Berlin rekordköltekezésre készül: százmilliárdos beruházásokra és történelmi fegyverkezésre alapul az új költségvetés

A német parlament megszavazta az első költségvetést a fiskális szabályok tavaszi lazítása óta. A 2025-ös terv rekordberuházásokat irányoz elő a gazdaság élénkítésére, miközben a védelmi kiadások is emelkednek – de ezzel együtt a német politika egy újabb adósságspirál kirobbanásától tart.
VG
2025.09.18., 19:46
Fotó: REUTERS

Berlin új korszakot hirdetett: a Bundestag jóváhagyta a 2025-ös költségvetést, amely gyökeres fordulatot jelent a német fiskális politikában. A csaknem 116 milliárd eurós beruházási keret a gazdaság élénkítését szolgálja, miközben a védelmi kiadások is emelkednek, összességében 591 milliárd euróra duzzasztva a büdzsét. A rekordösszegek mögött a márciusban elfogadott 500 milliárd eurós infrastruktúraalap és a védelmi kiadásokra vonatkozó adósságszabály alóli kivétel áll.

fiskális,Bundeskanzler Merz steckt 500-Milliarden-Euro-Schein in ein Bundeswehr Sparschwein, Symbolfoto,, Juli 2025 német
A 2025-ös terv rekordberuházásokat irányoz elő a gazdaság élénkítésére, miközben a védelmi kiadások is emelkednek – de ezzel együtt a német politika egy újabb adósságspirál kirobbanásától tart / Fotó: Imago / Wolfgang Maria Weber / Reuters

Ez óriási paradigmaváltás a német fiskális politikában

– nyilatkozta a Reutersnek Lars Klingbeil pénzügyminiszter a szavazás előtt. A cél: kilépni a megszorítások árnyékából, és állami beruházásokkal életet lehelni a stagnáló gazdaságba.

A költségvetés a védelmi kiadásokat a GDP 2,4 százalékára emeli, közelebb a NATO által elvárt szinthez. Bár a júniusi csúcson a szövetség tagjai már 3,5 százalékos célt fogadtak el, Németország így is történelmi léptékű kiadásnövelésre vállalkozik. A lépést részben az Egyesült Államok nyomásával, részben az orosz–ukrán háborúval indokolják.

Ez az első lépés a német adósságspirál felé?

A számok azonban intő jeleket is rejtenek. A 2025-ös terv 143,2 milliárd eurós új hitelfelvételt tartalmaz, amelyből 81,8 milliárd a központi költségvetés terhére keletkezik. Ráadásul a Merz-kormány koalícióját már most feszíti a jövő: a 2027-es pénzügyi tervben 30 milliárd eurós hiány tátong, miközben a konzervatívok a megszorításokat, a szociáldemokraták pedig a szociális kiadásokat védik.

Az igazi próbatétel tehát még hátravan. A 2026-os költségvetésről a viták már jövő héten megkezdődnek a parlamentben, és novemberben kerülhet sor a végszavazásra. A következő hónapokban dől el, hogy a rekordberuházások nyomán Németország tartós növekedési pályára áll-e, vagy a politikai viták és az adósságspirál elsodorják a reformokat.

A német gazdaságról megint elszomorító hír érkezett, nem muzsikál szépen a külkereskedelem

Németország gazdasága továbbra sem lábal ki a mélypontról. Habár a német gazdaság nem zsugorodik, idén várhatóan csak a stagnálásig tudja felküzdeni magát egy friss jelentés szerint. Idén a munkanélküliségi ráta is nő.

 

