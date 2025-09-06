Hajthatatlan az EU: hiába lenne béke Ukrajnában, Oroszországot örökre kitiltják – egyenesen megmondták

Az Európai Uniónak az ukrajnai háború lezárása után sem szabad visszatérnie az orosz energiahordozókhoz - jelentette ki pénteken Koppenhágában az energiaügyekért felelős uniós biztos.
Dan Jorgensen az EU energiaügyi minisztereinek informális találkozójára érkezésekor a sajtónak elmondta: az Egyesült Államok támogatja az EU-t abban, hogy leállítsa az oroszenergia-importot.
"Még ha béke is lesz, azt gondolom, akkor sem szabad importálnunk (Oroszországból), és kitartok az álláspontom mellett" - fogalmazott Jorgensen, hozzátéve, hogy várhatóan a jövő héten Chris Wright amerikai energiaügyi megbízottal is találkozik Brüsszelben.
A biztos újságíróknak elmondta, már hónapokkal ezelőtt javaslatot tett az Oroszországból érkező földgázimport betiltására, ezt a javaslatot pedig jelenleg az Európai Parlament tárgyalja. Mint mondta, nagyon fontos, hogy a tagállamok az ügyben egyetértésre jussanak annak érdekében, hogy az EU "világos üzenetet tudjon közvetíteni Moszkva felé". Mint mondta, bízik abban, hogy sikerül a kérdésben közös álláspontot kialakítani, de hozzátette: tisztában van vele, hogy egyes országoknak fenntartásaik vannak.
Nem tűrjük tovább, hogy Oroszország fegyverként használja az energiát; ha energiafüggetlenné akarunk válni, ha csökkenteni akarjuk az energiaárakat és küzdeni akarunk az éghajlatváltozás ellen, a legfontosabb, hogy összekapcsoljuk energiahálózatainkat.
Orosz gáz végső eltörlése: nem áll le az EU, Magyarország a célkeresztben - már a Török Áramlat sem tetszik, brutális döntésre készülnek
Dánia új javaslatot terjesztett elő, hogyan tiltsák ki az orosz gázt teljes egészében az EU-ból. Az Európai Unió teljes orosz gázimportját betiltanák 2027-ig, már a Török Áramlat is zavarja őket.
