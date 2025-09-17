Folytatódik a kínai-amerikai csipháború: Peking minden eddiginél keményebbet lépett

Tovább durvul az amerikai–kínai csipháború, miután a kínai internetet felügyelő hatóság, a Kínai Kibertér-adminisztráció (CAC) arra kérte az ország legnagyobb technológiai cégeit, hogy hagyjanak fel az Nvidia-csipek vásárlásával, sőt, a már meglévő rendeléseiket is mondják fel.
A CAC olyan cégeket szólított fel az Nvidia direkt a kínai piacra tervezett RTX Pro 6000D csiprendeléseinek lemondására és a tesztelések befejezésére, mint az Alibaba vagy a ByteDance. A félvezetőt az Nvidia alig két hónapja mutatta be, és több kínai vállalat fejezte ki érdeklődését akár több tízezer csip rendelése iránt. A Financial Times összefoglalója szerint az Nvidia-szerverek szállítóival már a teszteléseket is elkezdték, mielőtt a CAC rendelkezése hatására felhagytak vele.
A mostani tiltás továbbmegy a korábbi, az Nvidia másik csak Kínába szánt csipjével, a H20-szal kapcsolatos iránymutatásnál, amivel Peking az Nvidia dominanciáját igyekszik megtörni a mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez használt hardverek területén.
Az amerikai csipfejlesztő még a Joe Biden elnöksége alatti exportkorlátozásokra válaszul kezdte el a Kínába szánt, lebutított csipek fejlesztését,
és a cégvezető Jensen Huang arról is beszélt, hogy a túlzott tiltás miatt az amerikai szabványok és megoldások kiszorulhatnak a kínai fejlesztésekből. A H20-as csipek bevételét 15 százalékos amerikai adó is terheli.
Kína azonban nem szeretné az amerikai technológiai függőséget fenntartani a mesterségesintelligencia-fejlesztések terén, ezért Peking egyre inkább igyekszik rávenni az ország cégeit arra, hogy szabaduljanak meg az Nvidiára utaltságuktól. A közelmúltban a kínai hatóságok a belföldi csipgyártók, mint az Nvidia és a Cambricon, valamint a technológiai cégek, mint az Alibaba és a Baidu, képviselőit is összehívták, hogy megvitassák a kérdést. Akkor arra jutottak, hogy
a kínai mesterségesintelligencia-processzorok már felveszik a versenyt azokkal az amerikai csipekkel, melyek forgalmazása engedélyezett az országban.
A kínai vállalatok jövőre a mesterségesintelligencia-csipek gyártásának háromszorozását tervezik, hogy ki tudják elégíteni a belföldi keresletet. Az RTX 6000D-t az Nvidia a cégvezető Huang júliusi, pekingi útján mutatta be, amikor a vállalat a H20-as csipek exportkorlátozásának lazításáról is beszámolt. Az új csip az amerikai cég szerint a gyártási folyamatok automatizációját hivatott segíteni.
