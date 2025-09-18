Nyereményjátékkal lépnek fel a szürkegazdaság ellen a szomszédban

Szeptember 20-án 18 órakor lesz a „Vedd el a nyugtát, és nyerj!” elnevezésű szerbiai nyereményjáték új körének első sorsolása. Az állami televízió, a Szerbiai Rádió és Televízió egyes csatornáján ezúttal is, mint mindig, élőben közvetítik az eseményt – jelentette be a pénzügyminisztérium. Ebben az aktuális körben május 1. óta lehet egy applikáción keresztül a számlákat bevinni. A pénzügyminisztérium adatai szerint eddig már valamivel több mint 129 millió számlát rögzítettek, 376 ezer felhasználó fiókjából. Minden 2025. január 1. után kiállított számla egyfajta sorsjegyként részt vesz a sorsolásban, az értékétől függetlenül. Eddig mindig tíz belgrádi lakást sorsoltak ki, most a nyereményalapot 10 autóval – öt hibrid és öt elektromos Fiat Grande Panda modellel – bővítették. Az előző hét ciklus alatt összesen 85 új építésű belgrádi lakást sorsoltak ki. A nyereményalap – az autókon kívül – most öt darab háromszobás, 91 négyzetméteres, többszintes belgrádi lakást is tartalmaz, melyeknek a becsült értéke csaknem 1,2 millió euró.

Nyereményjátékkal a szürkegazdaság ellen / Fotó: rts.rs

A szürkegazdaság elleni küzdelem részeként kezdeményezték a nyereményjátékot még 2017-ben. „Ez a harc rendkívül fontos, hiszen az adóbevételeket az állam kórházak, iskolák, utak, tudományos és technológiai parkok építésére, valamint a bérek és nyugdíjak további növelésére fordíthatja” – tette közzé a tárcavezető.

Az új körben a résztvevőknek szintén a „Vedd el a nyugtát, és nyerj!” alkalmazáson keresztül kell regisztrálniuk. Minden készpénzmentes fizetéssel kiállított számla egyedi kódot kap, amely egy további, extra kódot biztosít a felhasználó számára. Ennek köszönhetően megduplázódik a nyerési lehetőség. Minél több számlát szkennel be valaki, annál nagyobb az esélye, hogy nyerjen. Az adóhatóság által kifejlesztett – a Google Play, Apple és Huawei áruházakból letölthető – applikációval csak be kell szkennelni a nyugta kódját, ezzel máris részt vesz a felhasználó a nyereményjátékban, melyet 2017 óta minden évben megszerveztek Szerbiában.

Kezdetben pénztárgépi számlákat kellett gyűjteni és borítékban beküldeni, később digitalizálták a nyereményjátékot.

Így a polgárok is nyomást gyakorolnak a kereskedőkre és a vendéglátósokra, hogy kiadják a nyugtát. Becslések szerint a nyereményjátéknak köszönhetően mintegy 3-7 százalékkal sikerült már eddig is csökkenteni a szürkegazdaság részarányát. A sikerhez nyilván hozzájárul az is, hogy a lakosság körében népszerűek a szerencsejátékok, a fogadóirodák sorra nyílnak, és nagy forgalmat jegyeznek.