Deviza
EUR/HUF393.39 -0.59% USD/HUF337.15 -0.88% GBP/HUF453.51 -0.36% CHF/HUF419.46 -0.67% PLN/HUF92.48 -0.34% RON/HUF77.51 -0.5% CZK/HUF16.11 -0.29% EUR/HUF393.39 -0.59% USD/HUF337.15 -0.88% GBP/HUF453.51 -0.36% CHF/HUF419.46 -0.67% PLN/HUF92.48 -0.34% RON/HUF77.51 -0.5% CZK/HUF16.11 -0.29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,127.6 +0.31% MTELEKOM1,892 -0.53% MOL2,888 -0.07% OTP30,100 +0.84% RICHTER10,330 -0.58% OPUS570 +0.71% ANY7,780 +1.3% AUTOWALLIS161.5 +1.89% WABERERS5,240 +1.16% BUMIX9,197.58 +0.81% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,147.23 +0.88% BUX103,127.6 +0.31% MTELEKOM1,892 -0.53% MOL2,888 -0.07% OTP30,100 +0.84% RICHTER10,330 -0.58% OPUS570 +0.71% ANY7,780 +1.3% AUTOWALLIS161.5 +1.89% WABERERS5,240 +1.16% BUMIX9,197.58 +0.81% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,147.23 +0.88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
olajvezeték
orosz
Barátság kőolaj vezeték
ukrán drónok
olajfinomító

Reuters: kieshetett az orosz olajfinomító-kapacitás hatoda

Sorra vette az oroszországi legnagyobb olyan dróncsapások következményeit a Reuters, amelyeket ukrán támadás okozott, és amelyek miatt érezhetően csökkent az orosz olajfeldolgozó-kapacitás. Olajfinomítók, vezetékek és más létesítmények a listán.
VG
2025.09.03., 17:08
Fotó: REUTERS / UGC

A Reuters számításai szerint a közelmúltbeli ukrán dróntámadások miatt az orosz olajfeldolgozó-kapacitás legalább 17 százalékát, azaz napi 1,1 millió hordó olajat kitevő létesítményeket állítottak le. Moszkvai tudósításában a hírügynökség összefoglalta az elmúlt hetekben Oroszország, a világ egyik legnagyobb energiatermelőjének kulcsfontosságú energiatermelő létesítményei, köztük az olajfinomítók ellen elkövetett támadásokat.

olajfinomító
Orosz olajfinomítók és más olajlétesítmények az ukrán drónok célkeresztjében / Fotó: Magyarbirds / Reuters / UGC

A támadások miatt – mint arról a Világgazdaság már beszámolt – Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki.

A Szamarai régióban működő Szizrani olajfinomító területén az ukrán hadsereg közlése szerint augusztusban tűz ütött ki. Ehhez augusztus 15-én hozzátették, hogy csapást mértek a létesítményre. A finomító, amelynek éves feldolgozókapacitása a tűz előtt évi 8,5 millió tonna volt, két iparági forrás szerint felfüggesztette a termelését és a nyersolaj-behozatalát.

A krasznodári régió négy olajfinomítója is sérült

  • Szombaton a kijevi hadsereg több robbanásról és tűzről számolt be az Oroszország déli részén található krasznodari olajfinomítóban, amely évente 3 millió tonna könnyűolaj-terméket termel.
  • Az orosz hatóságok augusztus 13-án közölték, hogy eloltották a szintén a régióban lévő Szlavjanszki olajfinomítóban egy megsemmisült drón törmeléke okozta kisebb tüzet, áldozatokról nem érkezett jelentés.
  • Augusztus 7-én drónok törmelékei tüzet okoztak a szintén krasznodari terület Afipszkij finomítójában, a kár nagyságát egyelőre nem közölték.
  • Július 7-én dróntámadás következtében törmelék hullott az oroszországi Ilszkij olajfinomítóra is a Krasznodari területen.
     

Csapás a terminálra és a kőolajvezetékre

Az oroszországi Uszty-Luga balti-tengeri olajterminál szeptemberi napi kapacitása körülbelül 350 ezer hordó lesz, a szokásosnak körülbelül a fele, miután az ukrán dróntámadások megrongálták a létesítményhez vezető olajvezeték-infrastruktúrát – közölték két iparági források a Reutersszel.

Magyarország és Szlovákia számára egy időre a szovjet időkben épült Barátság olajvezetéken szakadt meg az ellátás az ukrán katonai csapás után. A támadás a Brjanszki területen lévő Unyecsa olajszivattyú-telepet érte, erről maga az ukrán hadsereg számolt be augusztus 13-án. Károkról és nagyszabású tűzről érkeztek jelentések. A történtek azonban nem érintették a teljes Barátság-csővezeték rendszeren keresztüli nyersolaj-továbbítást.

Olajfeldogozók sora sérült

Tűz ütött ki egy olajfinomítónak otthont adó ipartelepen az oroszországi Dél-Novosahtyinszk városában egy dróntámadást követően – közölték a hatóságok augusztusban. Az ukrán hadsereg augusztus 14-én bejelentette, hogy drónjaik eltaláltak egy orosz finomítót a Volgográdi területen, szintén hatalmas tüzet okozva. A létesítményt a dróntámadások után leállították – közölte két, az ügyhöz közel álló forrás. 
A Lukoil által üzemeltetett finomító februárban kénytelen volt több mint egy hétre leállni egy dróntámadás után.
Ukrajna bejelentette, hogy augusztus 10-én éjszaka drónnal támadott egy olajfinomítót az oroszországi Szaratovi területen, robbanást és tüzet okozva. A mértéke egyelőre nem ismert. Már a szaratovi finomító is állt februárban egy hétig egy dróntámadás után.

Célkeresztben az olajtartályok is

Augusztus 3-án egy ukrán dróntámadás következtében két olajraktárban két olajtartály gyulladt ki a dél-oroszországi Szocsiban. A lángokat később eloltották. Szintén két iparági forrás állítja, hogy az előző heti támadás miatt augusztus 2-a óta nem termel az oroszországi Novokujbisevi finomító, amelyet a Rosznyefty üzemeltet. A szintén a Rosznyefty által üzemeltetett rjazanyi olajfinomító ugyanattól a naptól egy ukrán dróntámadás után leállította a kapacitásai körülbelül a felét, ezt három iparági forrásra hivatkozva írja a hírügynökség. A rjazanyi finomítót már többször támadták. Emiatt január végén és februárban is szüntelt a működése.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11922 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Volodimir Zelenszkij

A labda Kijevnél van: Putyin egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkijnek – ha most nem lesz béketárgyalás, a háború erővel lesz befejezve

Az orosz elnök szerint „látszik a fény az alagút végén”, mert Washington már kész a kompromisszumra, de a feltételeiből nem enged.
3 perc
orosz

Reuters: kieshetett az orosz olajfinomító-kapacitás hatoda

Már érzi az orosz piac a benzin és a gázolaj hiányát.
2 perc
peking

Mikrofonvégre kapták: halhatatlanság, szervátültetésen keresztül – Putyin és Hszi a hosszú élet titkáról beszélt Pekingben

Az eset ritka bepillantást adott a vezetők szigorúan őrzött kulisszái mögé.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu