Váratlan dologra készül az olajkartell, Trump helyeslően fog bólogatni

Az OPEC+ várhatóan újabb, legalább napi 137 ezer hordós kitermelésnövelést hagy jóvá a jövő vasárnapi ülésén, mivel az emelkedő olajárak arra ösztönzik a csoportot, hogy tovább próbálja növelni piaci részesedését – értesült a Reuters a tárgyalásokhoz közel álló forrásoktól.

Csökkenhetnek az olajárak, ha a kartell tovább növeli a kitermelést / Fotó: NurPhoto via AFP

Az OPEC+ áprilistól felhagyott a kitermeléscsökkentés stratégiájával, és már

több mint napi 2,5 millió hordóval emelte a kvótákat,

ami a globális kereslet körülbelül 2,4 százaléka.

Ezzel piaci részesedését kívánta növelni, illetve engedett Donald Trump amerikai elnök nyomásának, aki az olajárak mérséklésére szólította fel a csoportot.

Nyolc OPEC+ ország október 5-én online ülést tart, hogy döntsön a novemberi kitermelésről.

Az OPEC+ a világ olajtermelésének mintegy felét adja, és magában foglalja a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét, Oroszországot és más szövetségeseket.

Merre tovább, olajárak?

A jegyzések az év eleji hordónkénti 80 dollár fölötti szintről estek vissza, de április óta, amikor az OPEC megkezdte a kitermelés növelését, jellemzően a 60–70 dolláros sávban mozogtak. Pénteken az árak augusztus 1. óta nem látott csúcsra emelkedtek, hordónként 70 dollár fölé. Ez az ukrán dróntámadások hatására következett be, amelyek Oroszország energia-infrastruktúráját érték, zavarokat okozva a finomításban és a világ egyik legnagyobb olajexportőrének szállításaiban.

A csoport összesített termeléscsökkentése csúcsidőszakban napi 5,85 millió hordót tett ki, ami három elemből állt:

2,2 millió hordónyi önkéntes vágásból,

további 1,65 millió hordó csökkentésből nyolc tag részéről,

valamint az egész csoport által vállalt 2 millió hordóból.

Még tovább emelhetik a kvótát

A nyolc termelő ország

szeptember végéig teljesen megszünteti a 2,2 millió hordós önkéntes csökkentést.

Októberben megkezdték a második réteg, az 1,65 millió hordós vágás leépítését, ami napi 137 ezer hordós emelést jelentett.

Az OPEC+ az Egyesült Arab Emírségeknek is engedélyezte, hogy április és szeptember között napi 300 ezer hordóval növelje a kitermelését.

A novemberi emelésről október 5-én döntenek, és ez legalább 137 ezer hordót jelent, ugyanannyit, mint az októberi növelés – közölték a források. Végső döntés azonban még nem született. Az OPEC+ növelései elmaradtak a vállalt mértéktől, mivel a legtöbb tag már kapacitásának maximumán termel – jegyezték meg elemzők. A harmadik, csoportszintű, 2 millió hordós termeléscsökkentés 2026 végéig marad érvényben.