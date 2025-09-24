Németország máris lecsapna a magasan képzett indiaiakra - Európa lehet az új amerikai vízumpolitika nagy nyertese

Európa, a Közel-Kelet és Ázsia is előnyt kovácsolhat abból, hogy Donald Trump elnök százezer dollárra emelte a magasan képzett szakemberek munkavállalási vízumának (H-1B) díját. A magas életminőségnek, a színvonalas oktatásnak és egészségügyi ellátásnak, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúlynak köszönhetően Európa különösen vonzó. Németország kiemelten számít elsősorban az indiaiakra.

Donald Trump vízumdöntéséből Európa, különösen Németország is előnyt kovácsolhat / Fotó: ANP via AFP

Az amerikai vízumdöntés nagy port kavart, a technológiai szektorban például rengeteg indiai szakember dolgozik, ezért aggódik a részvénypiac. Súlyosan érint azonban más ágazatokat is, például az egészségügyet, ahol szintén széles körben használták ezt a vízumot.

A Reuters tudósítása szerint

az Egyesült Államokban praktizáló háziorvosok ötöde külföldön végzett,

és aránytalanul sokan dolgoznak vidéken. Az őket és a rezidenseket képviselő American Academy of Family Physicians (AAFP) emlékeztetett, hogy majdnem 21 millió amerikai él olyan térségekben, ahol az orvosok legalább fele külföldön szerezte a diplomáját.

A 2025-ös pénzügyi évben kiadott 442 ezer H-1B vízumból 5640-et kaptak az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozók, de a vízumdíj megemelése elvághatja az utánpótlást, miközben a szektor egyre súlyosabb szakemberhiánnyal küzd: 2036-ra 86-135 ezerrel kevesebb orvos lesz a kelleténél.

Európa vonzó célpont lehet

Európa különösen előnyös helyzetben van, hogy vonzza azokat a szakembereket, akik ezek után nem juthatnak el az Egyesült Államokba, az itteni magas életminőség ugyanis „nagyon fontos versenyfaktor” Paul Achleitner, a Deutsche Bank felügyelőbizottságának korábbi elnöke szerint.

Az amerikai háziorvosok ötöde külföldön szerezte a diplomáját / Fotó: Africa Studio / Shutterstock

„Végre mi is egyre inkább részesülhetünk egy potenciális, jelentős agyelszívásból, mert a múltban minden tehetséges ember az Egyesült Államokba akart menni. Mivel ez ma már nem olyan egyszerű, mint régen, lehet, hogy ezek közül a tehetségek közül néhányan hozzánk fognak jönni” – nyilatkozta a CNBC-nek.

A tehetségek Európába csábítása Peter Specht, a Creandum nevű európai kockázatitőke-társaság partnere szerint is olyan „egyedülálló lehetőség”, amelyet „nem szabad elszalasztani”, mert rövid és hosszú távon is nagy előnyt jelentene, többek között a régió kutatási és fejlesztési képességeinek javításában.