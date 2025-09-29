Deviza
EUR/HUF391.39 -0.04% USD/HUF333.67 -0.27% GBP/HUF448.23 -0.04% CHF/HUF418.59 -0.21% PLN/HUF91.68 -0.05% RON/HUF76.98 -0.15% CZK/HUF16.1 -0.09% EUR/HUF391.39 -0.04% USD/HUF333.67 -0.27% GBP/HUF448.23 -0.04% CHF/HUF418.59 -0.21% PLN/HUF91.68 -0.05% RON/HUF76.98 -0.15% CZK/HUF16.1 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,257.44 +0.05% MTELEKOM1,804 -0.55% MOL2,760 +0.73% OTP29,050 -0.14% RICHTER9,725 -0.46% OPUS559 +3.33% ANY7,340 +1.66% AUTOWALLIS159 -1.85% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,232.44 -0.02% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,170.83 +0.14% BUX99,257.44 +0.05% MTELEKOM1,804 -0.55% MOL2,760 +0.73% OTP29,050 -0.14% RICHTER9,725 -0.46% OPUS559 +3.33% ANY7,340 +1.66% AUTOWALLIS159 -1.85% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,232.44 -0.02% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,170.83 +0.14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
demográfiai válság
Dél-Korea
nyugdíjreform

Folyamatosan öregszik a lakosság, így dől romokba a gazdasági csoda a kevés gyerek miatt

Permanens recesszióba süllyedhet Dél-Korea. Folyamatosan csökken és öregszik a népesség, a termékenységi ráta a legalacsonyabb az OECD-ben.
M. Cs.
2025.09.29., 20:23

A csökkenő népesség permanens recessziót okozhat a 2040-es évekre Dél-Koreában, figyelmeztetett a szöuli jegybank. Az ország a „négy ázsiai tigris” egyike, amely szédítő sebességgel emelkedett ki a II. világháború utáni nyomorból, de a gazdasági növekedést komoly veszély fenyegeti.

népesség
Folyamatosan csökken és öregszik a népesség Dél-Koreában / Fotó: AFP

A születések száma és a termékenységi ráta is riasztóan alacsonyra esett az országban, utóbbi a legalacsonyabb a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai közül. A jegybank már tavaly megkongatta a vészharangot, jelentésében figyelmeztetett, hogy 

az alacsony születési arány tartós gazdasági visszaesést okoz.

Ezt erősítette meg a Koreai Fejlesztési Intézet idei tanulmánya is, amely szerint a demográfiai változások következtében a gazdaság a legpesszimistább forgatókönyv szerint már 2041-ben zsugorodni fog.

Afrikának köszönhető a globális népesség növekedése

Dél-Korea 2023-ban állított fel negatív rekordot 0,721-es termékenységi rátával, ami némileg javult ugyan tavaly, de a 7,48 is igen alacsony. Összehasonlításképpen az OECD 2023-as átlaga 1,43, a világátlag idén az ENSZ adatai szerit 2,24, bár ez elsősorban Afrikának köszönhető, amely szinte teljesen elfoglalja az első 45 helyet.

Hope365 Center In Ansan Supports Overseas Koreans With Free Multilingual And Cultural Integration Programs
A kormányzatok ösztönzői nem segítenek / Fotó: NurPhoto via AFP

A népesség csökkenésének megakadályozására az országok általánosan hivatkozott „pótlási arány” is jóval magasabb a dél-koreai születési rátánál: 2,1.

A 0,72-es termékenységi ráta Dél-Koreában azt jelenti, hogy 100 koreaira körülbelül 36 gyermek jut, ami 

generációkon keresztül csökkenti a munkaerőt.

 Ha a technológiai innováció nem ellensúlyozza ezt a népesség fogyását, akkor a gazdasági növekedés tartós lassulása követezik.

Hiába próbálkozik ösztönzésekkel a kormány

A különböző kormányzatok próbálkoznak a trend megfordításával, újabb és újabb ösztönzéseket vetnek be a gyerekvállalási kedv fokozására, az elmúlt 16 évben több mint 270 milliárd dollárnak megfelelő összeget fordítottak erre a célra – egyelőre eredménytelenül.

„Nem hiszem, hogy a népesedéspolitika bármilyen érdemi módon hatékonyan növelhetné a termékenységi rátát Dél-Koreában” – fejezte ki kétségeit Nicholas Eberstadt, az American Enterprise Institute politikai közgazdásza a CNBC-nek.

South Korea and U.S. Army Conduct Joint River Crossing Drill
Zuhan a dél-koreai hadsereg állománya is / Fotó: NurPhoto via AFP

Emlékeztetett, hogy Dél-Koreában a legnépszerűbb családmodell még mindig nem éri el a 2,1-es pótlási arányt.

Két nyugdíjalap már kimerült

A csökkenő munkaerő egyre nagyobb terheket ró nyugdíjrendszerre, mivel több a 70 év feletti, mint a 20 év alatti, a parlament ezért tavasszal megreformálta a nyugdíjalapot, hogy ne fogyjon ki a pénz a 2050-es évek közepére. A négy nagy állami nyugdíjalapból kettővel – a katonaival és a közalkalmazottival – ez már meg is történt.

A reform azt jelenti, hogy a mostani fiatalok nagyobb nyugdíjjárulékot fizetnek, miközben az időskori ellátásuk alacsonyabb lesz.

South Korea Economy
A demográfia tönkreteheti évtizedek gazdasági sikerét / Fotó: NurPhoto via AFP

A kisebb népesség védelmi szempontból is veszélyeket rejt: a hadsereg létszáma húsz százalékkal 690 ezerről 450 ezerre zuhant 2019 óta, miközben az ország formálisan még mindig 

háborúban áll Észak-Koreával, amely a világ egyik legnagyobb, 1,23 millió fős hadseregével rendelkezik.

Nem mindenki pesszimista

Ázsia negyedik legnagyobb gazdaságának sötét kilátásai ellenére nem minden szakértő pesszimista. A Koreai-félsziget népességi kérdéseivel foglalkozó Korea Peninsula Population Institute for Future igazgatója, a szöuli statisztikai hivatal korábbi főigazgatója szerint 

a gazdaságok mindig megtalálják a módot arra, hogy alkalmazkodjanak.

„Amikor egy gazdaság recesszióval szembesül, általában különböző intézkedésekkel reagál, hogy technológiai innováció, bevándorláspolitika és egyéb intézkedések révén növelje a termelékenységet, és megakadályozza a további hanyatlást” – emlékeztetett Li Inszil.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Dél-Korea

Folyamatosan öregszik a lakosság, így dől romokba a gazdasági csoda a kevés gyerek miatt

Permanens recesszióba süllyedhet Dél-Korea.
13 perc
otthonteremtési támogatás

Többhavi ingyen tankolás, százezres jóváírások, elengedett közjegyzői díj – nagyon nem mindegy, hol kötjük az Otthon Startot

Az Otthon Start ajánlatokban könnyű elveszni, de így egyszerűbb lesz – itt a Világgazdaság gyűjtése arról, hol és miért érdemes szerződni.
7 perc
FC Barcelona

Örülhetnek a Barcelona szurkolói, elmondta az alpolgármester, mikor térhet vissza felújított stadionjába a csapat

Most már tényleg közel a Camp Nou újranyitása.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu