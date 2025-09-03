Reuters: kieshetett az orosz olajfinomító-kapacitás hatoda

A Reuters számításai szerint a közelmúltbeli ukrán dróntámadások miatt az orosz olajfeldolgozó-kapacitás legalább 17 százalékát, azaz napi 1,1 millió hordó olajat kitevő létesítményeket állítottak le. Moszkvai tudósításában a hírügynökség összefoglalta az elmúlt hetekben Oroszország, a világ egyik legnagyobb energiatermelőjének kulcsfontosságú energiatermelő létesítményei, köztük az olajfinomítók ellen elkövetett támadásokat.

Orosz olajfinomítók és más olajlétesítmények az ukrán drónok célkeresztjében / Fotó: Magyarbirds / Reuters / UGC

A támadások miatt – mint arról a Világgazdaság már beszámolt – Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki.

A Szamarai régióban működő Szizrani olajfinomító területén az ukrán hadsereg közlése szerint augusztusban tűz ütött ki. Ehhez augusztus 15-én hozzátették, hogy csapást mértek a létesítményre. A finomító, amelynek éves feldolgozókapacitása a tűz előtt évi 8,5 millió tonna volt, két iparági forrás szerint felfüggesztette a termelését és a nyersolaj-behozatalát.

A krasznodári régió négy olajfinomítója is sérült

Szombaton a kijevi hadsereg több robbanásról és tűzről számolt be az Oroszország déli részén található krasznodari olajfinomítóban, amely évente 3 millió tonna könnyűolaj-terméket termel.

Az orosz hatóságok augusztus 13-án közölték, hogy eloltották a szintén a régióban lévő Szlavjanszki olajfinomítóban egy megsemmisült drón törmeléke okozta kisebb tüzet, áldozatokról nem érkezett jelentés.

Augusztus 7-én drónok törmelékei tüzet okoztak a szintén krasznodari terület Afipszkij finomítójában, a kár nagyságát egyelőre nem közölték.

Július 7-én dróntámadás következtében törmelék hullott az oroszországi Ilszkij olajfinomítóra is a Krasznodari területen.



Csapás a terminálra és a kőolajvezetékre

Az oroszországi Uszty-Luga balti-tengeri olajterminál szeptemberi napi kapacitása körülbelül 350 ezer hordó lesz, a szokásosnak körülbelül a fele, miután az ukrán dróntámadások megrongálták a létesítményhez vezető olajvezeték-infrastruktúrát – közölték két iparági források a Reutersszel.

Magyarország és Szlovákia számára egy időre a szovjet időkben épült Barátság olajvezetéken szakadt meg az ellátás az ukrán katonai csapás után. A támadás a Brjanszki területen lévő Unyecsa olajszivattyú-telepet érte, erről maga az ukrán hadsereg számolt be augusztus 13-án. Károkról és nagyszabású tűzről érkeztek jelentések. A történtek azonban nem érintették a teljes Barátság-csővezeték rendszeren keresztüli nyersolaj-továbbítást.