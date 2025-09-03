Reuters: kieshetett az orosz olajfinomító-kapacitás hatoda

A Reuters számításai szerint a közelmúltbeli ukrán dróntámadások miatt az orosz olajfeldolgozó-kapacitás legalább 17 százalékát, azaz napi 1,1 millió hordó olajat kitevő létesítményeket állítottak le. Moszkvai tudósításában a hírügynökség összefoglalta az elmúlt hetekben Oroszország, a világ egyik legnagyobb energiatermelőjének kulcsfontosságú energiatermelő létesítményei, köztük az olajfinomítók ellen elkövetett támadásokat.
A támadások miatt – mint arról a Világgazdaság már beszámolt – Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki.
A Szamarai régióban működő Szizrani olajfinomító területén az ukrán hadsereg közlése szerint augusztusban tűz ütött ki. Ehhez augusztus 15-én hozzátették, hogy csapást mértek a létesítményre. A finomító, amelynek éves feldolgozókapacitása a tűz előtt évi 8,5 millió tonna volt, két iparági forrás szerint felfüggesztette a termelését és a nyersolaj-behozatalát.
Az oroszországi Uszty-Luga balti-tengeri olajterminál szeptemberi napi kapacitása körülbelül 350 ezer hordó lesz, a szokásosnak körülbelül a fele, miután az ukrán dróntámadások megrongálták a létesítményhez vezető olajvezeték-infrastruktúrát – közölték két iparági források a Reutersszel.
Magyarország és Szlovákia számára egy időre a szovjet időkben épült Barátság olajvezetéken szakadt meg az ellátás az ukrán katonai csapás után. A támadás a Brjanszki területen lévő Unyecsa olajszivattyú-telepet érte, erről maga az ukrán hadsereg számolt be augusztus 13-án. Károkról és nagyszabású tűzről érkeztek jelentések. A történtek azonban nem érintették a teljes Barátság-csővezeték rendszeren keresztüli nyersolaj-továbbítást.
Tűz ütött ki egy olajfinomítónak otthont adó ipartelepen az oroszországi Dél-Novosahtyinszk városában egy dróntámadást követően – közölték a hatóságok augusztusban. Az ukrán hadsereg augusztus 14-én bejelentette, hogy drónjaik eltaláltak egy orosz finomítót a Volgográdi területen, szintén hatalmas tüzet okozva. A létesítményt a dróntámadások után leállították – közölte két, az ügyhöz közel álló forrás.
A Lukoil által üzemeltetett finomító februárban kénytelen volt több mint egy hétre leállni egy dróntámadás után.
Ukrajna bejelentette, hogy augusztus 10-én éjszaka drónnal támadott egy olajfinomítót az oroszországi Szaratovi területen, robbanást és tüzet okozva. A mértéke egyelőre nem ismert. Már a szaratovi finomító is állt februárban egy hétig egy dróntámadás után.
Augusztus 3-án egy ukrán dróntámadás következtében két olajraktárban két olajtartály gyulladt ki a dél-oroszországi Szocsiban. A lángokat később eloltották. Szintén két iparági forrás állítja, hogy az előző heti támadás miatt augusztus 2-a óta nem termel az oroszországi Novokujbisevi finomító, amelyet a Rosznyefty üzemeltet. A szintén a Rosznyefty által üzemeltetett rjazanyi olajfinomító ugyanattól a naptól egy ukrán dróntámadás után leállította a kapacitásai körülbelül a felét, ezt három iparági forrásra hivatkozva írja a hírügynökség. A rjazanyi finomítót már többször támadták. Emiatt január végén és februárban is szüntelt a működése.
