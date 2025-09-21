Sörhullák lepik el Münchent, már megvan az első: horror árakkal rajtolt el az Oktoberfest – videó

Hétvégén kezdetét vette a világ egyik legnagyobb népünnepélye és a sörkedvelők legnagyobb eseménye, a müncheni Oktoberfest. Bár a fesztivál neve az év tizedik hónapjára utal, a gyakran hideg október miatt 1872 óta már szeptemberben elkezdődik, így általában 16-18 napig tart. Az idei, immár 190. Oktoberfest szeptember 20-án, szombaton rajtolt és október 5-én ér véget.

Mintegy 6,5 millió turistára számítanak az idei Oktoberfesten / Fotó: Sven Hoppe / DPA / AFP

Az Oktoberfest hosszú évek óta töretlen népszerűségnek örvend, és nemcsak Németországban, hanem a világ minden tájáról érkező turisták körében is. 2023-ban 7,2 millió vendég érkezett a fesztiválra, 2024-ben pedig 6,7 millióan vettek részt az eseményen. Idén is több mint 6,5 millió érdeklődőre számítanak a szervezők. A Statista adatai szerint a tavalyi Oktoberfesten 7 millió liter sör fogyott, a fesztivál 82 652 köbméter vizet használt, és 802 tonna szemét keletkezett. Éves szinten átlagosan 12 ezer ember dolgozik a fesztiválon, köztük 1600 népviseletbe öltözött pincérő.

Tipikus jelenség az úgy nevezett sörhulla, vagyis az a vendég, aki öntudatlanra itta magát. Minden évben kisebb tömegek járnak így, nincs ez másképp ezúttal sem. Szombaton 16 óra körül, nagyjából négy órával a kezdés után, az első sörhullát a mentősöknek kellett ellátniuk.

Az Oktoberfesten dolgozó Aicher Mentőszolgálat szerint egy 18 éves fiatalemberről volt szó, aki Arizonából, az Egyesült Államokból érkezett Münchenbe. Mivel a fiatalember már nem volt „beszámítható”, a véralkoholszintje pedig körülbelül 2,9 ezrelék volt, egy mentőcsapat a Theresienwiese nyugati szélén található orvosi állomásra szállította.

Az Aicher Mentőszolgálat közleménye szerint a mentősök jelenleg figyelik az életjeleit és gondoskodnak róla, amíg önállóan el nem hagyhatja az állomást. A fiatalember egyébként nem tudta megmondani, hány liter sört ivott meg. "A fesztiválsör állítólag túl finom volt" – összegezték a mentősök.

Így alakulnak az idei Oktoberfest árai

Bár a fesztivál helyszínére a belépés ingyenes, turistaként azonban értelemszerűen ennél jóval költségesebb a kiruccanás, ugyanis a fogyasztásért, valamint az utazásért és a szállásért is mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk.