Sörhullák lepik el Münchent, már megvan az első: horror árakkal rajtolt el az Oktoberfest – videó

Hétvégén kezdetét vette a világ egyik legnagyobb népünnepélye és a sörkedvelők legnagyobb eseménye, a müncheni Oktoberfest. Bár a fesztivál neve az év tizedik hónapjára utal, a gyakran hideg október miatt 1872 óta már szeptemberben elkezdődik, így általában 16-18 napig tart. Az idei, immár 190. Oktoberfest szeptember 20-án, szombaton rajtolt és október 5-én ér véget.
Az Oktoberfest hosszú évek óta töretlen népszerűségnek örvend, és nemcsak Németországban, hanem a világ minden tájáról érkező turisták körében is. 2023-ban 7,2 millió vendég érkezett a fesztiválra, 2024-ben pedig 6,7 millióan vettek részt az eseményen. Idén is több mint 6,5 millió érdeklődőre számítanak a szervezők. A Statista adatai szerint a tavalyi Oktoberfesten 7 millió liter sör fogyott, a fesztivál 82 652 köbméter vizet használt, és 802 tonna szemét keletkezett. Éves szinten átlagosan 12 ezer ember dolgozik a fesztiválon, köztük 1600 népviseletbe öltözött pincérő.
Tipikus jelenség az úgy nevezett sörhulla, vagyis az a vendég, aki öntudatlanra itta magát. Minden évben kisebb tömegek járnak így, nincs ez másképp ezúttal sem. Szombaton 16 óra körül, nagyjából négy órával a kezdés után, az első sörhullát a mentősöknek kellett ellátniuk.
Az Oktoberfesten dolgozó Aicher Mentőszolgálat szerint egy 18 éves fiatalemberről volt szó, aki Arizonából, az Egyesült Államokból érkezett Münchenbe. Mivel a fiatalember már nem volt „beszámítható”, a véralkoholszintje pedig körülbelül 2,9 ezrelék volt, egy mentőcsapat a Theresienwiese nyugati szélén található orvosi állomásra szállította.
Az Aicher Mentőszolgálat közleménye szerint a mentősök jelenleg figyelik az életjeleit és gondoskodnak róla, amíg önállóan el nem hagyhatja az állomást. A fiatalember egyébként nem tudta megmondani, hány liter sört ivott meg. "A fesztiválsör állítólag túl finom volt" – összegezték a mentősök.
Bár a fesztivál helyszínére a belépés ingyenes, turistaként azonban értelemszerűen ennél jóval költségesebb a kiruccanás, ugyanis a fogyasztásért, valamint az utazásért és a szállásért is mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk.
Az Oktoberfest helyszínéül szolgáló Theresienwiese (Terézia-mező) 42 hektáros, ebből a fesztivál 31 hektárt foglal el. Ezen idén 14 nagy és 21 kis sátor várja az érdeklődőket, ahol sörök rendkívül széles választékával találkozhatunk. A fesztiválon literes korsókba csapolják a sört, melynek ára az Oktoberfest hivatalos honlapja szerint 14,50 euró és 15,80 euró között (5600 forint és 6200 forint) között mozog, de belefuthatunk 17,80 eurós búzasörbe is. A tavalyi fesztiválon 13,60 és 15,30 euró között alakultak az árak, vagyis egy év alatt átlagosan 3,52 százalékos áremelkedés történt.
Az alkoholmentes italokért átlagosan 10,95 eurót kell fizetni, vagyis nagyjából 4200 forintot. Ugyanakkor a kihelyezett kutaknál ingyenesen is ivóvízhez lehet jutni.
Hasonló, 10 és 20 euró közötti árakon vásárolhatjuk meg a sörkorcsolyákat is a helyszínen. Az ételek többsége szintén klasszikus:
Bár a helyszíni árak a magyar pénztárcához képest magasak, összességében nem számítanak kirívónak. Azonban ha szállást is foglalnánk, azért már borsos árat kell fizetni. A müncheni szálláshelyeken rendszerint 90 százaléknál is magasabb a telítettség az Oktoberfest ideje alatt. Ha jó, és nem annyira drága szállást szeretnénk, akkor érdemes hónapokkal előre foglalni. Az NLC összesítése szerint tavaly átlagosan 169 euróba (nagyjából 65 ezer forint) került egy főnek egy éjszaka egy átlagos apartmanban, a luxushotelek pedig akár több ezer eurót is elkértek egy szobáért.
A Bookingon még most is lehet foglalni az idei fesztiválra, azonban az olcsóbb helyek már mind elkeltek. Kempingbe még foglalhatunk éjszakánként 28 ezer és 50 ezer forint közötti összegért, de hétvégére hostelekbe vagy vendégszobákba már elfogytak a 100 ezer forintnál olcsóbb helyek, hétköznapokra azonban még elcsíphetünk 40 ezer és 100 ezer közötti ajánlatokat.
München és Budapest távolsága, az útvonal függvényében 650-700 kilométer, így az odajutást is érdemes előre megszervezni. Autóval 7-8 órás útra kell számítani odafelé, és ugyanennyire vissza is. Azonban ha komolyabb kóstolást tervez valaki a különleges és errefelé nem kapható sörökből, akkor nem célszerű volán mögé ülni.
Budapest és München viszonylatában két légitársaság, a lengyel LOT és a német Lufthansa indít repülőgépjáratokat. Itt a választott időpont függvényében egy főre 120 ezer és 200 ezer forint közötti összegbe kerül az oda-vissza utazás. A fapados légitársaságok nem indítanak járatokat Münchenbe.
Vonattal a MÁV jegyárai 67 eurótól, vagyis viszonylatonként 26 ezer forinttól indulnak a magyar fővárostól Münchenig. A RegioJet járataival 20 ezer és 25 ezer forint közötti összegből juthatunk el Budapestről Münchenbe, azonban ez Prága érintésével történik, és a cseh fővárosban át kell szállni a közlekedési társaság menetrend szerinti buszára. A FlixBus közvetlen buszjárataival 22 ezer forint és 28 ezer forint között utazhatunk el Budapestről Münchenbe, de akik bevállalják a két-három órával hosszabb menetidőt és egy vagy két átszállást, azok akár 15 ezer és 20 ezer forint közötti összegből is megtehetik az utat.
