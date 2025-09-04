Folytatódik a többpólusú világrend formálódása, Kína és Oroszország adják a folyamat gerincét - egyre nagyobb veszélyben az amerikai hegemónia

Kínában, Tiencsinben és Pekingben, valamint Washingtonban folytatódott a többpólusú – egyelőre két központú – új világrend formálódása, a kulcsországok egyik vagy másik országcsoporthoz való csatlakozása. Ez az átrendeződés vélhetően lezárja az 1990–1991-es időszak és a jelenkor közti 35 évet, amikor a Szovjetunió összeomlásával az Egyesült Államok egyeduralkodóként irányította a világot, mégpedig érdekei szerint. Ezt a három és fél évtizedet úgy tartottuk számon, mint az egypólusú világrend időszakát. Korábban a világ szintén kétpólusúként létezett, a hidegháború két nukleáris szuperhatalma, az USA és a Szovjetunió határozták meg a globális ügyek menetét.

Oroszország és Kína vezetésével formálódik az új kétpólusú világrend – egyre nagyobb veszélyben az amerikai hegemónia / Fotó: Huang Jingwen / Xinhua / AFP

Visszatér a világ a két pólus felé

Ma ismét a többpólusú világ felé tendálunk, noha Nyugaton az egyes neoliberális-neokonzervatív erők még az USA-t tartják a szerintük változatlanul egypólusú világ vezetőjének. Noha már 2017 óta a világ gazdaságilag legerősebb országa, Kína az egyik tábor, az SCO (Sangháji Együttműködési Szervezet) jelképes vezetője, amely megkülönböztetett gesztusokkal igyekszik biztosítani Moszkva lojalitását. Megtiszteltetésként Vlagyimir Putyin Tiencsinben, majd Pekingben kínai rendszámot kapott orosz gyártmányú óriáslimuzinjára, a Taurusra. A többi huszonvalahány, a tiencsini SCO-csúcson részt vett államfőt, delegációvezetőt kínai gyártmányú-rendszámú Hungcsi luxusautókon furikázták.

Noha Nyugaton a politikai érdekek a legtöbbször a nominális bruttó hazai terméket (GDP) számítják, az USA-ban a CIA közgazdászai széles körben alkalmazzák a vásárlóerő-paritáson számolt hazai bruttó termék (GDP) fogalmát.

E szerint 2024-ben

Kína volt a világ legmagasabb GDP-t produkáló országa 33600 milliárd dollárral.

Második az USA 25700 milliárd dollárral,

harmadik pedig India 14 200 milliárddal.

Negyedik helyen a CIA elemzése szerint Oroszország állt 6100 milliárddal,

ötödik Japán 5700 milliárddal,

hatodik pedig Németország 5200 milliárd dolláros GDP-vel.

A 7., 8., 9., 10. helyen Brazília, Indonézia, Franciaország és Nagy-Britannia végzett. Eszerint a világ első tíz államából öt tartozik a BRICS–SCO Kína–Oroszország–India meghatározta tömbbe, kettő az USA-vezette tömbbe és három Nyugat-Európához (2 EU, Németország, Franciaország, 1 független, Nagy-Britannia) sorolható.