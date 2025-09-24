Jelentős áfaemelés vár az oroszokra — szédítő összegek mennek el a védelmi kiadásokra

Az Orosz Pénzügyminisztérium elkészítette a 2026-os költségvetési tervezet, aminek nem biztos, hogy örülni fognak az állam polgárai — közölte a Meduza.
A 2027–2028-as tervezési időszakra a hozzáadottérték-adó (HÉA) általános kulcsának 20 százalékról 22 százalékra történő emelését terjesztették elő. Az áfa fogyasztási adót Oroszországban legutóbb 2019 januárjában emelték 18 százalékról 20 százalékra.
A hozzáadottérték-adó emelése révén befolyó bevételeket elsősorban a védelem és a biztonság finanszírozására fordítják – közölte a pénzügyminisztérium. Az emelés nagy változást fog hozni a hadiiparban is, mivel Moszkva teljes katonai költekezése tavaly reálértéken 42 százalékkal, 445 milliárd euróra emelkedett az egy évvel korábbi szinthez képest, és ennek a növekedésnek a többszörösét remélik a következő években.
Míg Oroszország és Ukrajna is nyitottnak állítja be magát a béketárgyalások iránt, mindketten csak olyan feltételeket tudnak szabni, amelyeket a másik fél nem fogad el. A háttérben azonban a háború miatt egyre több gazdasági probléma halmozódik fel.
Az IISS kutatóintézet előrejelzése szerint csak 2025-ben az orosz védelmi kiadások várhatóan 13,7 százalékkal nőnek meg, ami 160 milliárd euróval növeli a hadikasszát. A 10 százalékos kedvezményes hozzáadottérték-adó mértéke minden társadalmi szempontból jelentős árucikkre – élelmiszerekre, gyógyszerekre és orvosi termékekre, gyermekárukra és egyebekre – továbbra is érvényben marad.
A medve árnyékában: egész Európa nem költ annyit fegyverre, mint Oroszország
A Pénzügyminisztérium által javasolt egyéb kiegészítő költségvetési források közé tartozik az ideiglenes, koronavírus-ellenes biztosítási járulékkedvezmények megszüntetése, az egyszerűsített rendszerben az áfafizetők jövedelemküszöbének 60 millió rubelről 10 millió rubelre történő csökkentése, a bukmékerirodák adóztatásának módosítása és a legnagyobb állami vállalatok privatizálása – hívja fel a figyelmet az RBC.
A tervek szerint az Orosz Föderáció adótörvénykönyvének módosításai, amelyek többek között az áfa emelését is pedzegetik, 2026. január 1-jétől lépnek hatályba. A kormány elé terjesztett költségvetési csomagot szeptember végéig benyújtják az Állami Duma elé is.
A The Bell becslése szerint a HÉA emelése körülbelül 0,5 százalék GDP-vel, vagyis 1000 milliárd rubellel növelheti a költségvetés bevételeit évente. Ugyanakkor a lap megjegyzi, hogy az adóemelés megállíthatja az infláció lassulását, amely ellen éppen erősen küzd a központi bank, illetve csökkentheti a fogyasztást, és tovább lassíthatja a GDP növekedését.
2024-ben az áfa és a kitermelési adó együttesen az Orosz Föderáció szövetségi költségvetési bevételeinek 70 százalékát biztosította.
