Putyin ezt nem akarta látni, most mégis kénytelen szembesülni vele: súlyos baj derült ki az orosz gazdaságról, nem lehet tovább titkolni

Egészen konkrét eset mutatja, hogy finoman szólva sem dübörög az orosz gazdaság. Az vitathatatlan, hogy a helyzet korántsem annyira gyászos, mint ahogyan azt sokszor láttatják Európában, de az is tény, hogy az utóbbi időben mintha megváltoztak volna a kilátások Oroszország előtt.
Erről a Világgazdaság is írt, legutóbb például arról, hogy Makszim Resetnyikov orosz gazdaságfejlesztési miniszter szerint a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a gazdaság a vártnál gyorsabban hűl. German Gref, a Sberbank vezérigazgatója pedig úgy fogalmazott, hogy a második negyedévben az orosz gazdaság a „technikai stagnálás” szakaszába lépett. „Július és augusztus elég egyértelműen jelzi, hogy közeledünk a nullaszázalékos szinthez” – tette hozzá.
Ezt a helyzetjelentést támasztja alá minden eddiginél plasztikusabban az orosz autópiac válsága, amely immáron az autókereskedések szintjére is begyűrűzött. Méghozzá nem is akármilyen tempóban.
Az év elejétől szeptember 1-jéig Oroszország teljes területén 9 százalékkal csökkent a szalonok száma,
így mostanra mindösszesen 7284-et tartanak nyilván 17,1 millió négyzetkilométeren. Ebben az értékesítési pontok és a bemutatótermek is benne vannak. Ami külön baj, hogy a nagyobb lélekszámú városokban fokozott a bezárási ütem.
És ez csak rosszabb lesz az előrejelzések szerint. „Az autókereskedők ugyanis arról számoltak be, hogy mintegy egyharmaduk súlyos anyagi nehézségekkel küzd, sőt egyenesen a működésük megszüntetésének a szélén áll” – erről Alekszej Podscsekoldin, az Orosz Gépjármű-kereskedők Szövetségének elnöke beszélt.
Putyin éppen ezeket a tüneteket akarta elkerülni, hogy a háború ne éreztesse a hatását az orosz mindennapokban. Csakhogy az okok egyértelműek: az új autók iránti elégtelen kereslet, amely veszteséget és profithiányt termel a kereskedésekben, a tetejében pedig a költségeiket is növeli. Az is kiderült, hogy Oroszországban, vidéken egy kereskedő évente nagyjából 220-250 autót tud eladni, miközben a fővárosban, Moszkvában ugyanez 400 darab körül alakul.
Csakhogy jelzésértékű, hogy ez a statisztika az Egyesült Államok területén messze magasabb: több mint a duplája, 1000 autó. Mindez azt jelenti, hogy ilyen alacsony eladási szint mellett sok orosz kereskedő veszteséges, ami természetes módon tömeges bezárásokhoz vezet.
