Deviza
EUR/HUF391.08 -0.12% USD/HUF333.11 -0.2% GBP/HUF451.88 -0.27% CHF/HUF418.59 -0.17% PLN/HUF91.93 -0.12% RON/HUF77.11 -0.14% CZK/HUF16.06 -0.06% EUR/HUF391.08 -0.12% USD/HUF333.11 -0.2% GBP/HUF451.88 -0.27% CHF/HUF418.59 -0.17% PLN/HUF91.93 -0.12% RON/HUF77.11 -0.14% CZK/HUF16.06 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,735.57 -0.54% MTELEKOM1,856 -0.65% MOL2,888 -0.69% OTP29,340 -0.89% RICHTER10,180 +0.2% OPUS543 +0.37% ANY7,500 -0.53% AUTOWALLIS154 -2.92% WABERERS5,100 0% BUMIX9,509.14 -0.06% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,167.83 -0.12% BUX101,735.57 -0.54% MTELEKOM1,856 -0.65% MOL2,888 -0.69% OTP29,340 -0.89% RICHTER10,180 +0.2% OPUS543 +0.37% ANY7,500 -0.53% AUTOWALLIS154 -2.92% WABERERS5,100 0% BUMIX9,509.14 -0.06% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,167.83 -0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
orosz-ukrán háború
drónháború
drón
hitelminősítés
Lengyelország
Fitch

Újabb veszély les a lengyelekre az orosz drónok után: kiadta a figyelmeztetést a nagy amerikai hitelminősítő – Magyarország izgulhat

Óriási izgalom vett erőt a legnagyobb közép-európai országon és Európán, a lengyel légtér egy részét is lezárták. Az orosz drónok lelövése egy olyan trendet erősíthet fel, ami Lengyelország számára akkor is károsnak bizonyulhat, ha a konfliktusnak nem lesz folytatása. Akár Magyarországra is lehet hatása.
Pető Sándor
2025.09.12., 05:54
Fotó: Shutterstock

Uralja a lengyel sajtót a szerdán lelőtt orosz drónok témája, az okozott károkról fotók keringenek. Még borzasztóbb lenne, ha emberéletet is követel egy ilyen incidens, de gazdasági hatása akkor is lesz a konfliktusnak, ha folytatása nem, hiszen a lengyel légtér egy részét lezárták. Egy másik, ennél nagyságrenddel erősebb lehetséges hatásra – amely akár hazánkig is elgyűrűzhet – az egyik nagy hitelminősítő munkatársának csütörtöki nyilatkozata hívja fel a figyelmet.

Orosz drónok Lengyelországban: ezt a házat találat érte, és találat érheti a lengyel gazdaságot is
Orosz drónok Lengyelországban: ezt a házat találat érte, és találat érheti a lengyel gazdaságot is / Fotó: AFP

A NATO köreiben is felindulást okozó esemény után egy nappal Milan Trajkovic, a Fitch igazgatóhelyettese figyelmeztette Lengyelországot, hogy leminősíthetik az országot, ha nem stabilizálja növekvő államadósságát, vagy lelassul a gazdasági növekedés – erről a Bloomberg hírügynökségnek adott interjúban beszélt.

Mi köze a drónoknak a hitelminősítéshez, és hogy juthat el a gazdasági hatás hozzánk?

Lengyelország orosz drónokat lőtt le – így érintheti ez a lengyel gazdaságot

A két esemény – a drónok lelövése és a hitelminősítői figyelmeztetés – közti összekötő kapocs a lengyel költségvetés, azon belül is a fegyverkezés büdzséje.

A lengyel államadósság azért növekszik gyors ütemben , hasonlóan a szlovákhoz és a románhoz – és a Fitch szerint a GDP 68 százalékát is elérheti jövőre –, mert rendkívül magas a költségvetés hiánya. Elsősorban azért, mert az Ukrajnával szomszédos és baráti, Oroszországgal ellenséges állam az Európai Unió legnagyobb hadseregének kiépítésén fáradozik. 

A pénzügyi nyomás akkor érkezik – emlékeztet a Bloomberg –, amikor Lengyelország épp majdnem a GDP 5 százalékára emeli védelmi költségvetését. A behatoló drónok óriási izgalmat okozó lelövése pedig épp ennek a fontosságára hívja fel a figyelmet: sok irányba noszogathatja a lengyel kormányt, csak épp nem a védelmi erőfeszítések visszafogása felé.

Nawrocki érkezett, előrehozott választás kell Lengyelországban?

A baloldali lengyel kormány és az egy hónapja hivatalba lépett, frissen megválasztott jobboldali államelnök, Karol Nawrocki ellentéte nem segíti a költségvetés kiigazítását. Még akkor sem, ha a tervezett emelések az alkohol jövedéki adójában és a banki társasági adóban, amelyeket az elnök elutasíthat, a költségvetés állapotán amúgy sem sokat javítanának – vélte a Fitch-tisztviselő.

Aki ezután azzal a meglepő felvetéssel állt elő, hogy a politikai patthelyzetet feloldhatná egy előrehozott választás. (Aminek azonban kis valószínűséget tulajdonított.)

A hitelminősítési nyomás Lengyelországon erősen lefelé irányul. Ha nem győznek meg bennünket, hogy az adósságot politikai cselekvéssel stabilizálják középtávon, ezt meg fogjuk nézni és tekintetbe venni, amikor a döntésünket meghozzuk

– mondta Trajkovic nem sok jót ígérően.

Lengyelország hitelminősítése miért lényeges a mi számunkra is?

Amellett, hogy Lengyelország történelmi dimenziókban is baráti ország, EU-tagállam és NATO-szövetségesünk, miért van relevanciája számunkra is annak, amit egy Fitch-igazgatóhelyettes a lengyel hitelminősítésről mond?

Több okból.

  1. Az egyik, hogy az EU közép-európai régiójának piacait a befektetők egy jelentős része egy csomagban kezeli. Ha az adósságbesorolás lerontása következtében zuhan a lengyel deviza, államkötvények, részvények, jelentős eséllyel ezt a régió piacai is követik. Különösen a magyar, amelyet a lengyel mellett hagyományosan a legnagyobb befektetői figyelem övez a régióban.

A másik fő ok szintén a hiteleminősítői döntés lehetséges „fertőző voltában” rejlik.

2. A régió fő gazdaságai közül ugyan a cseheket kivéve a magyar költségvetési hiány a legalacsonyabb, de egy lengyel leminősítéssel a következő helyzet állna elő a régióban. A cseh költségvetés rendben, a lengyelt leminősítették, Romániában és Szlovákiában megszorítás folyik. Mivel a régió ezek szerint költségvetési szempontból problémás, a hitelminősítői figyelem – de legalábbis a befektetői – következőnek a magyar költségvetés felé irányulna, ami már önmagában ingadozásokat idézhet elő az árfolyamokban a magyar piacokon.

De mi van, ha a lengyelek letudják a hadiipari költekezést, hirtelen megjavul a helyzet?

Az orosz drónok esete még kevésbé valószínűbbé teszi, ami amúgy is valószínűtlen: hogy a fegyverkezést a lengyelek abbahagyják. Ha elkerülni vágynak a hitelminősítést, máshol kell lefaragni, vagy adót emelni.

A hadiipari visszafogás sok okból nem valószínű.

  • A NATO-tagok a nyári csúcson ígéretet tettek GDP-arányos védelmi költségvetésük 5 százalékra emelésére.
  • Az EU látványos fordulatot hajtott végre a kontinens tartós kettéosztása és a fegyverkezés irányába, Lengyelország „frontállam”, és Donald Tusk kormányfő Brüsszel kedvencei közé tartozik.
  • A félelelem egy jövőbeli orosz támadástól a nyugati és a lengyel sajtó állandó témájává vált, és az orosz drónok esete éppen hogy ezt a narratívát erősíti.
  • A lengyelek Európa legnagyobb hadseregét építik, szaporodnak a tankok és a tüzérségi rendszerek, de sok vonatkozásban messze nem érnek az orosz képességek nyomába, többek közt pont a drónháborús kapacitásokban, amire szintén felhívta a figyelmet a szerdai incidens.

A Fitch figyel.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11962 cikk

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Németország

Rendkívüli bejelentés: óriási autóipari beruházás jön Magyarországra – nagy dobásra készülnek a németek és a kínaiak

Az elkövetkező hetekben fontos bejelentést tesz Szijjártó Péter. Az autóipari vállalatok Magyarországban találták meg a találkozási pontjaikat.
6 perc
KSH

Végre rámosolygott a szerencse a magyar gazdaságra: megrázta magát az egyik legfontosabb ágazat

A szektor termelése 0,8 százalékkal meghaladta a júniusit.
1 perc
miniszterelnök

Orbán Viktor egyetlen mondattal tönkretette Ursula von der Leyen legfőbb célját: a rádióban tett történelmi fogadalmat a magyar miniszterelnök – „Nekem sikerülni fog”

A kormányfő szerint a háborús fenyegetettség közvetlen. Mint mondta, Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu