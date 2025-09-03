Nem veszi le a lábát a gázpedálról az OPEC+, az olajkartell mindenáron visszaszerzi piaci részesedését

Nagyot esett az olaj ára arra a híresztelésre szerdán, hogy az OPEC+ hét végi gyűlésén a kibővített olajkartell tovább emeli majd a kitermelési kvótákat októbertől, hogy visszaszerezze a termelés visszafogása miatt elvesztett piaci részesedését.

Az OPEC+ igyekszik minél több olajat zúdítani a világpiacra / Fotó: Roman Mikhailiuk

Az OPEC+ nem áll le a termelés bővítésével

A Reuters két informátora szerint is a nyolctagú OPEC és a szövetségesei a termelés további bővítését tervezik, így elkezdődhet a korábban visszafogott termelés második, napi 1,65 millió hordós rétegének a visszavezetése a világpiacra, ami a globális kereslet 1,6 százalékát jelenti. A hírekre mind a WTI, mind a Brent olajfajta hordónkénti ára mintegy 2 százalékot esett, hordónként 64 dollár közelébe, és 68 dollár alá.

Az OPEC+ április és szeptember között már megemelte termelését napi 2,2 millió hordónyi olajjal, továbbá az Egyesült Arab Emírségek kvótáját is növelte napi 300 ezer hordóval.

A tényleges termelésbővülés azonban ennél alacsonyabb volt, mivel egyes tagállamok a korábbi kvótatúllépéseiket kompenzálták, míg mások képtelenek voltak élni a lehetőséggel kapacitásproblémák miatt.

Az olajárak kedden még 1 százalékot emelkedtek, miután az Egyesült Államok újabb szankciókat vezetett be az iráni olaj ellen. Az elmúlt hónapban az OPEC növelte a 2026-os olajkereslettel kapcsolatos várakozásait is, a szervezet arra számít, hogy a nyersanyagból jövőre napi 1,4 millió hordóval több fogy majd, mint az idén. Az inkább a fogyasztói oldalt képviselő Nemzetközi Energiaügynökség ennél jóval csekélyebb bővülésre számít a keresletben.