új autó
orosz gazdaság
háború
Oroszország
Putyin

Putyin ezt nem akarta látni, most mégis kénytelen szembesülni vele: súlyos baj derült ki az orosz gazdaságról, nem lehet tovább titkolni

Sűrűsödnek a gondok a Kreml előtt. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy az orosz gazdaság a vártnál gyorsabban hűl. Ezt támasztja alá az orosz autópiac válsága, amely immáron az autókereskedések szintjére is begyűrűzött.
Hecker Flórián
2025.09.11, 19:01

Egészen konkrét eset mutatja, hogy finoman szólva sem dübörög az orosz gazdaság. Az vitathatatlan, hogy a helyzet korántsem annyira gyászos, mint ahogyan azt sokszor láttatják Európában, de az is tény, hogy az utóbbi időben mintha megváltoztak volna a kilátások Oroszország előtt.

orosz gazdaság, moszkva, autó
Orosz gazdaság: már alig lehet kapni új autót / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Erről a Világgazdaság is írt, legutóbb például arról, hogy Makszim Resetnyikov orosz gazdaságfejlesztési miniszter szerint a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a gazdaság a vártnál gyorsabban hűl. German Gref, a Sberbank vezérigazgatója pedig úgy fogalmazott, hogy a második negyedévben az orosz gazdaság a „technikai stagnálás” szakaszába lépett. „Július és augusztus elég egyértelműen jelzi, hogy közeledünk a nullaszázalékos szinthez” – tette hozzá.

Orosz gazdaság: már alig lehet kapni új autót

Ezt a helyzetjelentést támasztja alá minden eddiginél plasztikusabban az orosz autópiac válsága, amely immáron az autókereskedések szintjére is begyűrűzött. Méghozzá nem is akármilyen tempóban.

Az év elejétől szeptember 1-jéig Oroszország teljes területén 9 százalékkal csökkent a szalonok száma,

így mostanra mindösszesen 7284-et tartanak nyilván 17,1 millió négyzetkilométeren. Ebben az értékesítési pontok és a bemutatótermek is benne vannak. Ami külön baj, hogy a nagyobb lélekszámú városokban fokozott a bezárási ütem.

  • A leglátványosabban Rosztov-na-Donuban (történelmi város a Don partján, fontos kulturális, oktatási, politikai, kereskedelmi és gazdasági központ, a Rosztovi terület székhelye) tűnnek el az autószalonok, itt a csökkenés mértéke csaknem 30 százalékos, és mostanra mindösszesen 94 autókereskedés maradt.
  • Voronyezsben ugyanez 18,8 százalék és 65,
  • Volgográdban és 18,3 százalék és 58,
  • Szamarában 18,2 százalék és 117,
  • valamint Krasznojarszkban 17,2 és 96.
  • A legnagyobb piacok is visszaestek: Moszkva (mínusz 11,1 százalék, 706) és Szentpétervár (mínusz 17,6 százalék, 365).

És ez csak rosszabb lesz az előrejelzések szerint. „Az autókereskedők ugyanis arról számoltak be, hogy mintegy egyharmaduk súlyos anyagi nehézségekkel küzd, sőt egyenesen a működésük megszüntetésének a szélén áll” – erről Alekszej Podscsekoldin, az Orosz Gépjármű-kereskedők Szövetségének elnöke beszélt.

Putyin éppen ezeket a tüneteket akarta elkerülni, hogy a háború ne éreztesse a hatását az orosz mindennapokban. Csakhogy az okok egyértelműek: az új autók iránti elégtelen kereslet, amely veszteséget és profithiányt termel a kereskedésekben, a tetejében pedig a költségeiket is növeli. Az is kiderült, hogy Oroszországban, vidéken egy kereskedő évente nagyjából 220-250 autót tud eladni, miközben a fővárosban, Moszkvában ugyanez 400 darab körül alakul. 

Csakhogy jelzésértékű, hogy ez a statisztika az Egyesült Államok területén messze magasabb: több mint a duplája, 1000 autó. Mindez azt jelenti, hogy ilyen alacsony eladási szint mellett sok orosz kereskedő veszteséges, ami természetes módon tömeges bezárásokhoz vezet.

Elszálló kiadások és drága hitelek: óriási lyuk tátong az orosz költségvetésben a háború miatt
Oroszország idén a vártnál több hitelt vesz fel, hogy fedezni tudja a háborús kiadásokat. A magas kamatok azonban egyre drágábbá teszik az állam finanszírozását. Az orosz költségvetési hiány így jóval nagyobb lehet a tervezettnél.

