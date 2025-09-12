Újabb veszély les a lengyelekre az orosz drónok után: kiadta a figyelmeztetést a nagy amerikai hitelminősítő – Magyarország izgulhat

Uralja a lengyel sajtót a szerdán lelőtt orosz drónok témája, az okozott károkról fotók keringenek. Még borzasztóbb lenne, ha emberéletet is követel egy ilyen incidens, de gazdasági hatása akkor is lesz a konfliktusnak, ha folytatása nem, hiszen a lengyel légtér egy részét lezárták. Egy másik, ennél nagyságrenddel erősebb lehetséges hatásra – amely akár hazánkig is elgyűrűzhet – az egyik nagy hitelminősítő munkatársának csütörtöki nyilatkozata hívja fel a figyelmet.
A NATO köreiben is felindulást okozó esemény után egy nappal Milan Trajkovic, a Fitch igazgatóhelyettese figyelmeztette Lengyelországot, hogy leminősíthetik az országot, ha nem stabilizálja növekvő államadósságát, vagy lelassul a gazdasági növekedés – erről a Bloomberg hírügynökségnek adott interjúban beszélt.
Mi köze a drónoknak a hitelminősítéshez, és hogy juthat el a gazdasági hatás hozzánk?
A két esemény – a drónok lelövése és a hitelminősítői figyelmeztetés – közti összekötő kapocs a lengyel költségvetés, azon belül is a fegyverkezés büdzséje.
A lengyel államadósság azért növekszik gyors ütemben , hasonlóan a szlovákhoz és a románhoz – és a Fitch szerint a GDP 68 százalékát is elérheti jövőre –, mert rendkívül magas a költségvetés hiánya. Elsősorban azért, mert az Ukrajnával szomszédos és baráti, Oroszországgal ellenséges állam az Európai Unió legnagyobb hadseregének kiépítésén fáradozik.
A pénzügyi nyomás akkor érkezik – emlékeztet a Bloomberg –, amikor Lengyelország épp majdnem a GDP 5 százalékára emeli védelmi költségvetését. A behatoló drónok óriási izgalmat okozó lelövése pedig épp ennek a fontosságára hívja fel a figyelmet: sok irányba noszogathatja a lengyel kormányt, csak épp nem a védelmi erőfeszítések visszafogása felé.
A baloldali lengyel kormány és az egy hónapja hivatalba lépett, frissen megválasztott jobboldali államelnök, Karol Nawrocki ellentéte nem segíti a költségvetés kiigazítását. Még akkor sem, ha a tervezett emelések az alkohol jövedéki adójában és a banki társasági adóban, amelyeket az elnök elutasíthat, a költségvetés állapotán amúgy sem sokat javítanának – vélte a Fitch-tisztviselő.
Aki ezután azzal a meglepő felvetéssel állt elő, hogy a politikai patthelyzetet feloldhatná egy előrehozott választás. (Aminek azonban kis valószínűséget tulajdonított.)
A hitelminősítési nyomás Lengyelországon erősen lefelé irányul. Ha nem győznek meg bennünket, hogy az adósságot politikai cselekvéssel stabilizálják középtávon, ezt meg fogjuk nézni és tekintetbe venni, amikor a döntésünket meghozzuk
– mondta Trajkovic nem sok jót ígérően.
Amellett, hogy Lengyelország történelmi dimenziókban is baráti ország, EU-tagállam és NATO-szövetségesünk, miért van relevanciája számunkra is annak, amit egy Fitch-igazgatóhelyettes a lengyel hitelminősítésről mond?
Több okból.
A másik fő ok szintén a hiteleminősítői döntés lehetséges „fertőző voltában” rejlik.
2. A régió fő gazdaságai közül ugyan a cseheket kivéve a magyar költségvetési hiány a legalacsonyabb, de egy lengyel leminősítéssel a következő helyzet állna elő a régióban. A cseh költségvetés rendben, a lengyelt leminősítették, Romániában és Szlovákiában megszorítás folyik. Mivel a régió ezek szerint költségvetési szempontból problémás, a hitelminősítői figyelem – de legalábbis a befektetői – következőnek a magyar költségvetés felé irányulna, ami már önmagában ingadozásokat idézhet elő az árfolyamokban a magyar piacokon.
Az orosz drónok esete még kevésbé valószínűbbé teszi, ami amúgy is valószínűtlen: hogy a fegyverkezést a lengyelek abbahagyják. Ha elkerülni vágynak a hitelminősítést, máshol kell lefaragni, vagy adót emelni.
A hadiipari visszafogás sok okból nem valószínű.
A Fitch figyel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.