német költségvetés tervezete nem biztosít elég pénzt az infrastruktúrára / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP (illusztráció)

A Bundestagot alaposan lefoglalják a büdzséviták, hiszen nagy késéssel csak szeptemberben fogadták el az ideit, és már a jövő éviről kell megegyezniük, ami nem lesz egyszerű. A Lars Klingbell pénzügyminiszter által beterjesztett tervezet 520,5 milliárd eurós, a különleges alapokból származókkal együtt összesen mintegy 630 milliárd eurós kiadást tartalmaz.

A koalíció 174,3 milliárd euró hitelt tervez felvenni jövőre – ami több mint a háromszorosa a 2024-es 50,5 milliárdnak, és a második legnagyobb összeg az ország történetében: ennél többet, 215 milliárdot csak a koronavírus-járvány alatt vettek fel 2021-ben.

A Reuters tudósítása szerint a befektetésekre rekordot jelentő 126,7 milliárd eurót szánnak, ami

10 százalékkal magasabb a 2025-ösnél és

55 százalékkal a 2024-esnél.

A legnagyobb mértékben, több mint 20 milliárd euróval a védelmi kiadások nőnek,

amelyek elérik a 82,7 milliárd eurót, a különleges alapéval együtt pedig a 117,2 milliárd eurót, ami a GDP 2,8 százaléka.

Nem nyújt elég pénzt a német költségvetés

A többi tárcának azonban meg kell húznia a nadrágszíjat, és igaz ez a közlekedési minisztériumra is annak ellenére, hogy az év elején a Bundestag megszavazott egy speciális, költségvetésen kívüli infrastruktúra-alapot is a botrányos elmaradottság felszámolására.

Évtizedek óta rohad a német infrastruktúra / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP (illusztráció)

A német infrastruktúra évtizedek óta rohad, csak az autópályahidak felújításának végszámlája elérheti a 36 milliárd eurót, a közúti hidaké a 100 milliárdot. A rossz teljesítményét egyre gátlástalanabb módszerekkel kozmetikázó állami vasúttársaságnak, a Deutsche Bahnnak 150 milliárd euróra lenne szüksége a modernizálásra.

Ami az autópályákat illeti, a közlekedési tárca szerint 25 ezer kilométernyi szakasz szorul felújításra – ez a teljes hálózat majdnem negyede. Az autópályahidak közül ötezret kellene sürgősen felújítani vagy újraépíteni.