Mégse tudják elindítani az új Lada sorozatgyártását az oroszok: rengetegen maradtak hoppon – súlyos oka van a csúszásnak

Jelenleg lehetetlen "Iskra"-t vásárolni az orosz márkakereskedésekben, pedig a modell hivatalos értékesítése nemrégen, július 20-án kezdődött – írja az epravda.com.

Putyin tavasszal megszemlélhette az új orosz Lada Iskrat, de eddig csak egy személy vásárolhatta meg / Fotó: AFP

Az „Avtostat” szerint azonban júliusban mindössze 21 regisztrált autó jelent meg a közlekedési rendőrség adatbázisában. Ezek közül 20 autót jogi személynek regisztráltak. Az ukrán lap szerint valószínűleg autókereskedések kiállítási modelljei voltak, és csak egy Iskra került magántulajdonba.

A kevés eladásnak azonban nem az érdeklődés hiánya az oka, mivel az új Lada Iskra szedán tömeggyártása legkorábban 2026 március-áprilisában kezdődik.

Oroszország legnagyobb autógyártója, az AvtoVAZ hivatalosan nem nevezi meg a tömeggyártás elindításának elhalasztásának okait. Szakértők azonban azt mondták a sajtónak, hogy

a késedelem oka az alkatrészhiány, az elektronikus alkatrészek ellátásának zavarai és logisztikai problémák lehetnek.

Ez is jól mutatja, hogy sűrűsödnek a gondok a Kreml előtt. A legfrissebb adatok is azt mutatják, hogy az orosz gazdaság a vártnál gyorsabban hűl.

Az orosz autópiac válsága pedig immáron az autókereskedések szintjére is begyűrűzött. Az év elejétől szeptember 1-jéig Oroszország teljes területén 9 százalékkal csökkent az autószalonok száma, így mostanra mindösszesen 7284-et tartanak nyilván 17,1 millió négyzetkilométeren. Ebben az értékesítési pontok és a bemutatótermek is benne vannak. Ami külön baj, hogy a nagyobb lélekszámú városokban fokozott a bezárási ütem – mutatott rá a Világgazdaság csütörtöki cikkében.

És ez csak rosszabb lesz az előrejelzések szerint. Alekszej Podscsekoldin, az Orosz Gépjármű-kereskedők Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, hogy „az autókereskedők ugyanis arról számoltak be, hogy mintegy egyharmaduk súlyos anyagi nehézségekkel küzd, sőt egyenesen a működésük megszüntetésének a szélén áll”.