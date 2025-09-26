Elismerték a németek: Magyarország legyőzte őket, mostantól itt van az autóipar európai központja – megfejtették, hogy csinálta az Orbán-kormány, irigykednek az orosz olajra és gázra

Érdekes elemzés jelent meg Magyarország iparáról Németországban. A Merkur német hírportál arról ír, hogy miközben néhány évtizeddel ezelőtt Magyarország autóipara a mélyponton volt, és a második világháború után az iparágnak csak a legendás Ikarus buszmárka volt a kínálata, addig mára hazánk döntő szerepet játszik az európai autóipar jövőjének alakításában. Hozzátették, hogy ezt német gyártókkal (Audi, Mercedes, BMW) és új kínai szereplőkkel együttműködve teszi.

A német cégek számára vonzó célpont Magyarország / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Megjegyezték, hogy a német autóipar maga is válságban van, gyárbezárásokról, létszámleépítésekről és magas gyártási költségeiről szólnak a hírek, mert a milliárdos nyereségek az utóbbi időben jelentősen visszaestek. Miközben Németországban leépítések zajlanak, addig a német cégek bővítenek Magyarországon.

Ennek ékes példája, hogy a BMW mintegy kétmilliárd eurót fektet az új debreceni gyárába, amely hamarosan megnyílik, és évente 50 000 új autó fog legurulni a futószalagról.

A Mercedes-Benz szintén jelentősen bővíti kapacitásait Kecskeméten, és a jövőben évente akár 300 000 új autót szeretne gyártani, ugyanannyit, mint a kulcsfontosságú rastatti gyárában Baden-Württembergben, csak alacsonyabb költségekkel.

Az első lépéseket Magyarországon a Volkswagen tette meg, az Audi ugyanis már az 1990-es évek óta aktív Győrben, és több mint 11 milliárd eurót fektetett be ott. Ráadásul már nemcsak a német gyártók, hanem a beszállítók is, mint a Bosch, a ZF, a Continental, a Thyssenkrupp és a Schaeffler, becslések szerint 40 000–50 000 embert foglalkoztatnak.

Hasonló mértékű beruházásokat hajtanak végre ázsiai, főleg kínai vállalatok is Magyarországon.

Ez hazánk vonzereje a németek szerint

Kiemelték, hogy hazánkban 150 000 ember dolgozik az autóiparában, amely mára az ország teljes ipari teljesítményének csaknem ötödét teszi ki. Ez jóval magasabb arány, mint Németországban. Ráadásul olyan városokban jöttek létre gazdasági központok, ahol korábban szinte nem is volt ipar.

Az elemzés szerint az alacsony energiaárak is meghatározóak az ország vonzerejében. Miközben a legtöbb EU-tagállam, mint Németország is, az orosz–ukrán háború miatt elhatárolódtak Oroszországtól, és lemondanak az orosz energiától, addig Magyarország továbbra is profitál ebből a helyzetből. Az is segít a járműiparnak, hogy a társasági adó mértéke csak 9 százalék.