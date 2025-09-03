Wednesday tánca csak a kezdet volt – a Netflix Moments most minden jelenetet megoszthatóvá tesz

A Netflix tudja, hogy a közönség ma már nemcsak sorozatokat néz, hanem megosztani is akarja kedvenc jeleneteit. A TikTok és az Instagram világában egy jól időzített klip sokkal messzebbre juthat, mint egy egész évad. Éppen ezért a streaming óriás egyre inkább a közösségi média logikájához igazítja szolgáltatását: a Moments funkció legújabb frissítésével a felhasználók saját kezűleg vághatják ki és menthetik el kedvenc részeiket.
A Moments funkció eredetileg 2023-ban indult, és lehetőséget adva a nézőknek, hogy elmentsék kedvenc jeleneteiket. Az új frissítés azonban szintet lép: mostantól a felhasználók nemcsak kijelölhetnek, hanem pontos kezdő- és végpontot állíthatnak be egy kliphez. Ez a lehetőség kizárólag mobilon érhető el, és a levágott videó automatikusan a My Netflix fülre kerül, ahonnan újra lejátszható vagy megosztható.
Az időzítés nem véletlen: a frissítés egybeesik a rendkívül népszerű Wednesday sorozat 2. évadának második felével.
A sorozat első évadából a főszereplő híres táncjelenete világszerte vírusként terjedt, mémek és TikTok-videók százait ihlette. A Netflix nyilvánvalóan erre az élményre épít: szeretné, ha a rajongók könnyebben vághatnák ki és terjeszthetnék a sorozat újabb emlékezetes pillanatait. A számok önmagukért beszélnek: a Wednesday a Netflix történetének legnézettebb sorozata, több mint 252 millió megtekintéssel. Nem csoda, hogy a szolgáltató pont ehhez köti a frissítést.
A Moments mellett a Netflix átfogó megújuláson is dolgozik. A mobilos felület vertikális videó feedet kap, amely kísértetiesen hasonlít a TikTok görgethető formátumára, és teljesen új főoldalt is tesztelnek. Ez illeszkedik a cég szélesebb stratégiájába, amelyet a 2022-es stagnálás után indítottak el: hirdetéses olcsóbb előfizetés, jelszómegosztás elleni lépések, valamint folyamatos új funkciók mind hozzájárultak ahhoz, hogy
a Netflix januárban már 300 millió fizető előfizetőről számolhatott be.
A Netflix célja egyértelmű: megőrizni vezető szerepét a streamingpiacon úgy, hogy közben beépíti a közösségi média sikerreceptjeit. A Moments frissítése egyszerre kedvez a rajongóknak és erősíti a platform láthatóságát a közösségi médiában. Ha a Wednesday táncjelenet ekkora hullámokat kavart, ki tudja, melyik pillanat lesz a következő, amelyet a világ megoszt és újranéz?
A Netflix 2025 első két negyedévében a várakozásokat felülmúló eredményeket közölt: a második negyedéves bevételek éves szinten 16 százalékkal nőttek, elérve a 11,08 milliárd dollárt, míg a részvényenkénti eredmény 7,19 dollár lett – szintén jobb az elemzői várakozásoknál. A cég éves árbevételi előrejelzését is emelte: most 44,8 és 45,2 milliárd dollár közé várja, az eredeti 43,5–44,5 milliárd dolláros sáv helyett.
